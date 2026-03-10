Αποκάλυψη: Το πρόγραμμα από τη Ρωσία που επιτρέπει στο Ιράν μαζικές παρακολουθήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα αποκαλύπτει τη χρήση του ρωσικού λογισμικού FindFace από το Ιράν για καταστολή

Μια αποκάλυψη της «Forbidden Stories», από κοινού με το γαλλικό έντυπο Le Monde, καταδεικνύει πως μια επιχείρηση από το Ιράν προμηθεύτηκε και έπειτα διέθεσε το ρωσικό πρόγραμμα κατασκοπείας FindFace σε υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού.

Βάσει αρχείων που εξέτασε η Le Monde, ο όμιλος Kama ελέγχεται από πρόσωπο της εμπιστοσύνης της Τεχεράνης και στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Ο στρατιωτικός και ιδεολογικός πυρήνας της εξουσίας συγκαταλέγεται στους αγοραστές της εταιρείας, όπως συμβαίνει και με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιρανικού Υπουργείου Πληροφοριών.

