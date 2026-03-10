Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πώς εκτοξεύτηκαν οι ναύλοι σε ιστορικά επίπεδα
Οι ναύλοι των υπερδεξαμενόπλοιων VLCC βρίσκονται σε ιστορικά επίπεδα - Εγκλωβισμένα στον Περσικό πλοία με τις ασφαλιστικές να αποσύρουν κάλυψη για τις διελεύσεις από την ευρύτερη περιοχή
Η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει σοκ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ναυτιλίας και αερομεταφορών. Το εφιαλτικό σενάριο, το οποίο ειδικά η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία φοβόταν επί χρόνια αλλά ποτέ δεν πίστευε πραγματικά ότι θα υλοποιηθεί, έχει πλέον γίνει πραγματικότητα.
Εκατοντάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, οι ναύλοι των υπερδεξαμενόπλοιων VLCC εκτοξεύονται σε ιστορικά επίπεδα αγγίζοντας ακόμη και τα $500.000, ενώ τα war risk premiums εκτοξεύονται, με ασφαλιστές να αποσύρουν κάλυψη για τις διελεύσεις από την ευρύτερη περιοχή. Η θαλάσσια κυκλοφορία μειώνεται προληπτικά, τα λιμάνια της περιοχής βρίσκονται υπό πίεση και οι εμπορικές αεροπορικές μεταφορές αναζητούν νέες διαδρομές για να παρακάμψουν τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Οι εταιρείες logistics εξετάζουν χερσαίες μεταφορές και εναλλακτικά λιμάνια, ενώ οι μεγάλες χώρες παραγωγής αλλά και κράτη-εισαγωγείς ενέργειας μελετούν παράκαμψη μέσω αγωγών και νέων θαλάσσιων δρόμων.
Η επόμενη μέρα της κρίσης εξαρτάται από τη διάρκεια και την κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Στο βραχυπρόθεσμο σενάριο, με περιορισμένη ένταση και χωρίς πλήρη διακοπή ροών, οι τιμές του Brent θα μπορούσαν να κυμανθούν γύρω στα 80-90 δολάρια ανά βαρέλι, με τις αγορές να απορροφούν γρήγορα το γεωπολιτικό premium. Στο μεσοπρόθεσμο σενάριο, αν η ναυσιπλοΐα παραμείνει περιορισμένη και η διαταραχή στις ενεργειακές ροές διαρκέσει περισσότερες ημέρες ή εβδομάδες, οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Στο πιο σοβαρό και παρατεταμένο σενάριο, με μακροχρόνια διαταραχή και περιορισμένη διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων, το Brent θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και στα 120 δολάρια ανά βαρέλι, προκαλώντας πιέσεις σε όλο το παγκόσμιο εμπόριο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τόσο θαλάσσιες όσο και αεροπορικές.
