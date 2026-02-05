Τι σημαίνει για δανειολήπτες, τράπεζες και servicers η απόφαση του Αρείου Πάγου για το νόμο Κατσέλη
Νέα δεδομένα και για τους ευάλωτους δανειολήπτες - Οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης εκτιμούν ότι το διαχειριστικό κόστος θα είναι τεράστιο - Πιθανή επίδραση στις εγγυήσεις του Ηρακλή
Μια σημαντική ανατροπή για το χρηματοοικονομικό σύστημα αποτελεί η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, οι τόκοι να προσμετρώνται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο δημιουργεί νέα δεδομένα και για τους ευάλωτους δανειολήπτες συνολικά, αναφέρουν πηγές προσκείμενες στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης. Συγχρόνως επισημαίνουν πως το διαχειριστικό κόστος για τις τράπεζες και τους Servicers θα είναι τεράστιο.
Παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, καθώς η ερμηνεία του Νόμου Κατσέλη από τον Άρειο Πάγο δεν έχει σχέση με το λοιπό πτωχευτικό δίκαιο, είναι αρκετοί εκείνοι που υποστηρίζουν πως για λόγους ισότητας το μέτρο θα επεκταθεί αργά ή γρήγορα μέσω διεκδικήσεων και στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τους ευάλωτους εν γένει.
Μιλάμε για περίπου 50.000 δάνεια, που διαμορφώνονται σε περίπου 5 δισ. ευρώ αν και τα εμπλεκόμενα νοικοκυριά είναι πολύ περισσότερα, λόγω των εγγυητών, αλλά και λόγω των περισσότερων του ενός δανειολήπτη για κάθε δάνειο.
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των servicers, όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στην ειδική επιτροπή της ΤτΕ σε αντίθεση με το τι ισχύει για τον εκτοκισμό διεθνώς, βρισκόμαστε σήμερα να αντιμετωπίζουμε αμφισβήτηση για το κατά πόσο οι ρυθμίσεις εκ των δικαστικών αποφάσεων του Ν. 3869 θα πρέπει να εκτοκίζουν στο κεφάλαιο –όπως συμβαίνει διεθνώς- ή να είναι πρακτικά άτοκες.
Η απόφαση αυτή κατά την εκτίμηση των Εταιριών Διαχείρισης Χρέους επηρεάζει κυρίως τα χαρτοφυλάκια HAPS (δηλαδή εκείνα του Ηρακλή) και όχι μόνο τις εκκρεμείς υποθέσεις, αλλά και το υφιστάμενο pay book δημιουργώντας σημαντικό κίνδυνο στις χρηματοροές των τιτλοποιήσεων.
Σύμφωνα με έκθεση της KPMG για λογαριασμό των ΕΕΔΑΔΠ, που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο, η αρνητική επίπτωση στις τιτλοποιήσεις αναμένεται να φτάσει στο περίπου 1 δισ. ευρώ, κάτι που αναμένεται να επιφέρει ζημία στο Δημόσιο στο πλαίσιο των εγγυήσεων, που έχουν εκχωρηθεί.
Για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη επισημαίνουν πως τα «κουρέματα» επί των υποχρεώσεών τους προσδιορίστηκαν επί τη βάση των αξιών ακινήτων, που είχαν καταγραφεί στα αρχικά δικόγραφα με αποτέλεσμα, λόγω της πορείας της αγοράς ακινήτων, σήμερα οι υλοποιήσεις να παρουσιάζουν σημαντική αξία.
Πηγή: newmoney.gr
