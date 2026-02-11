Πάτησε φρένο η Wall Street - Μικρές απώλειες στους δείκτες
Παρά τις πιέσεις, οι απώλειες κρατήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με τον Dow να παραμένει πάνω από το ορόσημο των 50.000 μονάδων - Τα ισχυρά στοιχεία της απασχόλησης επιβεβαίωσαν τις αντοχές της οικονομίας, αλλά απομάκρυναν την επόμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed
Πτωτικά κινήθηκε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς τα ισχυρά στοιχεία από το μέτωπο της απασχόλησης επιβεβαίωσαν μεν τις αντοχές της αμερικανικής οικονομίας, αλλά επιβεβαίωσαν ότι η Fed δεν έχει λόγο να βιαστεί να προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων. Παράλληλα, οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις εταιρείες λογισμικού συνέχισαν να τροφοδοτούν τις ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.
Πάντως, οι απώλειες σε όλους τους δείκτες κρατήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα! Συγκεκριμένα, ο Dow Jones σημείωσε μικρή κάμψη 0,13% στις 50.121 μονάδων, διακόπτοντας μεν το τριήμερο σερί των ρεκόρ, αλλά παραμένοντας πάνω από το ορόσημο των 50.000 μονάδων. Ο S&P 500 μετά από συνεχείς εναλλαγές στα πρόσημα, “έκλεισε” ανεπαίσθητα σε αρνητικό έδαφος, χάνοντας μόνο 34 μονάδες (0%) στις 6.941. Όσον αφορά τον Nasdaq, ο τεχνολογικός κλάδος υποχώρησε κατά 0,16% στις 23.066 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων, οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις, με την απόδοση του 2ετούς να αυξάνεται στο 3,5%.Αντιστοίχως, η απόδοση του 1ετούς ανέβηκε στο 4,17%. Δημοπρασία ομολόγων ύψους 42 δισ. δολαρίων κατέγραψε χαμηλότερη του αναμενόμενου ζήτηση.
«Η αντίδραση μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση ήταν κάπως απρόσμενη, καθώς πρόσφατα το επίκεντρο ήταν περισσότερο η Fed παρά η οικονομία», υποστήριξε ο Μαρκ Χάκετ, της Nationwide. «Η πτώση έχει οδηγηθεί από τον τεχνολογικό κλάδο, ακολουθώντας το μοτίβο των τελευταίων μηνών, με τις διεθνείς αγορές και τις μετοχές αξίας να προηγούνται».
Η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει με νέα κέρδη, μετά τα ισχυρότερα του αναμενόμενου στοιχεία για την απασχόληση που επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα της οικονομίας.
Οι νέες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν τον Ιανουάριο με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα. Οι εργοδότες δημιούργησαν 130.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα και η ανεργία υποχώρησε στο 4,3%.
Μετά από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αυξανόμενη ανεργία και περιορισμένες προσλήψεις, τα στοιχεία — τα οποία είχαν αρχικά προγραμματιστεί να δημοσιευθούν στις 6 Φεβρουαρίου αλλά καθυστέρησαν λόγω του shutdown— έδειξαν ότι η αγορά εργασίας αρχίζει να σταθεροποιείται. Έτσι, δικαιώθηκε και η άποψη που εξέφρασε ο Τζερόμ Πάουελ προ ημερών, μετά τη συνεδρίαση της Fed, όταν τόνισε ότι η απασχόληση σταθεροποιείται, αλλά ο πληθωρισμός παραμένει ψηλά.
«Οι αγορές ίσως περίμεναν επιβράδυνση στα σημερινά στοιχεία μετά τα ασθενή δεδομένα της περασμένης εβδομάδας, αλλά η αγορά εργασίας πάτησε αντίθετα το γκάζι», υποστήριξε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management.
Κάπως έτσι, τα προγνωστικά για τα επόμενα βήματα της Fed άλλαξαν και πάλι. Τα χθεσινά απογοητευτικά στοιχεία από τις λιανικές πωλήσεις είχαν ανεβάσει τα στοιχήματα για ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων, ίσως και στη συνεδρίαση του Απριλίου. Όμως, και πάλι τα προγνωστικά επανήλθαν στο σενάριο περικοπής τον Ιούνιο, ή πιο πιθανόν τον Ιούλιο.
Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον συνολική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής κατά 54 μονάδες βάσης έως τον ερχόμενο Δεκέμβριο, από 59 μονάδες βάσης στη χθεσινή συνεδρίαση.
Σύμφωνα με ανάλυση της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής εταιρείας Edward Jones, τα στοιχεία ενισχύουν τα επιχειρήματα των «γερακιών» της Fed για υπομονή στη μείωση επιτοκίων, καθώς επιβεβαιώνουν την εικόνα σταθεροποίησης της αγοράς εργασίας. «Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, αναμένουμε η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να κινηθεί προς το μέσο του εύρους 4%–4,5%, ενώ η στροφή προς την “παλαιά οικονομία” και τους κυκλικούς κλάδους πιθανότατα θα συνεχιστεί», υποστήριξε.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή, επηρεάζοντας τα προγνωστικά για τη Fed. Αν ο δομικός πληθωρισμός κινηθεί κοντά ή κάτω από τις εκτιμήσεις, η JPMorgan σε ανάλυση της υποστήριξε ότι «βλέπει» 70% πιθανότητες ο S&P 500 να κινηθεί ανοδικά.
Σε επίπεδο μετοχών, οι μετοχές του software παρέμειναν υπό πίεση, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή ανατροπή των επιχειρηματικών μοντέλων από την τεχνητή νοημοσύνη. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές στρέφονται σε εταιρείες με δραστηριότητες που είναι δυσκολότερο να αντικατασταθούν από την τεχνολογία.
Μεταξύ των μεγαλύτερων απωλειών κατέγραψε η Unity Software, με βουτιά 25% μετά από απογοητευτικές προβλέψεις. Πτώση σημείωσαν επίσης οι Salesforce, Snap, Palantir Technologies και Microsoft.
Στις εξαιρέσεις του κλάδου η Lattice Semiconductor και η Vertiv μετά από τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν, καθώς και η Meta Platforms με την απροσδόκητη ψήφο εμπιστοσύνης από το fund του Μπιλ Άκμαν, το οποίο γνωστοποίησε ότι αύξησε σημαντικά την επένδυση του στην Big Tech.
Σύμφωνα με το Pershing Square, η τρέχουσα τιμή της μετοχής της Meta υποτιμά τη μακροπρόθεσμη δυναμική ανόδου της εταιρείας από την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα να ανεβάσει την τοποθέτηση του στο 10% του χαρτοφυλακίου του.
Στις χαμένες της ημέρας ξεχώρισε επίσης η Mattel, καθώς οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή δεν κάλυψαν τις προσδοκίες, όπως και η Moderna, αφού οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές αρνήθηκαν να εξετάσουν το νέο εμβόλιο γρίπης mRNA της εταιρείας.
Αντιθέτως, στις κερδισμένες της ημέρας βρέθηκαν η Caterpillar, στηρίζοντας τον Dow, όπως επίσης η GE Vernova και η Eaton. ‘Αλμα και για την Spotify μετά τις καλές επιδόσεις τριμήνου και την θετική ετυμηγορία της Bank of America για την πορεία της μετοχή της.
