Σταματήστε να μιλάτε στο AI σαν σε άνθρωπο – 5 τεχνικές για να παίρνετε πάντα την καλύτερη απάντηση
Η ευγένεια και τα παράξενα prompts δεν κάνουν απαραίτητα το AI πιο έξυπνο - Η χρήση παραδειγμάτων, οι πολλαπλές επιλογές και η ουδέτερη διατύπωση είναι οι πραγματικές τεχνικές για ποιοτικές απαντήσεις
Από την υπερβολική ευγένεια μέχρι τις παράλογες προτροπές να υποδυθεί η τεχνητή νοημοσύνη χαρακτήρες από το Star Trek, οι συμβουλές για τη σωστή επικοινωνία με τα chatbots συχνά ακροβατούν μεταξύ του γραφικού και του άχρηστου. Ας δούμε τι πραγματικά ισχύει στην πράξη.
Όταν ερευνητές επιχείρησαν να δουν αν η «θετική ενίσχυση» βελτιώνει την ακρίβεια των μοντέλων, τα αποτελέσματα ήταν μάλλον απογοητευτικά. Οι έπαινοι και οι παροτρύνσεις του τύπου «σκέψου καλά» δεν απέδωσαν, όμως μια παράξενη δοκιμή ξεχώρισε, η προσομοίωση ενός σεναρίου επιστημονικής φαντασίας φαίνεται πως βοήθησε το AI σε απλές μαθηματικές πράξεις.
