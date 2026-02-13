ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2 (έρχεται αλλά ήμουν νιος…), ο υιός Παναγόπουλος, Τσίπρας, τσίπουρα, Τασούλας, η άδεια Τζόκοβιτς, ξένοι κι Ελληνες επενδυτές για τις αλυκές
Χαίρετε, μ’ αρέσει που είχε πει ο Άδωνις προ ημερών ότι δεν θ’ ασχοληθεί με την Κωνσταντοπούλου…
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε άνθρωπο, είτε είναι πολιτικός είτε είναι ένας απλός βιοπαλαιστής, να ανέχεται βαριές ύβρεις και συκοφαντίες όταν αυτές εκτοξεύονται δημοσίως. Και υπό μία έννοια η κατάργηση ή έστω ουσιαστική διαφοροποίηση του άρθρου 86 περί ασυλίας υπουργών και βουλευτών θα μπορούσε να εφαρμοστεί για πολλές – και σαν τη χθεσινή – περίπτωση της Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, το να αποκαλείς ελεεινό υποκείμενο έναν οποιοδήποτε πολίτη δημοσίως και να τον κατηγορείς για κάτι που δεν έχει σχέση (τον Αδωνι για το τραγικό δυστύχημα της Βιολάντα) απλά δεν γίνεται. Αφαιρέστε τα πρόσωπα, δηλαδή τον Γεωργιάδη και την Κωνσταντοπούλου και βάλτε στη θέση του πρώτου τον εαυτό σας με κάποιον «αντίπαλό» σας απέναντι. Θα πείτε, πρώτη φορά είναι ή τελευταία, αλλά νομίζω ότι κάπου πρέπει να υπάρξει μία συνολική αντίδραση σ’ όλα αυτά.
ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2
-Πάμε στα τρέχοντα, στην πιάτσα από χθες κυκλοφορεί ότι όπου να 'ναι έρχεται ο… θρυλικός πλέον φάκελος ΟΠΕΚΕΠΕ 2 που αφορά σε απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών της περιόδου 2021-2022 και ακούγονται καμιά δεκαριά βουλευτές, κυρίως της ΝΔ, αλλά όχι μόνο, να ζητάνε ρουσφέτια για αγροτικές επιδοτήσεις. Τώρα πότε θα βγει, μου λένε σε έναν μήνα, αλλά αυτό το ακούω από τον Αύγουστο. Μου λένε ονόματα, αλλά αυτά «αλλάζουν» κάθε τόσο και μου λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα κρίνει αν τα ρουσφέτια είναι αθώα ή ένοχα! Δηλαδή, αν ζητούσαν κάτι παράνομο ή παράτυπο από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές ή κάποια χάρη για κομματικό πελατάκο. Και πώς αποδεικνύεται ότι ο βουλευτής ήξερε τι ζητούσε; Η πηγή μου, που γνωρίζει πάντως κάποια πράγματα, μου είπε ότι «αυτό που είναι βέβαιον είναι ότι πολιτικό πρόσωπο που να ζήτησε ή να πήρε λεφτά δεν υπάρχει». Ας περιμένουμε να το δούμε λοιπόν τι θα γίνει και, κυρίως, αν κάποια άρση ασυλίας ζητηθεί.
H προετοιμασία των συμφωνιών
-Πάω στο ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα, καθώς το ότι Έλληνες και Τούρκοι υπέγραψαν συμφωνίες, ακόμα και για θέματα χαμηλής πολιτικής, απαιτούσε προφανώς αρκετή δουλειά και εντατική προετοιμασία. Το ελληνικό σκέλος της δουλειάς κουβάλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος χειρίζεται τη θετική ατζέντα. Όταν συναντήθηκε τον Ιανουάριο με τον Τούρκο ομόλογό του Κεμάλ Μποζάι έβαλαν κάτω τις προτεραιότητες και ανέθεσαν στις ομάδες να συντάξουν και τα σχετικά κείμενα, σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια υπουργεία και βεβαίως υπό την εποπτεία του Γεραπετρίτη ως προς τα δικά μας.
Το καράβι Θεσσαλονίκη-Σμύρνη
-Να κλείσω το κομμάτι των συμφωνιών που υπεγράφησαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με μια αναφορά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης και Σμύρνης που αναφέρθηκε. Το εγχείρημα είχε ξαναγίνει το 2022, όμως τότε η γραμμή δεν περπάτησε καλά εμπορικά. Έκτοτε όμως υπάρχει το καθεστώς της γρήγορης βίζας στο λιμάνι για τους Τούρκους, οπότε μπορούν να ταξιδέψουν πιο ελεύθερα και στόχος είναι η γραμμή να ξεκινήσει τη λειτουργία της ξανά από το καλοκαίρι. Θα φανεί αν μπορεί να «πιάνει» και σε ενδιάμεσα νησιά το καράβι, ενώ χθες ο Γεραπετρίτης άνοιξε και θέμα απευθείας αεροπορικής διασύνδεσης Αθήνας-Άγκυρας. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα για να πάει κανείς από την πρωτεύουσα της Ελλάδας σε αυτή της Τουρκίας πρέπει να κάνει υποχρεωτική στάση στην Κωνσταντινούπολη.
Απομνημονευτής… του Κορανίου
-Να πω και μια κουβέντα για τον νέο υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν νομάρχης του Ερζερούμ. Την πρώτη του μέρα στη δουλειά, με ένα κινητό να χτυπά συνεχώς για συγχαρητήρια, αυτός συνάντησε τον Πλεύρη και τον Χρυσοχοΐδη. Μου λένε πάντως ότι το προφίλ του είναι σκληρά ισλαμιστικό, καθώς πριν από χρόνια είχε αναδειχθεί ως… καλύτερος απομνημονευτής του Κορανίου σε διαγωνισμό μεταξύ 10.000 υποψηφίων.
Η αναφορά Πιερρακάκη στα ελληνοτουρκικά
-Μπορεί η εκδήλωση της Grand Thorton να είχε ως αντικείμενο την επόμενη δεκαετία και ο Κυριάκος Πιερρακάκης να είπε πολλά και ενδιαφέροντα πάνω στο ζήτημα, ωστόσο το σημείο που προκαλώντας αίσθηση στο (κατάμεστο) συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου ήταν η αναφορά του στη διεθνή παρουσία της χώρας και, ιδίως, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Η Ελλάδα έχει επιλέξει και υπηρετεί τον ρόλο του αξιόπιστου εταίρου και του πυλώνα σταθερότητας», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, συμπληρώνοντας ότι «η ισχυρή Ελλάδα στην οικονομία και στη διπλωματία, η ισχυρή Ελλάδα στην άμυνα και στις θάλασσες είναι η Ελλάδα που καλύτερα από ποτέ μπορεί να υποστηρίζει τα εθνικά δίκαια τα οποία σαφώς εκπορεύονται από το Διεθνές Δίκαιο». Με αφορμή, μάλιστα τη συμμετοχή του στο προχθεσινό Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, ο Πιερρακάκης τόνισε ότι «δεν έχουμε τον φόβο του διαλόγου γιατί διαθέτουμε την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα των καθαρών θέσεων. Αναζητούμε συγκλίσεις χωρίς να επιτρέπουμε την παραμικρή αμφισβήτηση των εθνικών δικαίων μας», αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των περίπου 1.200 παρισταμένων. Κλείνοντας τη σχετική τοποθέτηση, μάλιστα, έθεσε το πολιτικό δίλημμα: «Αυτός είναι ο αγώνας της σημερινής Ελλάδας να αξιοποιήσει τη δυναμική της, να ενισχύσει την οικονομία της και να θωρακίσει τη θέση της στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε έτσι; Ή θα παίξουμε στα ζάρια όσα με κόπους και θυσίες κατακτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια;».
Η άδεια παραμονής του Τζόκοβιτς
