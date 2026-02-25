ΑΑΔΕ: Ποιες μεταβιβάσεις ακινήτων χτυπούν καμπανάκι στην εφορία
Το σχέδιο της ΑΑΔΕ - Τι ενεργοποιεί τον έλεγχο, πώς γίνονται οι διασταυρώσεις και γιατί οι περισσότεροι χάνουν στις προσφυγές
«Υποτιμημένα» συμβόλαια, αδικαιολόγητα κεφάλαια, συγγενικές πράξεις και Golden Visa στο μικροσκόπιο «χτυπούν» καμπανάκι ελέγχου στην Εφορία. Με αυτά τα κριτήρια η ΑΑΔΕ περνά από εξονυχιστικό έλεγχο μεταβιβάσεις ακινήτων της τελευταίας πενταετίας, ανοίγοντας φακέλους σε κάθε υπόθεση που εμφανίζει σοβαρή απόκλιση από τις πραγματικές εμπορικές αξίες ή ασυμβατότητα με το φορολογικό προφίλ αγοραστή και πωλητή.
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες δεν περιορίζονται μόνο στο τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο, αλλά διασταυρώνουν τραπεζικές κινήσεις, δηλωθέντα εισοδήματα και στοιχεία περιουσιακής κατάστασης, αναζητώντας ενδείξεις υποτιμολόγησης ή αδήλωτης διαδρομής χρημάτων. Κάθε μεγάλη απόκλιση από τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής ή κάθε αγορά που δεν «κουμπώνει» με τα δηλωμένα εισοδήματα μπορεί να οδηγήσει σε επανεκτίμηση της αξίας και νέο προσδιορισμό φόρου, με πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Στο στόχαστρο μπαίνουν πρώτα τα συμβόλαια όπου το τίμημα φαίνεται σημαντικά χαμηλότερο από τις εμπορικές τιμές της περιοχής. Σε αγορές όπου οι αξίες έχουν αυξηθεί έντονα, κάθε μεγάλη διαφορά από τα συγκριτικά στοιχεία οδηγεί σε επανεκτίμηση και νέο προσδιορισμό φόρου μεταβίβασης, με πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Εξίσου κρίσιμο είναι το ζήτημα της προέλευσης των χρημάτων. Όταν το ποσό αγοράς δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τις τραπεζικές κινήσεις, οι ελεγκτές προχωρούν σε διασταυρώσεις σε βάθος χρόνου. Η χρήση μετρητών, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το πραγματικό τίμημα ήταν υψηλότερο από αυτό που αναγράφεται στο συμβόλαιο, αποτελεί πρόσθετο παράγοντα κινδύνου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών, όπου εξετάζεται αν οι αποτιμήσεις είναι τεχνητά χαμηλές για να περιοριστούν φόροι δωρεάς ή γονικής παροχής. Παράλληλα, ελέγχονται ανακριβείς δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που επηρεάζουν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, καθώς και περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης που δεν αποτυπώνονται στην πραγματική αξία.
Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι αγορές από αλλοδαπούς επενδυτές στο πλαίσιο της Golden Visa, όπου εξετάζεται ενδελεχώς η διαδρομή των κεφαλαίων από το εξωτερικό, με αξιοποίηση και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες φορολογικές αρχές.
Η εμπειρία από τις υποθέσεις που φτάνουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δείχνει ότι όταν ανοίξει φάκελος ελέγχου, η ανατροπή των ευρημάτων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τελικός λογαριασμός αποδεικνύεται βαρύτερος από αυτόν που αρχικά είχε υπολογιστεί.
