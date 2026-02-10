Οι πρασινογάλαζες ακριδούλες και οι άφωνοι υπουργοί, το Malesina Gate (τελείωσε πριν αρχίσει), ο Νικόλας και η Ροδούλα Ταμπόρδα, η ρύθμιση του ελβετικού

Κλείσιμο

Και θέλω επίσης να αναρωτηθώ, αυτά τα σκανδαλάκια ή σκάνδαλα ή σκανδαλοειδή που διαβάζουμε (τα μισά να είναι αλήθεια φτάνει) γιατί πρέπει να σκάνε στη διακυβέρνηση και να τα πληρώσει όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Πού είναι οι υπουργοί του που αναφέρονται ή φέρονται να εμπλέκονται να απαντήσουν; Βρε αδελφέ, να γίνει ένα ωραίο αλλά παλαιά σοβαρό σκάνδαλο, μια κομπίνα να έχει και την απαραίτητη διαπλοκή μέσα, κανένα βαρβάτο όνομα ολιγάρχη να πούμε ναι… να πάει και το παλιάμπελο. Αλλά τώρα σκάνδαλο σκοιλ ελικίκου ή πήρε ένας φίτσουλας την MRB ή κονόμησαν από το ΚΕΚ της θειάς μου της Κοντύλως και να σκάει όλο αυτό πάνω στην κυβέρνηση και στο Μ.Μ γιατί, ρε παιδιά; Ποιος τους αφήνει και δεν τους μαζεύει τόσο καιρό; Ποιοι υπουργοί και υπουργίνες είναι τόοοσο απρόσεκτοι και ξαναλέω γιατί κάνουν τους ανήξερους και δεν απαντάνε στα δημοσιεύματα; Εκ των ένδον ή όχι γίνεται η δουλειά και τα καρφώματα; Ωραίες απορίες έχω πρωί πρωί.Malesina Gate-Φεύγω από τις ακριδούλες και πάω στο Malesina gate ήτοι στο gathering που θα γινόταν σε μια ταβέρνα στη μαγευτική Μαλεσίνα από ένα παλιό στέλεχος της ΝΔ και εκεί πάνω στο γλέντι παρουσία Σαμαρά και Καραμανλή (Ραφήνα) θα έτρωγαν Μητσοτάκη στα κάρβουνα με παϊδάκι, τυροκαυτερή και μπόλικο αρετσίνωτο να μην τους πειράξει αν είναι βράδυ. Ε, τους μάτιασα τους ανθρώπους και έτσι η σύναξη στην «καλύβα του μπαρμπα-Γιάννη» δεν θα γίνει, όπως μου λέγανε η διαρροή της συνάντησης προκάλεσε πολλές συζητήσεις, έδωσε στο θέμα μια πολιτική διάσταση που δεν είχε -όπως λένε οι «πρώην»- και είπαν τουλάχιστον να το αναβάλουν. Κύκλοι του Σαμαρά λένε ότι από κοινού οι δυο τους αποφάσισαν να μην πάνε, θεωρώντας ότι μια κοινωνική εκδήλωση πήρε στη δημοσιότητα τον χαρακτήρα συνωμοσίας λόγω της κοινής τους παρουσίας. Είμαι σίγουρος ότι τόσο ο Καραμανλής όσο και ο Σαμαράς αλλά και οι υπόλοιποι καλεσμένοι θα ξαναβρούν δυο ώρες από τον πολύτιμο χρόνο στην καθημερινότητά τους για τη συνάντηση στην ταβέρνα της Μαλεσίνας.Μπένι...-Δεν μου έκανε και τόση εντύπωση, πρέπει να σας πω, η ενόχληση του Μ.Μ με τον Βενιζέλο και όσα λέει για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο Ευάγγελος, όπως είναι γνωστό, μετά το ναυάγιο της Προεδρίας της Δημοκρατίας δεν αφήνει την κυβέρνηση σε χλωρό κλαρί που λένε - και να χιονίσει στη Σαχάρα ο Μητσοτάκης θα φταίει. Καταλογίζει λοιπόν ο Βενιζέλος στην κυβέρνηση «συνταγματικό λαϊκισμό» και άλλα τέτοια, με κεντρικό επιχείρημα ότι, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πέντε βασικά πράγματα, πού να τρέχουμε τώρα για Αναθεώρηση. Τα είπε μια, τα είπε δύο, τα είπε τρεις, κάπως έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης του απάντησε «να μη μιλάει ο Βενιζέλος του άρθρου 86 και του αμελητί για τη διαβίβαση δικογραφιών». Μαθαίνω ότι πριν βγει στο πόντιουμ ο Μαρινάκης, είχε προηγηθεί αναλυτικά συζήτηση στον πρωινό καφέ, ενώ ο Μητσοτάκης έλεγε «κοίτα ποιος μιλάει», με δεδομένο ότι αυτός μάζευε υπογραφές από το 2006 για την αλλαγή του άρθρου 86.«Κλείδωσαν» οι υπουργοί-Η ελληνική αποστολή για την Τουρκία και το ΑΣΣ οργανώνεται σιγά σιγά και το «πούλμαν της χαράς» θα φύγει για Άγκυρα το πρωί της Τετάρτης. Μαζί από υπουργούς θα είναι ο Πλεύρης, ο Θεοδωρικάκος, ο Χρυσοχοΐδης, ο Κεφαλογιάννης, η Μενδώνη και ο Δήμας. Βεβαίως και το team του ΥΠΕΞ, αν και στο φινάλε θα κριθεί η συμμετοχή της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου που γύρισε από τις ΗΠΑ με γρίπη Α και χρειάστηκε να μπει στο 251 ΓΝΑ για να έρθει στα «ίσια της». Εκτός συνάντησης θα είναι οι δύο υπουργοί Άμυνας, Δένδιας και Γκιουλέρ, οι οποίοι βεβαίως την Τετάρτη έχουν Σύνοδο υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, αλλά γενικώς δεν «ταιριάζουν» στο κλίμα της «θετικής ατζέντας».Ο Νίκος και η… Ροδούλα Ταμπόρδα-Πάω κατευθείαν στο ΠΑΣΟΚ και στον πρόεδρό μας Νίκο που ως γνήσιος Πανάθας ζήλεψε τη δόξα της αγαπημένης του ομάδας και πάει να κάνει μεταγραφές που θα τον ξαναβάλουν τουλάχιστον στην τετράδα. Γιατί απ’ ό,τι κόβω το ΠΑΣΟΚ θα παλέψει για να μπει στην τετράδα στις επόμενες κάλπες. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο Ταμπόρδα του αρχηγού, ο Μάρκος Μπόλαρης, ο Γιάννης Πανούσης ή η Ροδούλα Ζήση; Μετά... Βαΐων και κλάδων λοιπόν χθες η ΠΑΣΟΚάρα ανακοίνωσε το πρώτο πακέτο ονομάτων της διεύρυνσης, εν μέσω δημοσκοπήσεων που τη φέρνουν ακόμη και πέμπτο κόμμα. Οι 44 που ανακοινώθηκαν συνιστούν την επιτροπή συμπαράταξης-διεύρυνσης, με άλλα λόγια αναλαμβάνουν να πείσουν και άλλους να έρθουν στο κόμμα. Πρόκειται για στελέχη που είτε ήταν αδρανοποιημένα, είτε είχαν εγκαταλείψει το ΠΑΣΟΚ και όδευσαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ στα «πέτρινα χρόνια» των μνημονίων, είτε είχαν οδηγηθεί σε άλλους χώρους. Η κακεντρεχής πράσινη πηγή μου έλεγε ότι επιστρατεύτηκαν κάποιοι συνταξιούχοι της πολιτικής και κάποιοι που έχουν φάει πόρτα από τον Τσίπρα. Και οι χειρισμοί πάντως προκάλεσαν ήδη προβλήματα. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι υπήρξε εμπλοκή με τον πρώην βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Σεβαστάκη. Είχε επαφή με στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε καλό επίπεδο, ωστόσο ζήτησε σοβαρότητα στη διαχείριση. Όταν όμως διαπίστωσε ότι η Χ. Τρικούπη διαχέει το όνομά του, έγινε έξαλλος και διεμήνυσε αρμοδίως «μην τυχόν και με ανακοινώσετε σήμερα, θα κάνω δήλωση που θα διαψεύδω». Έτσι πάγωσε το όνομά του, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Πάντως σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα ονόματα. Μαθαίνω ότι ο Θάνος Μωραΐτης (πρώην υφυπουργός που πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ) έχει διαμηνύσει ότι δεν θέλει να πολιτευτεί στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά να στηριχθεί για περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Ακούγεται έντονα το όνομα του Νικόλα Φαραντούρη (όλεεε) που, μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτεται τη μεταγραφή. Επίσης, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, όχι όμως ως υποψήφιος στην περιφέρειά του, την Αιτωλοακαρνανία. Έτσι, ακούγεται ότι θα τοποθετηθεί στη Δυτική Αθήνα, απέναντι στη Νάντια Γιαννακοπούλου. «Καλοδεχούμενοι όλοι» λέει η βουλευτής που θα έχει να αντιμετωπίσει και τον Λευτέρη Καρχιμάκη. Επίσης δεν ήταν λίγοι όσοι εισηγήθηκαν να γίνουν ανακοινώσεις «μια κι έξω» και όχι με τη μορφή... στάγδην δημοσιευμάτων. Δηλαδή, να ανακοινωθούν όσα ονόματα έχουν κλείσει «με έναν πόνο» και με ένα σοβαρό πολιτικό κείμενο (χωρίς «συγγνώμες» κ.λπ.) αλλά με το οποίο να συμπαρατάσσονται. Η ιδέα ακούστηκε καλή, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια. Προφανώς ο πρόεδρος Νίκος θεωρεί ότι θα έχει θετική δημοσιότητα όταν βγαίνει κάθε μέρα και κάποιο ή κάποια ονόματα. Μόνο που ξεχνά την αναστάτωση που φέρνει σε υποψηφίους περιφερειών που βλέπουν και άλλους αντιπάλους. Ξεχνά επίσης το σπουδαιότερο, ότι δηλαδή σε αυτές τις εκλογές όλα δείχνουν ότι θα αναμετρηθούν «συστημικά» και «αντισυστημικά» κόμματα. Και σε αυτό το πλαίσιο όταν ο κόσμος βλέπει ότι η «διεύρυνση» δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κάστα επαγγελματιών της πολιτικής που νταραβερίζονται αενάως, πότε εδώ και πότε εκεί, τότε αυτή η δημοσιότητα δεν είναι για καλό...Έργο-«ανάσα» για τη Δυτική Ελλάδα-Σε περιοδεία είναι αυτές τις μέρες ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και μαθαίνω ότι στη Δυτική Ελλάδα τον περίμεναν... πώς και πώς ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και οι συνεργάτες του. Ο λόγος ήταν το αίτημα που μετ’ επιτάσεως είχε η Περιφέρεια και αφορούσε το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό για την περιοχή το οποίο σε νούμερα αποτυπώνεται ως εξής: αφορά 55 οργανισμούς (ΤΟΕΒ, Δήμους κ.ά.), 300.000 ωφελούμενους αγρότες και έμμεσα όλους τους περίπου 700 χιλιάδες κατοίκους της Περιφέρειας, θα οδηγήσει σε 60% μείωση του ενεργειακού κόστους και έχει εξασφαλισθεί περίπου κατά το ήμισυ τη χρηματοδότησή του από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου βεληνεκούς έργο η περιοχή έχει να δει από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπως έλεγε ο Φαρμάκης σε ένα πηγαδάκι, ευχαριστώντας τον Μητσοτάκη που στήριξε το αίτημα και τον Παπασταύρου που το "έτρεξε".