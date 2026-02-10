Ελληνικές τράπεζες: Ταβάνι στις χρηματοδοτήσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις
Ελληνικές τράπεζες: Ταβάνι στις χρηματοδοτήσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις
Ο κανόνας που αφορά το πλαίσιο Μεγάλων Χορηγήσεων (Large Exposures Framework), ρυθμίζει το μέγιστο ποσό δανεισμού που μπορεί να χορηγήσει μια τράπεζα σε έναν μεμονωμένο πελάτη ή σε μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών
Στα όριά τους φαίνεται πως έχουν φθάσει οι τράπεζες σε ό,τι αφορά το δανεισμό των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων μιας και σε επίπεδο ομίλου οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν χρηματοδοτικά ανοίγματα που διαμορφώνονται πολύ κοντά στο 25% των κεφαλαίων CET1 των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον από τη μία οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις δανεισμού και σε διεθνή πιστωτικά ιδρύματα που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους πρόβλημα αφετέρου οι τράπεζες μετέχουν σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια ενώ συγχρόνως προωθούν το δανεισμό σε μικρότερες επιχειρήσεις δηλαδή σε μεγάλες SMEs.
