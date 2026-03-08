Από το εξοχικό στο cabin: Ενα νέο είδος παραθεριστικής κατοικίας

Οι prefab cabins είναι μικρότερες, ταχύτερες στην κατασκευή και συχνά οικονομικότερες, αποτελούν μια νέα επιλογή ιδιοκατοίκησης ή τουριστικής αξιοποίησης