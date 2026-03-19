Καμπανάκι από αεροπορικές εταιρείες: Η αύξηση του κόστους καυσίμων θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές εισιτηρίων
Καμπανάκι από αεροπορικές εταιρείες: Η αύξηση του κόστους καυσίμων θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές εισιτηρίων
Τι εκτιμούν οι επικεφαλής των Ryanair, Lufthansa και AIR France-KLM για τη ζήτηση και τις τιμές των εισιτηρίων
Οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης προειδοποίησαν την Πέμπτη ότι θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν τις αυξημένες τιμές καυσίμων στους επιβάτες τους καθώς η σύγκρουση στο Ιράν κλιμακώνεται και τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο.
Πολλές από τις αεροπορικές εταιρείες της ηπείρου είναι καλά καλυμμένες, προστατεύοντας τις βραχυπρόθεσμα από τις αυξήσεις στην αγορά πετρελαίου, αλλά οποιοδήποτε επιπλέον κόστος για αυτές θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair Holdings Plc, Μάικλ Ο’Λίρι.
«Το μέσο κέρδος στην εταιρεία μου είναι περίπου 10 ευρώ ανά επιβάτη», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Lufthansa AG, Κάρστεν Σπόρ. «Δεν υπάρχει τρόπος να απορροφηθεί αυτό το επιπλέον κόστος».
Πολλές από τις αεροπορικές εταιρείες της ηπείρου είναι καλά καλυμμένες, προστατεύοντας τις βραχυπρόθεσμα από τις αυξήσεις στην αγορά πετρελαίου, αλλά οποιοδήποτε επιπλέον κόστος για αυτές θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair Holdings Plc, Μάικλ Ο’Λίρι.
«Το μέσο κέρδος στην εταιρεία μου είναι περίπου 10 ευρώ ανά επιβάτη», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Lufthansa AG, Κάρστεν Σπόρ. «Δεν υπάρχει τρόπος να απορροφηθεί αυτό το επιπλέον κόστος».
Europe’s major airlines warned they’ll have to pass on higher fuel costs to their passengers as the war in Iran escalates and oil tankers remain stranded in the Gulf https://t.co/O8NZh69TiS— Bloomberg (@business) March 19, 2026
