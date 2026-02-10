Ελληνικές τράπεζες: Ταβάνι στις χρηματοδοτήσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζες Επιχειρήσεις

Ελληνικές τράπεζες: Ταβάνι στις χρηματοδοτήσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Ο κανόνας που αφορά το πλαίσιο Μεγάλων Χορηγήσεων (Large Exposures Framework), ρυθμίζει το μέγιστο ποσό δανεισμού που μπορεί να χορηγήσει μια τράπεζα σε έναν μεμονωμένο πελάτη ή σε μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών

Ελληνικές τράπεζες: Ταβάνι στις χρηματοδοτήσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις
Ειρήνη Σακελλάρη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στα όριά τους φαίνεται πως έχουν φθάσει οι τράπεζες σε ό,τι αφορά το δανεισμό των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων μιας και σε επίπεδο ομίλου οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν χρηματοδοτικά ανοίγματα που διαμορφώνονται πολύ κοντά στο 25% των κεφαλαίων CET1 των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον από τη μία οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις δανεισμού και σε διεθνή πιστωτικά ιδρύματα που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους πρόβλημα αφετέρου οι τράπεζες μετέχουν σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια ενώ συγχρόνως προωθούν το δανεισμό σε μικρότερες επιχειρήσεις δηλαδή σε μεγάλες SMEs.

Ο κανόνας που αφορά το πλαίσιο Μεγάλων Χορηγήσεων (Large Exposures Framework), ρυθμίζει το μέγιστο ποσό δανεισμού που μπορεί να χορηγήσει μια τράπεζα σε έναν μεμονωμένο πελάτη ή σε μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειρήνη Σακελλάρη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης