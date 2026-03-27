Η λίστα της εβδομάδας: 10+1 εμπειρίες που αξίζουν
Kρασί από τον Αττικό αμπελώνα, τέχνη που μένει ανοιχτή μέχρι αργά και ένα ιδιαίτερο four-hands dinner. Και αν το Πάσχα ζητάει ένα road trip, η Μάνη περιμένει
Four hands dinner στο One&Only Aesthesis
Το Ora by Ettore Botrini εγκαινιάζει τα Epicurean Tables, έναν κύκλο μηνιαίων four-hands dinners με σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρεμιέρα την Παρασκευή 27 Μαρτίου, με τον Έκτορα Μποτρίνι και τον Δημήτρη Παμπόρη, executive chef του Ekies All Senses Resort στη Χαλκιδική να συνδημιουργούν ένα tasting menu πέντε πιάτων με wine pairing. Κόκκινες γαρίδες Κοιλάδας, λαβράκι Savore, βιολογικό μοσχάρι με Μετσοβόνε και επιδόρπιο πικρής σοκολάτας με σορμπέ ελαιόλαδου.
*One&Only Aesthesis, Γλυφάδα
Chef’s Table στο Zappa της Αίγλης
Στο Zappa, το fine dining restaurant στο ιστορικό complex της Αίγλης, το Chef’s Table μετατρέπει το δείπνο σε ζωντανή γαστρονομική εμπειρία. Ο σεφ Χρύσανθος Καραμολέγκος, γνωστός από το βραβευμένο Anama στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, επιστρέφει στην Αθήνα με δύο degustation menus που κινούνται ανάμεσα σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ασία, χωρίς να χάνουν ποτέ την ελληνική τους ψυχή. Wine και cocktail pairing από τον Θοδωρή Πύριλλο ολοκληρώνουν την εμπειρία.
*Κάθε Τετάρτη έως Σάββατο, 19:30–23:30. Μενού από 40 ευρώ
