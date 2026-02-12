ΑΑΔΕ: Δεκάδες ακίνητα «φιλέτα» βγαίνουν σε πλειστηριασμό για οφειλές στην εφορία
ΑΑΔΕ: Δεκάδες ακίνητα «φιλέτα» βγαίνουν σε πλειστηριασμό για οφειλές στην εφορία
Από βιομηχανική εγκατάσταση 3,5 εκατ. ευρώ στη Βοιωτία, ως και διαμερίσματα στην Αγία Παρασκευή με τιμή εκκίνησης τις 247.000 ευρώ
Στην ενεργοποίηση νέας δέσμης πλειστηριασμών, με στόχο την είσπραξη συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τον επόμενο μήνα, έως τις 3 Ιουνίου 2026 και στη λίστα περιλαμβάνονται περισσότερα από 40 ακίνητα. Ωστόσο ξεχωρίζουν ακίνητα «φιλέτα» υψηλής αξίας, με τις τιμές εκκίνησης που φτάνουν έως και τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ακόμα και σε περίπτωση εκποίησης σε αυτές τις τιμές πάντως, παραμένει αμφίβολο αν το δημόσιο θα καλύψει το ύψος των οφειλών που κρύβεται πίσω από τους πλειστηριασμούς αυτούς.
Η λίστα των με τις υψηλότερες τιμές πρώτης προσφοράς περιλαμβάνει:
* Βιομηχανική εγκατάσταση σε αγροτεμάχιο έκτασης 25,460 στρεμμάτων στη Βοιωτία: Τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ
* Οικόπεδο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης στη Νέα Ιωνία: Τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ
* Διαμέρισμα 1ου ορόφου 136,90 τ.μ. στην Κηφισιά: Τιμή πρώτης προσφοράς: 396.000 ευρώ
* Διαμέρισμα 5ου ορόφου 113,65 τ.μ. με θέση στάθμευσης και δώμα 60,74 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή: Τιμή πρώτης προσφοράς 340.000 ευρώ
* Οικία 80,63 τ.μ. σε οικόπεδο 346,85 τ.μ στην Αγία Παρασκευή: Τιμή πρώτης προσφοράς 260.000 ευρώ
* Διαμέρισμα 2ου ορόφου 114 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή: Τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ.
Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο να διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω των 112,5 δισ. ευρώ, η ΑΑΔΕ να εντείνει τις ενέργειες είσπραξης, στοχεύοντας σε ποσό άνω των 6 δισ. ευρώ εντός του έτους. Οι πλειστηριασμοί ακινήτων εφαρμόζονται ως ύστατο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές μεγάλου ύψους, εξαιρουμένης, υπό προϋποθέσεις, μόνο της πρώτης κατοικίας.
Προ της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού, γίνεται υποχρεωτικά κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Η αναστολή του προγράμματος πλειστηριασμού μπορεί να επιτευχθεί είτε με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, είτε με δικαστική απόφαση.
Για ποιους κτυπάει... κουδούνι πλειστηριασμών
Προ της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού, γίνεται υποχρεωτικά κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Η αναστολή του προγράμματος πλειστηριασμού μπορεί να επιτευχθεί είτε με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, είτε με δικαστική απόφαση.
