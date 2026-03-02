Πώς βελτίωσαν την εικόνα τους οι συστημικές τράπεζες το 2025
Πώς βελτίωσαν την εικόνα τους οι συστημικές τράπεζες το 2025

Παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν ισχυρά αποτελέσματα το 2025, με αύξηση δανείων, ενίσχυση προμηθειών και σταθερούς κεφαλαιακούς δείκτες, σε περιβάλλον αυξημένων κινδύνων

Ειρήνη Σακελλάρη
Το 2025 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδος εμφάνισαν ισχυρή, αλλά διαφοροποιημένη εικόνα σε σχέση με το 2024, επηρεασμένες κυρίως από την ταχεία αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Παρά τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους, οι τράπεζες κατάφεραν να ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες και τη συνολική πιστωτική επέκταση, διατηρώντας υψηλά κεφάλαια και προσφέροντας ισχυρές διανομές προς τους μετόχους. Η θετική συνεισφορά των spreads αποδεικνύει την ικανότητα των τραπεζών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το κόστος χρηματοδότησης των καταθέσεων και το κόστος δανεισμού, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία.

