Forbes: Αυτοί είναι οι Ελληνες δισεκατομμυριούχοι που βρίσκονται στη λίστα για το 2026
Η λίστα Forbes 2026 περιλαμβάνει 21 Έλληνες bilionnaires - Στην υψηλότερη θέση μεταξύ των ελληνικών παρουσιών βρίσκεται η Βίκυ Σάφρα μαζί με τα τέσσερα παιδιά της και ακολουθεί η Μαρία Αγγελικούση
Η παγκόσμια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στον χάρτη του παγκόσμιου πλούτου. Συνολικά 21 Έλληνες περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα των δισεκατομμυριούχων, με επιχειρηματίες από τη ναυτιλία, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις να καταλαμβάνουν θέσεις στην κορυφή του ελληνικού πλούτου.
Στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Ελλήνων βρίσκεται η Βίκυ Σάφρα μαζί με τα τέσσερα παιδιά της, ενώ σημαντικές παρουσίες αποτελούν επίσης η Μαρία Αγγελικούση και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
