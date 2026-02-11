Πάτησε φρένο η Wall Street - Μικρές απώλειες στους δείκτες

Παρά τις πιέσεις, οι απώλειες κρατήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με τον Dow να παραμένει πάνω από το ορόσημο των 50.000 μονάδων - Τα ισχυρά στοιχεία της απασχόλησης επιβεβαίωσαν τις αντοχές της οικονομίας, αλλά απομάκρυναν την επόμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed