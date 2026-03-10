Ράλι ανακούφισης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κέρδη άνω του 3% για τον Γενικό Δείκτη
«Άλμα» άνω του 5% για τις τράπεζες - Αντιδρούν δυναμικά οι αγοραστές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανό τέλος του πολέμου στο Ιράν και την αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου
Ισχυρό rebound καταγράφεται σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο σημειώνει κέρδη άνω του +3% έπειτα από το «πολεμικό sell off» που έλαβε χώρα από το ξεκίνημα του Μαρτίου έως και χθες.
Οι παγκόσμιες αγορές ανακάμπτουν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανό τέλος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν. Παράλληλα, υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, που χθες πλησίασαν ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το αμερικανικό WTI υποχωρεί κατά -6,3% στα 88,8 δολάρια και το μπρεντ κατά -6,8% στα 92,3 δολάρια. Ως «δικλείδα ασφαλείας» λειτουργεί η πρόθεση της ομάδας των G7 να διαθέσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, σε περίπτωση που χρειαστεί.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τρίτης (10/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +3,2% και διαπραγματεύεται στις 2.169,79 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.109,07 (χαμηλό ημέρας) και των 2.194,69 μονάδων (υψηλό ημέρας). Της ανάκαμψης ηγούνται οι κλάδοι που είχαν δεχθεί πρόσφατα τις ισχυρότερες πιέσεις, δηλαδή οι τράπεζες και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, με τις πρώτες να «σκαρφαλώνουν» κατά +5%.
