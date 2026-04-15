Κατοικία: Υψηλότερες κατά 13% από το 2007 οι τιμές πώλησης ανά την Ελλάδα
«Χάσμα» μεταξύ της αναλογίας ενοικίου προς το μηνιαίο εισόδημα των Ελλήνων καταγράφει η τελευταία ανάλυση του ΚΕΦΙΜ - Πέρυσι η Ελλάδα σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο στην Ε.Ε. στις τιμές ενοικίων
Έναν πλήρη κύκλο ανόδου-πτώσης και ανάκαμψης συμπληρώνει πλέον η αγορά κατοικίας την τελευταία 25ετία στην Ελλάδα, με τις τιμές πώλησης να έχουν ξεπεράσει ήδη κατά 13% τα επίπεδα προ δημοσιονομικής κρίσης, αυτά του 2007, ενώ οι τιμές των ενοικίων βρίσκονται στα επίπεδα του 2010. Εντούτοις, ειδικά στα ενοίκια η ραγδαία άνοδος καταγράφεται κυρίως τα τελευταία χρόνια από το 2022 και μετά, με αποτέλεσμα ειδικά για το 2025 η χώρα μας να σημειώνει τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στη χώρα μας το 2025 καταγράφηκε διψήφιο ποσοστό, στο +10,1% έναντι του 2024 μετά την Κροατία όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο +17,6%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανόδου των ενοικίων ήταν στο +3,2%.
Την πορεία της αγοράς σε Ευρώπη και Ελλάδα καταγράφει η τελευταία ανάλυση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), αποδίδοντας τη δυσκολία προσιτότητας στη στέγαση στη χώρα μας στο «χάσμα» μεταξύ της αναλογίας ενοικίου προς το μηνιαίο εισόδημα, το οποίο έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια ειδικά για την Αθήνα που παρουσιάζει και τα υψηλότερα ενοίκια πανελλαδικά. Στην ανάλυση με τίτλο «Τιμές κατοικιών και ενοίκια στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», από το κ. Χρήστο Λούκα, βοηθό Ερευνητικών Προγραμμάτων υποστηρίζεται ότι η αναλογία ενοικίου προς μηνιαίο εισόδημα στην Αθήνα ανέρχεται στο 70,2% για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και 93,6% για δυο υπνοδωμάτια (με τιμές 2024), έναντι 31–34% και 46% αντίστοιχα για τον μέσο όρο της ΕΕ. Η ανάλυση βασίζεται στα δεδομένα της Eurostat για τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (House Price Index – HPI) και τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP) για τα πραγματικά ενοίκια.
