Ράλι ανακούφισης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κέρδη άνω του 3% για τον Γενικό Δείκτη

«Άλμα» άνω του 5% για τις τράπεζες - Αντιδρούν δυναμικά οι αγοραστές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανό τέλος του πολέμου στο Ιράν και την αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου