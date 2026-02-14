Πέντε CEOs απαντούν στο newmoney: Τι έρχεται για την αγορά της Πληροφορικής μετά το τέλος του RRF
Πέντε CEOs απαντούν στο newmoney: Τι έρχεται για την αγορά της Πληροφορικής μετά το τέλος του RRF
Γιάννης Λουμάκης (Uni Systems), Χρήστος Κοντέλλης (Netcompany), Παναγιώτης Βασιλειάδης (IDEAL Holdings-Byte), Παναγιώτης Πασχαλάκης (QnR), Δημήτρης Δάφνης (Cosmos Business Systems) μιλούν για την επόμενη μέρα του κλάδου
Το φίνις ενός μεγάλου κύκλου ανάπτυξης σηματοδοτεί για την ελληνική αγορά της πληροφορικής η διαφαινόμενη ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης για ψηφιακά projects συνολικής αξίας δισ., σε βάθος πενταετίας. Κάθε τέλος όμως και μια καινούργια αρχή, λένε.
Οι ευκαιρίες εσόδων δεν σταματούν στο RRF και στην πρώτη περίοδο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς ήδη αναδύονται άλλες, από άλλα πεδία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι ευκαιρίες εσόδων δεν σταματούν στο RRF και στην πρώτη περίοδο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς ήδη αναδύονται άλλες, από άλλα πεδία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα