Profit taking στο Χρηματιστήριο μετά τη διήμερη άνοδο, έντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό
Profit taking στο Χρηματιστήριο μετά τη διήμερη άνοδο, έντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό
Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η DBRS ανοίγει απόψε την αυλαία των φετινών αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία - Σημάδια ανάκαμψης στις διεθνείς αγορές
«Τρενάκι του τρόμου» θυμίζει η πορεία που ακολουθεί σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με συνεχείς εναλλαγές στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη. Η συνεδρίαση ξεκίνησε σε πτωτικό έδαφος, στη συνέχεια οι αγοραστές πήραν τα ηνία τα οποία έχασαν πολύ γρήγορα, με την αβεβαιότητα να παραμένει λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στο προσκήνιο οι ανησυχίες για τις τιμές του πετρελαίου, με την απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσει προσωρινή (30ήμερη) εξαίρεση στην Ινδία για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου να λειτουργεί ευεργετικά για τις αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/3), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,95% και διαπραγματεύεται στις 2.151,31 μονάδες. Σε περίπου 28 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.149,23 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.177,48 μονάδες.
Σε θετική τροχιά διατηρήθηκε χθες η Λεωφόρος Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, αν και δυσκολεύτηκε αρκετά λόγω της νευρικότητας που επικρατεί για τη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Δείκτης έχασε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών κερδών και έκλεισε στην περιοχή των 2.170 μονάδων, παρόλο που ξεπέρασε τις 2.200 μονάδες στα υψηλά ημέρας. Κέρδη άνω του +2% σημειώνει το ΧΑ φέτος, ενώ αναμένεται να ολοκληρώσει με ισχυρές απώλειες την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, υποχωρεί κατά -4,64% χωρίς να υπολογίζεται η σημερινή συνεδρίαση.
Τα βλέμματα στρέφονται στην DBRS, η οποία ανοίγει απόψε τον κύκλο των φετινών αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι ο καναδικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με BBB και σταθερό trend. Μία εβδομάδα αργότερα (13/3) θα δώσει τον «χρησμό» της η Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και στις 20 Μαρτίου θα ακολουθήσει η Scope Ratings (BBB με θετικό outlook). Στο καλεντάρι των εταιρικών αποτελεσμάτων, την ερχόμενη εβδομάδα τα οικονομικά τους μεγέθη για την χρήση 2025 θα ανακοινώσουν την Τρίτη (10/3) η Trek Development, την Τετάρτη (11/3) η Σαράντης και την Πέμπτη (12/3) η Aegean και η MIG.
Τέλος, σήμερα παύει η διαπραγμάτευση της Ακρίτας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/1082/19.2026 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρείας «Κύκλος Συμμετοχών» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) επί των μετοχών της εταιρείας.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 29,47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,38 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο σχεδόν 7 εκατ. ευρώ κάνει η ΕΤΕ και ακολουθούν η Πειραιώς και η Alpha Bank με πάνω από 4 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 148,57 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 42 μετοχές, αρνητικό για 54, ενώ 10 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχωρεί κατά -2,5%, η Πειραιώς και η Alpha Bank κατά -2% και η Eurobank κατά -1,8%. Η Τράπεζα Κύπρου χάνει -1,3%, η Optima bank -1,2%, ενώ η CrediaBank ενισχύεται κατά +0,7%, με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα (νέα ιστορικά υψηλά κερδοφορίας και εκταμιεύσεων το 2025).
Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η σταδιακή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ενισχύει το επενδυτικό κλίμα, με τα βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο +0,3% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κερδίζουν μεταξύ +0,2% και +0,8%.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/3), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,95% και διαπραγματεύεται στις 2.151,31 μονάδες. Σε περίπου 28 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.149,23 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.177,48 μονάδες.
Σε θετική τροχιά διατηρήθηκε χθες η Λεωφόρος Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, αν και δυσκολεύτηκε αρκετά λόγω της νευρικότητας που επικρατεί για τη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Δείκτης έχασε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών κερδών και έκλεισε στην περιοχή των 2.170 μονάδων, παρόλο που ξεπέρασε τις 2.200 μονάδες στα υψηλά ημέρας. Κέρδη άνω του +2% σημειώνει το ΧΑ φέτος, ενώ αναμένεται να ολοκληρώσει με ισχυρές απώλειες την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, υποχωρεί κατά -4,64% χωρίς να υπολογίζεται η σημερινή συνεδρίαση.
Τα βλέμματα στρέφονται στην DBRS, η οποία ανοίγει απόψε τον κύκλο των φετινών αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι ο καναδικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με BBB και σταθερό trend. Μία εβδομάδα αργότερα (13/3) θα δώσει τον «χρησμό» της η Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και στις 20 Μαρτίου θα ακολουθήσει η Scope Ratings (BBB με θετικό outlook). Στο καλεντάρι των εταιρικών αποτελεσμάτων, την ερχόμενη εβδομάδα τα οικονομικά τους μεγέθη για την χρήση 2025 θα ανακοινώσουν την Τρίτη (10/3) η Trek Development, την Τετάρτη (11/3) η Σαράντης και την Πέμπτη (12/3) η Aegean και η MIG.
Τέλος, σήμερα παύει η διαπραγμάτευση της Ακρίτας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/1082/19.2026 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρείας «Κύκλος Συμμετοχών» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) επί των μετοχών της εταιρείας.
Τραπεζικές πιέσεις στο ταμπλό, νευρικές οι κινήσεις των επενδυτώνΑπώλειες -2,01% καταγράφει σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 2.396,97 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -1,04% στις 5.468,43 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,3% στις 2.667,18 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 29,47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,38 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο σχεδόν 7 εκατ. ευρώ κάνει η ΕΤΕ και ακολουθούν η Πειραιώς και η Alpha Bank με πάνω από 4 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 148,57 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 42 μετοχές, αρνητικό για 54, ενώ 10 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχωρεί κατά -2,5%, η Πειραιώς και η Alpha Bank κατά -2% και η Eurobank κατά -1,8%. Η Τράπεζα Κύπρου χάνει -1,3%, η Optima bank -1,2%, ενώ η CrediaBank ενισχύεται κατά +0,7%, με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα (νέα ιστορικά υψηλά κερδοφορίας και εκταμιεύσεων το 2025).
Σημάδια ανάκαμψης στις διεθνείς αγορέςΗ κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν και η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύουν τις ανησυχίες των επενδυτών στη Wall Street για τον πληθωρισμό και ευρύτερα την αμερικανική οικονομία. Η προσοχή στρέφεται στα στοιχεία για την απασχόληση που ανακοινώνονται σήμερα, με τις εκτιμήσεις για το νέο Jobs Report να κάνουν λόγο για μείωση των προσλήψεων τον περασμένο μήνα. Ήπια ανοδικό ξεκίνημα προμηνύουν για σήμερα τα futures των βασικών δεικτών.
Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η σταδιακή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ενισχύει το επενδυτικό κλίμα, με τα βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο +0,3% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κερδίζουν μεταξύ +0,2% και +0,8%.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα