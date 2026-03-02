Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης: Πενθήμερη αναστολή short selling έπειτα από βουτιά 5,32%
Οι ρυθμιστικές αρχές ενεργοποίησαν άμεσα μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης, καθώς η πίεση στις τιμές εντάθηκε από τις πρώτες συναλλαγές
Σε πενθήμερη αναστολή των ανοικτών πωλήσεων προχώρησε το τουρκικό Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς, μετά τη βουτιά 5,32% στο άνοιγμα της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, υπό το βάρος των εξελίξεων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Η απαγόρευση στοχεύει στον περιορισμό της κερδοσκοπικής πίεσης και στη σταθεροποίηση της αγοράς.
Ο δείκτης BIST 100 υποχώρησε κατά 5,32% σε σύγκριση με το προηγούμενο κλείσιμο, πέφτοντας στις 12.987 μονάδες, διασπώντας καθοδικά το ψυχολογικό όριο των 13.000 μονάδων. Την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά είχε κλείσει με απώλειες 1,16% στις 13.717 μονάδες.
Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς (SPK) ανακοίνωσε την αναστολή των short selling, επικαλούμενο ανάγκη σταθερότητας και προστασίας των επενδυτών.
Στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη, διαφανής και σταθερή λειτουργία των κεφαλαιαγορών και να προστατευθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των επενδυτών, αποφασίστηκε η απαγόρευση των συναλλαγών ανοιχτής πώλησης (short selling) σε μετοχές του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης από τις 2 Μαρτίου 2026 έως το τέλος της συνεδρίασης στις 6 Μαρτίου 2026».
