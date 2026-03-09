DIMAND: Αύξηση λειτουργικών κερδών, στα €39 εκατ. το 2025 – Οι προοπτικές για το 2026
DIMAND: Αύξηση λειτουργικών κερδών, στα €39 εκατ. το 2025 – Οι προοπτικές για το 2026
Συνεχίστηκε η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου με την αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV), η οποία διαμορφώθηκε σε περίπου €218 εκατ., σε σχέση με τα €180 εκατ. το 2024 - Στα €41 εκατ. τα κέρδη προ φόρων
H DIMAND παρουσίασε σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών τα οποία ανήλθαν σε περίπου €39 εκατ. για τη χρήση 2025, έναντι €23 εκατ. της χρήσης 2024, καταδεικνύοντας ισχυρή λειτουργική επίδοση.
Παράλληλα, συνεχίστηκε η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου με την αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV), η οποία διαμορφώθηκε την 31.12.2025 σε περίπου €218 εκατ., σε σχέση με τα €180 εκατ. της 31.12.2024. Επιπλέον, ο Όμιλος διεύρυνε περαιτέρω τη επενδυτική του δραστηριότητα, διατηρώντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και εφαρμογή λελογισμένων επιπέδων μόχλευσης.
