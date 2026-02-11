Χρηματιστήριο: Ρελάνς και δεύτερη σερί άνοδος - Νέα ιστορικά υψηλά για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Coca-Cola HBC
Μεταξύ τραπεζών και βιομηχανίας ισορρόπησε η εγχώρια αγορά - Ανέβασαν στροφές οι αγοραστές μετά το νωθρό ξεκίνημα λόγω της στάσης αναμονής από τον MSCI
Ανθεκτικότητα επέδειξε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, βγάζοντας άμυνες μετά τις αρχικές πιέσεις που δέχθηκε στον απόηχο της χθεσινοβραδινής στάσης αναμονής του MSCI, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με οριακή άνοδο. Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής οίκος κράτησε αμετάβλητη τη σύνθεση του βασικού δείκτη για τις ελληνικές μετοχές, MSCI Greece Standard. Σύμφωνα με αναλυτές, η συγκεκριμένη απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη μέχρι τα τέλη Μαρτίου η διαβούλευση για πιθανή επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (11/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,37 μονάδες ή +0,02% και έκλεισε στις 2.345,71 μονάδες. Σε περίπου 31 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.319,30 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.350,09 μονάδες. Πρόκειται για τη δεύτερη σερί άνοδο του ΓΔ, που επανήλθε στην περιοχή των 2.350 μονάδων και μείωσε την απόσταση από τα πρόσφατα ρεκόρ των 2.400+ μονάδων. Η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026 ανέρχεται σε +10,6%.
Οι τράπεζες ηγήθηκαν των σημερινών απωλειών, με την Alpha Bank να δέχεται ισχυρές πιέσεις, ενώ ο κλάδος της βιομηχανίας λειτούργησε ως «αντίβαρο» με τα κέρδη του. Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψαν εκρηκτική άνοδο, κλείνοντας αμφότερες σε νέα ιστορικά ρεκόρ, πάνω από τα 53 ευρώ και τα 36 ευρώ, αντίστοιχα.
Στάση αναμονής από τον MSCI
Χωρίς αλλαγές για τον βασικό δείκτη των ελληνικών μετοχών ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών του MSCI. Αυτό σημαίνει ότι ο MSCI Greece Standard Index συνεχίζει να απαρτίζεται τις εξής 8 μετοχές: Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Jumbo. Αμετάβλητη παραμένει επίσης η σύνθεση του MSCI Greece Small Cap.
Οι όποιες τεχνικές προσαρμογές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, με ημερομηνία εφαρμογής τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Η επόμενη προγραμματισμένη αναδιάρθρωση για τους δείκτες του MSCI είναι προγραμματισμένη για τις 12 Μαΐου. Η προσοχή στρέφεται στην τελική απόφαση του παρόχου δεικτών (index provider) για την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, που θα ανακοινωθεί έως τις 31 Μαρτίου, με ορίζοντα υλοποίησης τον ερχόμενο Αύγουστο.
Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε χθες τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας για τη συγχώνευση με την Allwyn, γνωστοποιώντας ότι το 6,7% των μετόχων επέλεξαν το δικαίωμα εξόδου έναντι 19,04 ευρώ ανά μετοχή. Αυτό συνεπάγεται συνολική δαπάνη ύψους 456 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από το 14% της διαφωνίας που καταγράφηκε στην πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση.
Διορθώνει η Wall Street – Μεικτή εικόνα στην Ευρώπη
Παρά τα σημάδια κόπωσης, η Wall Street διατηρείται σε τροχιά ρεκόρ, με τον Dow Jones να σημειώνει το τρίτο σερί ιστορικό υψηλό του πάνω από τις 50.000 μονάδες. Τα χειρότερα από τις προβλέψεις δεδομένα για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ επηρέασαν προσωρινά το επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, το report για την απασχόληση που δημοσιεύθηκε σήμερα έδωσε νέο αέρα αισιοδοξίας στην αμερικανική αγορά. Η προσοχή στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ακολουθήσουν την Παρασκευή. Σε profit taking επιδίδονται σήμερα οι επενδυτές, με τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν μεταξύ -0,2% και -0,5%, παρά το ανοδικό ξεκίνημα.
Σε μεικτό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους traders να δίνουν έμφαση στην πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει +0,9%, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,4% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -0,1%.
