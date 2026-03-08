Από το εξοχικό στο cabin: Ενα νέο είδος παραθεριστικής κατοικίας
Από το εξοχικό στο cabin: Ενα νέο είδος παραθεριστικής κατοικίας
Οι prefab cabins είναι μικρότερες, ταχύτερες στην κατασκευή και συχνά οικονομικότερες, αποτελούν μια νέα επιλογή ιδιοκατοίκησης ή τουριστικής αξιοποίησης
Στη Χαλκιδική, ένα bungalow με ιδιωτική πισίνα στέκεται έτοιμο σε γη που πριν από τρεις μήνες δεν είχε τίποτα πάνω της. Στα Χανιά, μια βίλα με τοίχους από γυαλί μαζεύει τον ορίζοντα μέσα στο σαλόνι της. Στη Λάρισα, ένα εργοστάσιο παράγει σουίτες 53 τετραγωνικών που ταξιδεύουν με φορτηγό και εγκαθίστανται σε 24 ώρες.
