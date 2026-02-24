Αναρρώνει η Wall Street με ώθηση από την AMD
Αγώνας δρόμου για να καλυφθούν οι ισχυρές απώλειες της Δευτέρας
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης καθώς η αγορά επιχειρεί να ανακάμψει από την ισχυρή πτώση της Δευτέρας, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της εμπορικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ και των εντεινόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,80% και διαπραγματεύεται στις 49.192 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,79% στις 6.891 μονάδες και ο Nasdaq κάνει άλμα ύψους 1,11% φτάνοντας τις 22.878 μονάδες.
Με τις επιδόσεις αυτές η αγορά προσπαθεί να σταθεροποιηθεί κατά την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ο οποίος εξελίχτηκε σε ιδιαίτερα δύσκολο μήνα για τις αμερικανικές μετοχές.
Πρωταγωνίστρια της ημέρας είναι η Advanced Micro Devices, με άνοδο έως και 11%, μετά την ανακοίνωση πολυετούς συμφωνίας με τη Meta Platforms για την προμήθεια έως και 60 δισ. δολαρίων σε μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην επόμενη πενταετία. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη έως 6 γιγαβάτ GPU της AMD για AI data centers, ενώ η Meta θα αποκτήσει και δικαιώματα αγοράς έως 160 εκατ. μετοχών της AMD βάσει απόδοσης.
