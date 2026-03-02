Πώς βελτίωσαν την εικόνα τους οι συστημικές τράπεζες το 2025

Παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν ισχυρά αποτελέσματα το 2025, με αύξηση δανείων, ενίσχυση προμηθειών και σταθερούς κεφαλαιακούς δείκτες, σε περιβάλλον αυξημένων κινδύνων