Περσία: Η ιστορία πίσω από την ονομασία του Ιράν
Περσία: Η ιστορία πίσω από την ονομασία του Ιράν
Μια χώρα με αρχαία ταυτότητα, αλλά σύγχρονη πολυεθνοτική πραγματικότητα
Όταν η συζήτηση περιλαμβάνει το Ιράν, το μυαλό πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στους Πέρσες. Την αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών, τον Κύρο, τον Δαρείο και τον Ξέρξη, αλλά και την πολιτισμική συνέχεια που μοιάζει να ενώνει την αρχαιότητα με τη σύγχρονη χώρα. Η ίδια η λέξη «Περσία» επιβιώνει ακόμη στη διεθνή φαντασία, παρά το γεγονός ότι από το 1935 το κράτος άλλαξε το όνομά του και αποκαλείται επισήμως Ιράν.
Πίσω από αυτή την αλλαγή κρύβονται πολλά. Η Περσία ήταν η χώρα των Περσών. Το «Ιράν», που σημαίνει «χώρα των Αρίων», καλύπτει πολύ περισσότερο την σύνθετη εθνολογική πραγματικότητα. Ένα μωσαϊκό λαών, γλωσσών και τοπικών ταυτοτήτων που μόνο ομοιογένεια δεν αποπνέει και κάνει ακόμα πιο σύνθετο το σκηνικό για την επόμενη ημέρα του πανάρχαιου αυτού κράτους, μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση.
Οι Πέρσες αποτελούν περίπου το μισό του πληθυσμού. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις να κυμαίνονται γύρω στο 50%, άλλοτε λίγο λιγότερο και άλλοτε λίγο περισσότερο, ανάλογα με την πηγή και τα κριτήρια καταγραφής. Οι επίσημες απογραφές στο Ιράν δεν καταγράφουν επισήμως για εθνότητα, γεγονός που αφήνει χώρο για ερμηνείες και πολιτικές αναγνώσεις. Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι σχεδόν οι μισοί πολίτες της χώρας δεν ανήκουν στην περσική εθνοτική ομάδα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πίσω από αυτή την αλλαγή κρύβονται πολλά. Η Περσία ήταν η χώρα των Περσών. Το «Ιράν», που σημαίνει «χώρα των Αρίων», καλύπτει πολύ περισσότερο την σύνθετη εθνολογική πραγματικότητα. Ένα μωσαϊκό λαών, γλωσσών και τοπικών ταυτοτήτων που μόνο ομοιογένεια δεν αποπνέει και κάνει ακόμα πιο σύνθετο το σκηνικό για την επόμενη ημέρα του πανάρχαιου αυτού κράτους, μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση.
Οι Πέρσες αποτελούν περίπου το μισό του πληθυσμού. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις να κυμαίνονται γύρω στο 50%, άλλοτε λίγο λιγότερο και άλλοτε λίγο περισσότερο, ανάλογα με την πηγή και τα κριτήρια καταγραφής. Οι επίσημες απογραφές στο Ιράν δεν καταγράφουν επισήμως για εθνότητα, γεγονός που αφήνει χώρο για ερμηνείες και πολιτικές αναγνώσεις. Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι σχεδόν οι μισοί πολίτες της χώρας δεν ανήκουν στην περσική εθνοτική ομάδα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα