Ελληνικές τράπεζες: Ταβάνι στις χρηματοδοτήσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Ο κανόνας που αφορά το πλαίσιο Μεγάλων Χορηγήσεων (Large Exposures Framework), ρυθμίζει το μέγιστο ποσό δανεισμού που μπορεί να χορηγήσει μια τράπεζα σε έναν μεμονωμένο πελάτη ή σε μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών