Moody’s: Ανοίγει «πληγές» για τις τράπεζες η απόφαση του Αρείου Πάγου για δάνεια του νόμου Κατσέλη
Aν εφαρμοστεί αναδρομικά, η αγορά υπολογίζει απώλεια τόκων έως και 1 δισ. ευρώ σε χαρτοφυλάκια που σχετίζονται με τον νόμο Κατσέλη - Το αποτέλεσμα είναι πιθανή σύσφιξη στην προσφορά στεγαστικής πίστης και υψηλότερη τιμολόγηση νέων δανείων

Νίκος Μελαχροινός
Η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη νομικό επεισόδιο στο μακροχρόνιο ελληνικό story των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά μία εν δυνάμει εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει το risk premium των τραπεζών, τις αποτιμήσεις των τιτλοποιήσεων και έμμεσα τη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης, σύμφωνα με ειδικό report του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Moody’s Ratings.

Η Moody’s εκτιμά ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι το άμεσο κεφαλαιακό κόστος αλλά η μεταβολή των αναμενόμενων ταμειακών ροών. Η απόφαση μειώνει δραστικά το επιτοκιακό σκέλος των ρυθμισμένων στεγαστικών δανείων, καθώς οι τόκοι υπολογίζονται μόνο επί της δόσης. Aν εφαρμοστεί αναδρομικά, η αγορά υπολογίζει απώλεια τόκων έως και 1 δισ. ευρώ σε χαρτοφυλάκια που σχετίζονται με τον νόμο Κατσέλη. Αυτό δεν πλήττει κυρίως τις τράπεζες άμεσα, αλλά τις δομές που αποτέλεσαν τη βάση της εξυγίανσης των ισολογισμών όπως τις τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs). Οι εισροές από τα συγκεκριμένα στεγαστικά είναι μέρος των επιχειρηματικών σχεδίων των συναλλαγών «Ηρακλής». Όταν μειώνονται οι χρηματικές εισροές στα χαρτοφυλάκια (cash flows), αυξάνεται η πιθανότητα πίεσης στις ομολογίες ανώτερης διαβάθμισης (senior notes), δηλαδή στους τίτλους που κρατούν στους ισολογισμούς τους οι τράπεζες και φέρουν κρατική εγγύηση.

