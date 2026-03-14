Έως 30 Απριλίου παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση αιγιαλού ή παραλίας σε επιχειρήσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Παράταση έως και τις 30.04.2026 ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, η οποία λήγει στις 15.3.2026.



Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

14.03.2026, 13:58