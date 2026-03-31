Πτωτικό γύρισμα για το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι ίσως τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του εκτίμησαν ότι μια επιχείρηση για το άνοιγμα του στενού θα παρέτεινε τη σύγκρουση πέρα από τον χρονικό ορίζοντα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει
Το πετρέλαιο γύρισε σε πτωτική τροχιά, μετά την είδηση που μετέδωσε η Wall Street Journal ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν, ακόμη και αν τα κρίσιμης σημασίας Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate για παράδοση τον Μάιο ανέστρεψαν τα κέρδη τους, υποχωρώντας κατά 0,72% στα 102,14 δολάρια το βαρέλι , μετά από άνοδο σχεδόν 4% νωρίτερα, η οποία ακολούθησε νέα ιρανική επίθεση σε πετρελαιοφόρο στον Περσικό Κόλπο. Τα συμβόλαια Μαΐου για το πετρέλαιο Brent επίσης υποχώρησαν, καταγράφοντας πτώση 1% στα 111,55 δολάρια το βαρέλι.
