190.000 ευρώ και 3 χρόνια αναμονής για μια χειροποίητη υδρόγειο
Οι δημιουργίες του Λεονάρντο Φρίγκο είναι συνδυασμός τέχνης, πάθους για την ιστορία, ευαισθησίας και μοναδικών τεχνικών δεξιοτήτων
«Δώστε μου μια σφαίρα και θα σας σχεδιάσω τον κόσμο». Αυτή η φράση αποδίδεται στον Βενετό κοσμογράφο, χαρτογράφο, μοναχό και γεωγράφο Βιντσέντζο Κορονέλι, έναν από τους πιο δημοφιλείς κατασκευαστές υδρόγειων σφαιρών στην ιστορία. Τα έργα του δεν ήταν απλά εργαλεία πλοήγησης. Ήταν πραγματικά αριστουργήματα. Αποτύπωνε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια χώρες και ηπείρους με σύνορα όπως καταγράφονταν τον 17ο αιώνα, πόλεις και λιμάνια, πλοία, αλλά και φιγούρες από τη μυθολογία, τη θρησκευτικές σκηνές, ακόμα και θαλάσσια τέρατα. Η φήμη του «ταξίδεψε» γρήγορα εκτός συνόρων και έφτασε στη Γαλλία, όπου δημιούργησε δύο σφαίρες διαμέτρου 4 μέτρων για τον «Βασιλιά Ήλιο», Λουδοβίκο ΙΔ΄.
