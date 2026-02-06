Ντόμινο από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη: Επανυπολογισμός τόκων και plan B για «Ηρακλή»
Ντόμινο από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη: Επανυπολογισμός τόκων και plan B για «Ηρακλή»
Πρόκριμα για όλους τους ευάλωτους η συγκεκριμένη απόφαση - Πώς θα αντιμετωπιστεί το διαχειριστικό κόστος από τράπεζες και servicers - Οι «διαφυγές» του Ηρακλή
Ο «Ηρακλής» διαθέτει ρήτρα εξαιρετικών περιστάσεων που μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα σε περίπτωση που κινδυνεύσουν οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, σε επανυπολογισμό τόκων θα υποχρεωθούν τράπεζες και servicers. Αυτό αναφέρουν πηγές με γνώση της διαδικασίας σχολιάζοντας τη χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη.
Το βέβειο είναι πως χιλιάδες δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη, αναμένεται να εμφανιστούν πολύ σύντομα στα γκισέ των τραπεζών μετά την απόφαση σταθμό της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ζητώντας επανυπολογισμό των τόκων και επιστροφή όσων τόκων έχουν πληρώσει όταν αυτοί λογίζονταν επί του συνολικού κεφαλαίου. Χθες η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αποφάσισε υπέρ των δανειοληπτών για τον τρόπο εκτοκισμού των δόσεων, που καλούνται να καταβάλλουν όσοι έχουν υπαχθεί στον «νόμο Κατσέλη» με 35 ψήφους υπέρ και 12 κατά.
Η πλειοψηφία των ανώτατων δικαστών υιοθέτησε τη άποψη του εισηγητή της Ολομέλειας Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Σωκράτη Πλαστήρα, ο οποίος έκρινε ότι, ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής.
Αυτό σημαίνει πως για ένα δάνειο 100.000 ευρώ ο τόκος ετησίως με ένα επιτόκιο 3% δεν ξεπερνά τα 200 ευρώ έναντι 3.000 ευρώ στην περίπτωση που η απόφαση δεν δικαίωνε τους δανειολήπτες!
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το βέβειο είναι πως χιλιάδες δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη, αναμένεται να εμφανιστούν πολύ σύντομα στα γκισέ των τραπεζών μετά την απόφαση σταθμό της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ζητώντας επανυπολογισμό των τόκων και επιστροφή όσων τόκων έχουν πληρώσει όταν αυτοί λογίζονταν επί του συνολικού κεφαλαίου. Χθες η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αποφάσισε υπέρ των δανειοληπτών για τον τρόπο εκτοκισμού των δόσεων, που καλούνται να καταβάλλουν όσοι έχουν υπαχθεί στον «νόμο Κατσέλη» με 35 ψήφους υπέρ και 12 κατά.
Η πλειοψηφία των ανώτατων δικαστών υιοθέτησε τη άποψη του εισηγητή της Ολομέλειας Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Σωκράτη Πλαστήρα, ο οποίος έκρινε ότι, ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής.
Αυτό σημαίνει πως για ένα δάνειο 100.000 ευρώ ο τόκος ετησίως με ένα επιτόκιο 3% δεν ξεπερνά τα 200 ευρώ έναντι 3.000 ευρώ στην περίπτωση που η απόφαση δεν δικαίωνε τους δανειολήπτες!
Πώς θα αντιμετωπιστεί το διαχειριστικό κόστοςΕίναι βέβαιο πως τράπεζες και servicers υπό την «απειλή» ενός μεγάλου διαχειριστικού κόστους θα αναθέσουν σε συμβουλευτικές εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να επανυπολογίσουν τους τόκους των ενταγμένων στο Νόμο Κατσέλη με τα καινούρια δεδομένα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα