Οι πρασινογάλαζες ακριδούλες και οι άφωνοι υπουργοί, το Malesina Gate (τελείωσε πριν αρχίσει), ο Νικόλας και η Ροδούλα Ταμπόρδα, η ρύθμιση του ελβετικού
Οι πρασινογάλαζες ακριδούλες και οι άφωνοι υπουργοί, το Malesina Gate (τελείωσε πριν αρχίσει), ο Νικόλας και η Ροδούλα Ταμπόρδα, η ρύθμιση του ελβετικού
Χαίρετε, πριν ξεκινήσω τη… σοβαρή δημοσιογραφία (sic) θέλω να σχολιάσω αυτό το ξεπάτωμα μεταξύ πρασινογάλαζων ακρίδων που γίνεται τις τελευταίες ημέρες δημοσίως για εκείνα τα έρημα τα ευρωπαϊκά αλλά και εγχώρια κονδύλια που εμπλέκονται συνδικαλιστές, τα… ΚΕΚ, τα ΜΕΠ, τα ΣΕΠ κ.λπ., τα οποία και δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά βλέπω ότι έχουν πολύ ψωμί και μάλιστα βρώμικο από πίσω
Και θέλω επίσης να αναρωτηθώ, αυτά τα σκανδαλάκια ή σκάνδαλα ή σκανδαλοειδή που διαβάζουμε (τα μισά να είναι αλήθεια φτάνει) γιατί πρέπει να σκάνε στη διακυβέρνηση και να τα πληρώσει όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Πού είναι οι υπουργοί του που αναφέρονται ή φέρονται να εμπλέκονται να απαντήσουν; Βρε αδελφέ, να γίνει ένα ωραίο αλλά παλαιά σοβαρό σκάνδαλο, μια κομπίνα να έχει και την απαραίτητη διαπλοκή μέσα, κανένα βαρβάτο όνομα ολιγάρχη να πούμε ναι… να πάει και το παλιάμπελο. Αλλά τώρα σκάνδαλο σκοιλ ελικίκου ή πήρε ένας φίτσουλας την MRB ή κονόμησαν από το ΚΕΚ της θειάς μου της Κοντύλως και να σκάει όλο αυτό πάνω στην κυβέρνηση και στο Μ.Μ γιατί, ρε παιδιά; Ποιος τους αφήνει και δεν τους μαζεύει τόσο καιρό; Ποιοι υπουργοί και υπουργίνες είναι τόοοσο απρόσεκτοι και ξαναλέω γιατί κάνουν τους ανήξερους και δεν απαντάνε στα δημοσιεύματα; Εκ των ένδον ή όχι γίνεται η δουλειά και τα καρφώματα; Ωραίες απορίες έχω πρωί πρωί.
Malesina Gate
-Φεύγω από τις ακριδούλες και πάω στο Malesina gate ήτοι στο gathering που θα γινόταν σε μια ταβέρνα στη μαγευτική Μαλεσίνα από ένα παλιό στέλεχος της ΝΔ και εκεί πάνω στο γλέντι παρουσία Σαμαρά και Καραμανλή (Ραφήνα) θα έτρωγαν Μητσοτάκη στα κάρβουνα με παϊδάκι, τυροκαυτερή και μπόλικο αρετσίνωτο να μην τους πειράξει αν είναι βράδυ. Ε, τους μάτιασα τους ανθρώπους και έτσι η σύναξη στην «καλύβα του μπαρμπα-Γιάννη» δεν θα γίνει, όπως μου λέγανε η διαρροή της συνάντησης προκάλεσε πολλές συζητήσεις, έδωσε στο θέμα μια πολιτική διάσταση που δεν είχε -όπως λένε οι «πρώην»- και είπαν τουλάχιστον να το αναβάλουν. Κύκλοι του Σαμαρά λένε ότι από κοινού οι δυο τους αποφάσισαν να μην πάνε, θεωρώντας ότι μια κοινωνική εκδήλωση πήρε στη δημοσιότητα τον χαρακτήρα συνωμοσίας λόγω της κοινής τους παρουσίας. Είμαι σίγουρος ότι τόσο ο Καραμανλής όσο και ο Σαμαράς αλλά και οι υπόλοιποι καλεσμένοι θα ξαναβρούν δυο ώρες από τον πολύτιμο χρόνο στην καθημερινότητά τους για τη συνάντηση στην ταβέρνα της Μαλεσίνας.
Μπένι...
-Δεν μου έκανε και τόση εντύπωση, πρέπει να σας πω, η ενόχληση του Μ.Μ με τον Βενιζέλο και όσα λέει για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο Ευάγγελος, όπως είναι γνωστό, μετά το ναυάγιο της Προεδρίας της Δημοκρατίας δεν αφήνει την κυβέρνηση σε χλωρό κλαρί που λένε - και να χιονίσει στη Σαχάρα ο Μητσοτάκης θα φταίει. Καταλογίζει λοιπόν ο Βενιζέλος στην κυβέρνηση «συνταγματικό λαϊκισμό» και άλλα τέτοια, με κεντρικό επιχείρημα ότι, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πέντε βασικά πράγματα, πού να τρέχουμε τώρα για Αναθεώρηση. Τα είπε μια, τα είπε δύο, τα είπε τρεις, κάπως έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης του απάντησε «να μη μιλάει ο Βενιζέλος του άρθρου 86 και του αμελητί για τη διαβίβαση δικογραφιών». Μαθαίνω ότι πριν βγει στο πόντιουμ ο Μαρινάκης, είχε προηγηθεί αναλυτικά συζήτηση στον πρωινό καφέ, ενώ ο Μητσοτάκης έλεγε «κοίτα ποιος μιλάει», με δεδομένο ότι αυτός μάζευε υπογραφές από το 2006 για την αλλαγή του άρθρου 86.
«Κλείδωσαν» οι υπουργοί
-Η ελληνική αποστολή για την Τουρκία και το ΑΣΣ οργανώνεται σιγά σιγά και το «πούλμαν της χαράς» θα φύγει για Άγκυρα το πρωί της Τετάρτης. Μαζί από υπουργούς θα είναι ο Πλεύρης, ο Θεοδωρικάκος, ο Χρυσοχοΐδης, ο Κεφαλογιάννης, η Μενδώνη και ο Δήμας. Βεβαίως και το team του ΥΠΕΞ, αν και στο φινάλε θα κριθεί η συμμετοχή της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου που γύρισε από τις ΗΠΑ με γρίπη Α και χρειάστηκε να μπει στο 251 ΓΝΑ για να έρθει στα «ίσια της». Εκτός συνάντησης θα είναι οι δύο υπουργοί Άμυνας, Δένδιας και Γκιουλέρ, οι οποίοι βεβαίως την Τετάρτη έχουν Σύνοδο υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, αλλά γενικώς δεν «ταιριάζουν» στο κλίμα της «θετικής ατζέντας».
Ο Νίκος και η… Ροδούλα Ταμπόρδα
-Πάω κατευθείαν στο ΠΑΣΟΚ και στον πρόεδρό μας Νίκο που ως γνήσιος Πανάθας ζήλεψε τη δόξα της αγαπημένης του ομάδας και πάει να κάνει μεταγραφές που θα τον ξαναβάλουν τουλάχιστον στην τετράδα. Γιατί απ’ ό,τι κόβω το ΠΑΣΟΚ θα παλέψει για να μπει στην τετράδα στις επόμενες κάλπες. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο Ταμπόρδα του αρχηγού, ο Μάρκος Μπόλαρης, ο Γιάννης Πανούσης ή η Ροδούλα Ζήση; Μετά... Βαΐων και κλάδων λοιπόν χθες η ΠΑΣΟΚάρα ανακοίνωσε το πρώτο πακέτο ονομάτων της διεύρυνσης, εν μέσω δημοσκοπήσεων που τη φέρνουν ακόμη και πέμπτο κόμμα. Οι 44 που ανακοινώθηκαν συνιστούν την επιτροπή συμπαράταξης-διεύρυνσης, με άλλα λόγια αναλαμβάνουν να πείσουν και άλλους να έρθουν στο κόμμα. Πρόκειται για στελέχη που είτε ήταν αδρανοποιημένα, είτε είχαν εγκαταλείψει το ΠΑΣΟΚ και όδευσαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ στα «πέτρινα χρόνια» των μνημονίων, είτε είχαν οδηγηθεί σε άλλους χώρους. Η κακεντρεχής πράσινη πηγή μου έλεγε ότι επιστρατεύτηκαν κάποιοι συνταξιούχοι της πολιτικής και κάποιοι που έχουν φάει πόρτα από τον Τσίπρα. Και οι χειρισμοί πάντως προκάλεσαν ήδη προβλήματα. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι υπήρξε εμπλοκή με τον πρώην βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Σεβαστάκη. Είχε επαφή με στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε καλό επίπεδο, ωστόσο ζήτησε σοβαρότητα στη διαχείριση. Όταν όμως διαπίστωσε ότι η Χ. Τρικούπη διαχέει το όνομά του, έγινε έξαλλος και διεμήνυσε αρμοδίως «μην τυχόν και με ανακοινώσετε σήμερα, θα κάνω δήλωση που θα διαψεύδω». Έτσι πάγωσε το όνομά του, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Πάντως σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα ονόματα. Μαθαίνω ότι ο Θάνος Μωραΐτης (πρώην υφυπουργός που πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ) έχει διαμηνύσει ότι δεν θέλει να πολιτευτεί στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά να στηριχθεί για περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Ακούγεται έντονα το όνομα του Νικόλα Φαραντούρη (όλεεε) που, μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτεται τη μεταγραφή. Επίσης, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, όχι όμως ως υποψήφιος στην περιφέρειά του, την Αιτωλοακαρνανία. Έτσι, ακούγεται ότι θα τοποθετηθεί στη Δυτική Αθήνα, απέναντι στη Νάντια Γιαννακοπούλου. «Καλοδεχούμενοι όλοι» λέει η βουλευτής που θα έχει να αντιμετωπίσει και τον Λευτέρη Καρχιμάκη. Επίσης δεν ήταν λίγοι όσοι εισηγήθηκαν να γίνουν ανακοινώσεις «μια κι έξω» και όχι με τη μορφή... στάγδην δημοσιευμάτων. Δηλαδή, να ανακοινωθούν όσα ονόματα έχουν κλείσει «με έναν πόνο» και με ένα σοβαρό πολιτικό κείμενο (χωρίς «συγγνώμες» κ.λπ.) αλλά με το οποίο να συμπαρατάσσονται. Η ιδέα ακούστηκε καλή, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια. Προφανώς ο πρόεδρος Νίκος θεωρεί ότι θα έχει θετική δημοσιότητα όταν βγαίνει κάθε μέρα και κάποιο ή κάποια ονόματα. Μόνο που ξεχνά την αναστάτωση που φέρνει σε υποψηφίους περιφερειών που βλέπουν και άλλους αντιπάλους. Ξεχνά επίσης το σπουδαιότερο, ότι δηλαδή σε αυτές τις εκλογές όλα δείχνουν ότι θα αναμετρηθούν «συστημικά» και «αντισυστημικά» κόμματα. Και σε αυτό το πλαίσιο όταν ο κόσμος βλέπει ότι η «διεύρυνση» δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κάστα επαγγελματιών της πολιτικής που νταραβερίζονται αενάως, πότε εδώ και πότε εκεί, τότε αυτή η δημοσιότητα δεν είναι για καλό...
Έργο-«ανάσα» για τη Δυτική Ελλάδα
-Σε περιοδεία είναι αυτές τις μέρες ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και μαθαίνω ότι στη Δυτική Ελλάδα τον περίμεναν... πώς και πώς ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και οι συνεργάτες του. Ο λόγος ήταν το αίτημα που μετ’ επιτάσεως είχε η Περιφέρεια και αφορούσε το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό για την περιοχή το οποίο σε νούμερα αποτυπώνεται ως εξής: αφορά 55 οργανισμούς (ΤΟΕΒ, Δήμους κ.ά.), 300.000 ωφελούμενους αγρότες και έμμεσα όλους τους περίπου 700 χιλιάδες κατοίκους της Περιφέρειας, θα οδηγήσει σε 60% μείωση του ενεργειακού κόστους και έχει εξασφαλισθεί περίπου κατά το ήμισυ τη χρηματοδότησή του από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου βεληνεκούς έργο η περιοχή έχει να δει από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπως έλεγε ο Φαρμάκης σε ένα πηγαδάκι, ευχαριστώντας τον Μητσοτάκη που στήριξε το αίτημα και τον Παπασταύρου που το "έτρεξε".
Απουσίες
Malesina Gate
-Φεύγω από τις ακριδούλες και πάω στο Malesina gate ήτοι στο gathering που θα γινόταν σε μια ταβέρνα στη μαγευτική Μαλεσίνα από ένα παλιό στέλεχος της ΝΔ και εκεί πάνω στο γλέντι παρουσία Σαμαρά και Καραμανλή (Ραφήνα) θα έτρωγαν Μητσοτάκη στα κάρβουνα με παϊδάκι, τυροκαυτερή και μπόλικο αρετσίνωτο να μην τους πειράξει αν είναι βράδυ. Ε, τους μάτιασα τους ανθρώπους και έτσι η σύναξη στην «καλύβα του μπαρμπα-Γιάννη» δεν θα γίνει, όπως μου λέγανε η διαρροή της συνάντησης προκάλεσε πολλές συζητήσεις, έδωσε στο θέμα μια πολιτική διάσταση που δεν είχε -όπως λένε οι «πρώην»- και είπαν τουλάχιστον να το αναβάλουν. Κύκλοι του Σαμαρά λένε ότι από κοινού οι δυο τους αποφάσισαν να μην πάνε, θεωρώντας ότι μια κοινωνική εκδήλωση πήρε στη δημοσιότητα τον χαρακτήρα συνωμοσίας λόγω της κοινής τους παρουσίας. Είμαι σίγουρος ότι τόσο ο Καραμανλής όσο και ο Σαμαράς αλλά και οι υπόλοιποι καλεσμένοι θα ξαναβρούν δυο ώρες από τον πολύτιμο χρόνο στην καθημερινότητά τους για τη συνάντηση στην ταβέρνα της Μαλεσίνας.
Μπένι...
-Δεν μου έκανε και τόση εντύπωση, πρέπει να σας πω, η ενόχληση του Μ.Μ με τον Βενιζέλο και όσα λέει για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο Ευάγγελος, όπως είναι γνωστό, μετά το ναυάγιο της Προεδρίας της Δημοκρατίας δεν αφήνει την κυβέρνηση σε χλωρό κλαρί που λένε - και να χιονίσει στη Σαχάρα ο Μητσοτάκης θα φταίει. Καταλογίζει λοιπόν ο Βενιζέλος στην κυβέρνηση «συνταγματικό λαϊκισμό» και άλλα τέτοια, με κεντρικό επιχείρημα ότι, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πέντε βασικά πράγματα, πού να τρέχουμε τώρα για Αναθεώρηση. Τα είπε μια, τα είπε δύο, τα είπε τρεις, κάπως έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης του απάντησε «να μη μιλάει ο Βενιζέλος του άρθρου 86 και του αμελητί για τη διαβίβαση δικογραφιών». Μαθαίνω ότι πριν βγει στο πόντιουμ ο Μαρινάκης, είχε προηγηθεί αναλυτικά συζήτηση στον πρωινό καφέ, ενώ ο Μητσοτάκης έλεγε «κοίτα ποιος μιλάει», με δεδομένο ότι αυτός μάζευε υπογραφές από το 2006 για την αλλαγή του άρθρου 86.
«Κλείδωσαν» οι υπουργοί
-Η ελληνική αποστολή για την Τουρκία και το ΑΣΣ οργανώνεται σιγά σιγά και το «πούλμαν της χαράς» θα φύγει για Άγκυρα το πρωί της Τετάρτης. Μαζί από υπουργούς θα είναι ο Πλεύρης, ο Θεοδωρικάκος, ο Χρυσοχοΐδης, ο Κεφαλογιάννης, η Μενδώνη και ο Δήμας. Βεβαίως και το team του ΥΠΕΞ, αν και στο φινάλε θα κριθεί η συμμετοχή της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου που γύρισε από τις ΗΠΑ με γρίπη Α και χρειάστηκε να μπει στο 251 ΓΝΑ για να έρθει στα «ίσια της». Εκτός συνάντησης θα είναι οι δύο υπουργοί Άμυνας, Δένδιας και Γκιουλέρ, οι οποίοι βεβαίως την Τετάρτη έχουν Σύνοδο υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, αλλά γενικώς δεν «ταιριάζουν» στο κλίμα της «θετικής ατζέντας».
Ο Νίκος και η… Ροδούλα Ταμπόρδα
-Πάω κατευθείαν στο ΠΑΣΟΚ και στον πρόεδρό μας Νίκο που ως γνήσιος Πανάθας ζήλεψε τη δόξα της αγαπημένης του ομάδας και πάει να κάνει μεταγραφές που θα τον ξαναβάλουν τουλάχιστον στην τετράδα. Γιατί απ’ ό,τι κόβω το ΠΑΣΟΚ θα παλέψει για να μπει στην τετράδα στις επόμενες κάλπες. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο Ταμπόρδα του αρχηγού, ο Μάρκος Μπόλαρης, ο Γιάννης Πανούσης ή η Ροδούλα Ζήση; Μετά... Βαΐων και κλάδων λοιπόν χθες η ΠΑΣΟΚάρα ανακοίνωσε το πρώτο πακέτο ονομάτων της διεύρυνσης, εν μέσω δημοσκοπήσεων που τη φέρνουν ακόμη και πέμπτο κόμμα. Οι 44 που ανακοινώθηκαν συνιστούν την επιτροπή συμπαράταξης-διεύρυνσης, με άλλα λόγια αναλαμβάνουν να πείσουν και άλλους να έρθουν στο κόμμα. Πρόκειται για στελέχη που είτε ήταν αδρανοποιημένα, είτε είχαν εγκαταλείψει το ΠΑΣΟΚ και όδευσαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ στα «πέτρινα χρόνια» των μνημονίων, είτε είχαν οδηγηθεί σε άλλους χώρους. Η κακεντρεχής πράσινη πηγή μου έλεγε ότι επιστρατεύτηκαν κάποιοι συνταξιούχοι της πολιτικής και κάποιοι που έχουν φάει πόρτα από τον Τσίπρα. Και οι χειρισμοί πάντως προκάλεσαν ήδη προβλήματα. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι υπήρξε εμπλοκή με τον πρώην βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Σεβαστάκη. Είχε επαφή με στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε καλό επίπεδο, ωστόσο ζήτησε σοβαρότητα στη διαχείριση. Όταν όμως διαπίστωσε ότι η Χ. Τρικούπη διαχέει το όνομά του, έγινε έξαλλος και διεμήνυσε αρμοδίως «μην τυχόν και με ανακοινώσετε σήμερα, θα κάνω δήλωση που θα διαψεύδω». Έτσι πάγωσε το όνομά του, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Πάντως σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα ονόματα. Μαθαίνω ότι ο Θάνος Μωραΐτης (πρώην υφυπουργός που πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ) έχει διαμηνύσει ότι δεν θέλει να πολιτευτεί στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά να στηριχθεί για περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Ακούγεται έντονα το όνομα του Νικόλα Φαραντούρη (όλεεε) που, μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτεται τη μεταγραφή. Επίσης, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, όχι όμως ως υποψήφιος στην περιφέρειά του, την Αιτωλοακαρνανία. Έτσι, ακούγεται ότι θα τοποθετηθεί στη Δυτική Αθήνα, απέναντι στη Νάντια Γιαννακοπούλου. «Καλοδεχούμενοι όλοι» λέει η βουλευτής που θα έχει να αντιμετωπίσει και τον Λευτέρη Καρχιμάκη. Επίσης δεν ήταν λίγοι όσοι εισηγήθηκαν να γίνουν ανακοινώσεις «μια κι έξω» και όχι με τη μορφή... στάγδην δημοσιευμάτων. Δηλαδή, να ανακοινωθούν όσα ονόματα έχουν κλείσει «με έναν πόνο» και με ένα σοβαρό πολιτικό κείμενο (χωρίς «συγγνώμες» κ.λπ.) αλλά με το οποίο να συμπαρατάσσονται. Η ιδέα ακούστηκε καλή, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια. Προφανώς ο πρόεδρος Νίκος θεωρεί ότι θα έχει θετική δημοσιότητα όταν βγαίνει κάθε μέρα και κάποιο ή κάποια ονόματα. Μόνο που ξεχνά την αναστάτωση που φέρνει σε υποψηφίους περιφερειών που βλέπουν και άλλους αντιπάλους. Ξεχνά επίσης το σπουδαιότερο, ότι δηλαδή σε αυτές τις εκλογές όλα δείχνουν ότι θα αναμετρηθούν «συστημικά» και «αντισυστημικά» κόμματα. Και σε αυτό το πλαίσιο όταν ο κόσμος βλέπει ότι η «διεύρυνση» δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κάστα επαγγελματιών της πολιτικής που νταραβερίζονται αενάως, πότε εδώ και πότε εκεί, τότε αυτή η δημοσιότητα δεν είναι για καλό...
Έργο-«ανάσα» για τη Δυτική Ελλάδα
-Σε περιοδεία είναι αυτές τις μέρες ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και μαθαίνω ότι στη Δυτική Ελλάδα τον περίμεναν... πώς και πώς ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και οι συνεργάτες του. Ο λόγος ήταν το αίτημα που μετ’ επιτάσεως είχε η Περιφέρεια και αφορούσε το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό για την περιοχή το οποίο σε νούμερα αποτυπώνεται ως εξής: αφορά 55 οργανισμούς (ΤΟΕΒ, Δήμους κ.ά.), 300.000 ωφελούμενους αγρότες και έμμεσα όλους τους περίπου 700 χιλιάδες κατοίκους της Περιφέρειας, θα οδηγήσει σε 60% μείωση του ενεργειακού κόστους και έχει εξασφαλισθεί περίπου κατά το ήμισυ τη χρηματοδότησή του από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου βεληνεκούς έργο η περιοχή έχει να δει από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπως έλεγε ο Φαρμάκης σε ένα πηγαδάκι, ευχαριστώντας τον Μητσοτάκη που στήριξε το αίτημα και τον Παπασταύρου που το "έτρεξε".
Απουσίες
-Πέρασε ένας χρόνος από τον Φεβρουάριο του 2025 που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών, ο Θεόδωρος Χαριτόπουλος, συνεργάτης και επί δεκαετίες προσωπικός βοηθός του Κωνσταντίνου Καραμανλή (του μεγάλου). Την περασμένη Κυριακή, η οικογένειά του έκανε ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κάντζα, την περιοχή όπου ο Θόδωρος Χαριτόπουλος είχε το σπίτι που έμενε στην Αθήνα, όποτε -σπανίως- δεν βρισκόταν δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμανλή όσο εκείνος ακόμη ζούσε. Τη μνήμη του Θόδωρου τίμησαν, εκτός από την οικογένειά του -την επί δεκαετίες σύζυγό του και τα παιδιά τους- συγγενείς, φίλοι, γείτονες και γενικά αρκετός κόσμος. Δεν ξέρω αν υπήρξε σχετική ενημέρωση, αλλά στο μνημόσυνο δεν παρέστη ουδείς «επώνυμος», ούτε από πλευράς της οικογένειας Καραμανλή.
Η Credia Bank δρομολογεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
-Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, μεθαύριο Πέμπτη θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Credia Bank προκειμένου να συζητήσει διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην περίμετρο των 300 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της Ελένης Βρεττού προετοίμασε το έδαφος από τον Ιανουάριο με την ανακοίνωση ότι «εξετάζει επιλογές ενίσχυσης παρουσίας στις κεφαλαιαγορές». Ταυτόχρονα, η CEO της Credia Bank χαρτογραφεί την αγορά για πιθανές ευκαιρίες εξαγορών.
Ξεκίνησε η ρύθμιση του ελβετικού
-Από το τέλος του περασμένου μήνα είναι σε ισχύ η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο για την τέταρτη κατηγορία δανειοληπτών, δηλαδή για τους δανειολήπτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τους υπόλοιπους η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη στις 19 Φεβρουαρίου. Στην πρώτη κατηγορία, σε αυτήν δηλαδή που το κούρεμα στο πλαίσιο της ισοτιμίας είναι της τάξεως του 50% εντάσσονται πλέον και τα ΑΜΕΑ, ενώ στις 26 Φεβρουαρίου είναι ημερομηνία καταληκτική για τις προσφορές του Φορέα Διαχείρισης Ακινήτων που θα διαχειρίζεται επίσης τα σπίτια των ευάλωτων.
Οι υπεραξίες της LAMDA
-Σημαντικές υπεραξίες εξασφαλίζει η LAMDA από την πώληση οικοπέδων στο Ελληνικό σε τρίτους επενδυτές, οι οποίοι φαίνεται τώρα ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα. Η αναφορά στα νούμερα του 2024 και του 2026, σε διάστημα λιγότερο της διετίας, είναι ενδεικτική. Τον Ιούλιο 2024, ο όμιλος πούλησε πέντε διαφορετικά οικόπεδα εντός του έργου στο Ελληνικό (πλησίον του επιχειρηματικού πάρκου και του μεγάλου εμπορικού κέντρου στη Λ. Βουλιαγμένης), συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 51 χιλ. τ.μ, σε 4 αγοραστές τότε, την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων TEN Brinke (θυγατρική του φερώνυμου ολλανδικού ομίλου), την επενδυτική Brook Lane Capital (η οποία ετοιμάζει εντός του project και τον Πύργο Μικτής Χρήσης), τη Hellenic Ergon (που συνδέεται με την κατασκευαστική Euroergo, με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη Γονέο) και η Daedalus Development (η οποία συνδέεται μετοχικά και επιχειρηματικά με τον γνωστό στο εγχώριο επιχειρείν και ειδικά στον κατασκευαστικό κλάδο Δημήτρη Κούτρα). Το συνολικό τίμημα της πώλησης των πέντε (5) ακινήτων ανήλθε τότε σε περίπου 106 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα περίπου 2.100 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Τώρα, η LAMDA προχώρησε, όπως ανακοινώθηκε κι επισήμως την περασμένη εβδομάδα, στην πώληση δύο ακόμη οικοπέδων κοντά στα 21 στρέμματα έναντι τιμήματος 41,5 εκατ. ευρώ, με αγοραστές την TEN Brinke με τη CENTRIC, ενώ το μέσο τίμημα ανά οικοδομήσιμη επιφάνεια για τη LAMDA αντιστοιχεί σε 2.650 ανά τ.μ. Όσο κι αν τα δύο οικόπεδα που χτίζουν κοντά στα 16.000 είναι σε καλό σημείο, δίπλα στο υπό κατασκευή ΙRC, η διαφορά της υπεραξίας των 550 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας δεν παύει να είναι σημαντική και μάλιστα μέσα σε διάστημα λιγότερο των δύο ετών. Σημειωτέον ότι το ‘’The Ellinikon’’ και η ομάδα πωλήσεων της LAMDA ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη MIPIM 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση real estate παγκοσμίως, που πραγματοποιείται φέτος το διάστημα από 9 έως 13 Μαρτίου. Το ‘’The Ellinikon’’ και τα οικιστικά συγκροτήματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί θα παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Greek National Pavilion, που διοργανώνεται από την Enterprise Greece, παρουσιάζοντας τη δυναμική της ελληνικής αγοράς ακινήτων και τις στρατηγικές επενδυτικές ευκαιρίες σε ένα διεθνές κοινό.
Η στρατηγική της ΔΕΗ στην αποθήκευση ενέργειας
-Τα 20 εκατ. ευρώ που διαθέτει η ΔΕΗ για την απόκτηση μεριδίου στη γερμανική CMBlu είναι ένα σχετικά μικρό ποσό που χάνεται μέσα στο τεράστιο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 10 δισ. ευρώ του ομίλου. H κίνηση αυτή αποκαλύπτει ωστόσο περισσότερα για τη στρατηγική της διοίκησης. Είναι μια επένδυση R&D με σαφή στόχευση, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει την οικονομική εξίσωση των ΑΠΕ. Η CMBlu ειδικεύεται σε οργανικές μπαταρίες ρεύματος, ένα εντελώς διαφορετικό concept από τις συμβατικές μπαταρίες λιθίου. Αντί για σπάνια μέταλλα (λίθιο, κοβάλτιο, νικέλιο), χρησιμοποιεί υδατικά διαλύματα οργανικών μορίων. Το πλεονέκτημα δεν είναι μόνο γεωπολιτικό (ανεξαρτησία από κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού) αλλά και τεχνικό. Εξασφαλίζουν μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης ανά μονάδα κόστους, μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης και δυνατότητα κλιμάκωσης χωρίς τους περιορισμούς των στερεών μπαταριών. Η διοίκηση της ΔΕΗ βλέπει το «μποτιλιάρισμα» που δημιουργείται στις ΑΠΕ, γιατί ζητούμενο δεν είναι πλέον η παραγωγή αλλά η αποθήκευση ενέργειας. Η επιλογή της CMBlu, και όχι κάποιου μεγάλου παραγωγού, δείχνει ότι η διοίκηση της ΔΕΗ αναζητά τη λύση της επόμενης μέρας. Δεν θέλει απλά να αγοράσει έτοιμη τεχνολογία, θέλει να συμμετάσχει στην ανάπτυξή της, να επηρεάσει το design για τις δικές της ανάγκες. Τα 20 εκατ. ευρώ είναι το εισιτήριο εισόδου σε μια δραστηριότητα που θα κρίνει αν η Ελλάδα θα εξελιχθεί από καταναλωτής πράσινης ενέργειας ή πρωταγωνιστής της τεχνολογίας της.
Πού οφείλεται η διόρθωση των τραπεζών
-Πολλά σενάρια κυκλοφορούν στην αγορά για τη χθεσινή έντονη υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών, η οποία έθεσε το ταμπλό σε κατάσταση αυξημένης μεταβλητότητας λίγο πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις του MSCI. Με την αναθεώρηση των δεικτών προ των πυλών, το ΧΑ δείχνει να αναζητά νέες ισορροπίες. Οι τράπεζες, που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του MSCI Greece Standard, δέχθηκαν πιέσεις, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές προσαρμόζουν τις θέσεις τους ενόψει των αυριανών αλλαγών στις σταθμίσεις. Η πιο σοβαρή ερμηνεία για τη χθεσινή πτώση είναι ότι λόγω και των υψηλών αποδόσεων του ΧΑ εκδηλώθηκε ένα profit taking που πυροδότησε αφενός η επικείμενη αναθεώρηση του MSCI και αφετέρου η σύγχυση που επικρατεί σε σχέση με τις επιπτώσεις της πρόσφατης δικαστικής απόφασης για τον νόμο Κατσέλη. Οι συγκεκριμένοι επιβαρυντικοί παράγοντες διαμόρφωσαν αρνητικό κλίμα, σε μια στιγμή που η αγορά αναζητούσε καταλύτες. Οι πιέσεις δείχνουν να είναι κυρίως τεχνικής φύσεως και συνδεδεμένες με τη ροή κεφαλαίων, παρά με δομικές αλλαγές στα θεμελιώδη των τραπεζών. Εξάλλου, οι τράπεζες συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή άνοδο εντός του 2026, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά 20%. Επιπλέον, παρά τη διόρθωση, οι μετοχές των συστημικών συνεχίζουν να βρίσκονται κοντά στα πολυετή ρεκόρ τους.
Η Hoist Finance ξαναμετράει τα δεδομένα για το «Mirror»
-Πριν από 2 μήνες, τον περασμένο Νοέμβριο, ανακοινώθηκε επισήμως η πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων «Mirror» από την Carval στη Hoist Finance. Η Hoist Finance είναι το «Η» στην εταιρεία PQH. Το χαρτοφυλάκιο Mirror περιλαμβάνει ανεξασφάλιστα καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Το 2019, το είχε πουλήσει η Εθνική στην Carval έναντι 90 εκατ. ευρώ. To 2025, η Carval συμφώνησε να το πουλήσει στη Hoist, η Hoist όμως μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας για τον εκτοκισμό των δανείων του «Νόμου Κατσέλη», ξαναμετράει τα δεδομένα (και τη σχέση κόστους/οφέλους). Το χαρτοφυλάκιο Mirror περιλαμβάνει πάρα πολλά καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και ανοιχτά δάνεια που προστατεύονται από τον Ν. Κατσέλη. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου μεταβάλλει τα οικονομικά δεδομένα του χαρτοφυλακίου. Σε μια τυπική ρύθμιση 60.000 ευρώ, η συνολική επιβάρυνση τόκων μειώνεται από 34.500 ευρώ σε 7.600 ευρώ. Αυτή είναι μια εκτιμώμενη απώλεια εσόδων της τάξης 70% έως 80%. Επισήμως, το τίμημα της μεταβίβασης στη Hoist δεν έχει γνωστοποιηθεί, όταν όμως συμφωνήθηκε η συναλλαγή, οι πληροφορίες της αγοράς για την πορεία της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο ήταν πολλές.
Οι… Αέρηδες του Μαρτίνου
-Στη σύσταση δύο νέων εταιρειών προχώρησε χθες η οικογένεια του εφοπλιστή Αθανάσιου Μαρτίνου. Οι εν λόγω εταιρείες δεν αφορούν τις… business της θάλασσας, αλλά της στεριάς, όπου η οικογένεια είναι (επίσης) ιδιαίτερα δραστήρια. Οι εταιρείες -η πρώτη με την επωνυμία «Αέρηδες Κτηματική» και η δεύτερη «Ηπίτη Κτηματική»- έχουν σκοπό την κατασκευή και εμπορία ακινήτων, ενώ εδρεύουν σε κτήριο επί της Γρηγόρη Λαμπράκη στη Γλυφάδα. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος, Αντιπρόεδρος η σύζυγός του Μαρίνα και μέλη οι δύο κόρες τους Μαρίνα-Ματθίλδη και Γεωργία Μαρτίνου. Η «Αέρηδες Κτηματική» έχει μετοχικό κεφάλαιο 5,51 εκατ. ευρώ που διαιρείται σε 551.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας 10 ευρώ, που μοιράζεται ισομερώς κατά 1.377.500 ευρώ (137.750 μετοχές) στα παραπάνω πρόσωπα. Αυτό προέρχεται από την εισφορά επαγγελματικού ακινήτου που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα και στη φημισμένη συνοικία «Αέρηδες». Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο μπροστά στο «Ωρολόγιο του Κυρρήστου», γνωστό και ως Πύργος των Ανέμων ή Αέρηδες, που έδωσε το όνομα στην περιοχή. Είναι το οκταγωνικό μαρμάρινο κτίσμα του 1ου αιώνα -που βλέπουμε μπαίνοντας στην Πλάκα- το οποίο θεωρείται ο αρχαιότερος μετεωρολογικός και ωρομετρικός σταθμός στον κόσμο. Το ακίνητο είναι τριώροφο και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μάρκου Αυρηλίου, Κυρρήστου και Λυσίου. Η «Ηπίτη Κτηματική», με την ίδια διοίκηση, αλλά μοναδικό μέτοχο τον Αθανάσιο Μαρτίνο, έχει μετοχικό κεφάλαιο 3.260.000 ευρώ που προέρχεται από την εισφορά εξαώροφου επαγγελματικού κτηρίου επίσης στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ηπίτου, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Απόλλωνος, Βουλής, Ηπίτου, Θουκιδίδου, Ναυάρχου Νικοδήμου.
Το παρασκήνιο στη διοίκηση της ΕΕΤΤ
-Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η δεύτερη διαδοχική θητεία του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνου Μασσέλου. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τις Ανεξάρτητες Αρχές, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία του ίδιου προέδρου, εκτός αν υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση όπως συνέβη στην περίπτωση Γ. Πιτσιλή της ΑΑΔΕ. Στην κυβέρνηση δεν φαίνεται να εκφράζουν ιδιαίτερη θλίψη για την αποχώρηση του Κ. Μασσέλου, ο οποίος εξελέγη τον Φεβρουάριο του 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και επανεξελέγη το 2022. Στην ΕΕΤΤ πιστεύουν ότι φυσικός και ικανός διάδοχος είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος Δημήτρης Βαρουτάς, που διορίστηκε τον Φεβρουάριο 2020 για να καλύψει την κενή θέση της τότε αντιπροέδρου που παραιτήθηκε και επανεκλέχθηκε το 2022. Ο Δ. Βαρουτάς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΚΠΑ με εμπειρία στον ευρωπαϊκό ρυθμιστικό χώρο, θα αντιμετωπίσει όμως το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με τον Κ. Μασσέλο, αφού έχει συμπληρώσει… μιάμιση θητεία. Η αναζήτηση της ηγεσίας της ΕΕΤΤ σε μια ιδιαίτερη περίοδο, με την ανάπτυξη δικτύων 5G stand alone, την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών κανονισμών για τις τηλεπικοινωνίες, είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο για την κυβέρνηση που θα πρέπει να εισηγηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής νέα πρόσωπα κοινής αποδοχής.
Η ελληνική ναυτιλία, η Κίνα και το «wake-up call»
-Δεν είναι απλώς μια αλλαγή στην κατάταξη των στόλων. Είναι μια μετατόπιση ισχύος και αυτό ακριβώς είναι που απασχολεί τα κέντρα λήψης αποφάσεων διεθνώς, όχι ως ναυτιλιακό trivia, αλλά ως στρατηγικό καμπανάκι. Ο λόγος για την άνοδο του κινεζικού εμπορικού στόλου στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Η Κίνα δεν βρέθηκε στην κορυφή επειδή «έτυχε», αλλά γιατί το κράτος το αποφάσισε. Με σχεδόν το 44% του ενεργού στόλου και το 64% των νέων παραγγελιών να ανήκουν σε κρατικές εταιρείες, η ναυτιλία λειτουργεί ως εργαλείο εθνικής πολιτικής. Εξασφάλιση εφοδιαστικών αλυσίδων, γεωπολιτική επιρροή, στρατηγική αυτονομία. Και όταν οι στόλοι αποκτούν κρατικό DNA, ο ανταγωνισμός παύει να είναι αμιγώς εμπορικός. Δεν είναι τυχαία η αναφορά που έκανε για την εξέλιξη αυτή η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Το παραπολιτικό βάθος της παρέμβασής της βρίσκεται αλλού. Την ώρα που το Πεκίνο χτίζει στόλο με σαφές πολιτικό πρόσημο, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη ναυτιλία περισσότερο ως ρυθμιστικό πονοκέφαλο παρά ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Αντί να συζητά πώς θα προστατεύσει έναν κλάδο που εγγυάται την ενεργειακή και επισιτιστική της ασφάλεια, εγκλωβίζεται σε περιφερειακά μέτρα και πράσινα έσοδα, χωρίς παγκόσμια ανταπόδοση. Η πρωτιά της Κίνας είναι «wake-up call» όχι γιατί απειλεί άμεσα, αλλά γιατί δείχνει πώς παίζεται πλέον το παιχνίδι. Και σε ένα περιβάλλον όπου η ναυτιλία μετατρέπεται σε γεωοικονομικό όπλο, όποιος επιμένει να τη βλέπει μόνο μέσα από το πρίσμα της συμμόρφωσης, ρισκάρει να βρεθεί εκτός στρατηγικού χάρτη.
Στο παιχνίδι θαλάσσιας αυτονομίας και η Ινδία
-Ταυτόχρονα, ένας άλλος οικονομικός γίγαντας ξυπνάει και μέσω της κυβέρνησής του διεκδικεί ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές. Στο Νέο Δελχί λένε πως αν δεν έχεις δικό σου εμπορικό στόλο, είσαι απλώς πελάτης. Κάπως έτσι, η κυβέρνηση Μόντι αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να σηκώσει άγκυρα για τα καλά και να μπει δυναμικά στο κλαμπ των «ναυτικών δυνάμεων». Κρατικών συμφερόντων εταιρεία με container vessels, κρατική χρηματοδότηση λιμένων, και ποτάμια που μετατρέπονται σε υδάτινες λεωφόρους. Όλα μαζί, πακέτο με επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Στα παρασκήνια, η ατάκα που κυκλοφορεί είναι ότι η Ινδία κουράστηκε να πληρώνει τους λογαριασμούς των άλλων σε περιόδους κρίσεων και «τρελών» ναύλων. Οι μνήμες της πανδημίας και των supply shocks είναι ακόμη νωπές και κάποιοι ψιθυρίζουν ότι «δεν γίνεται τέταρτη οικονομία στον κόσμο χωρίς σημαία στα κουτιά». Η ίδρυση της Bharat Container Shipping Line δεν είναι απλώς business. Είναι πολιτικό μήνυμα, εσωτερικά και διεθνώς. Η κυβέρνηση του Νέου Δελχί το παρουσιάζει ως κομμάτι του Atmanirbhar Bharat – της αυτάρκειας με… ναυτιλιακό μανδύα. Και κάπως έτσι, εκεί που οι Ινδοί έβλεπαν τα containerships να περνούν απέξω, τώρα θέλουν να κρατούν και το τιμόνι. Οι πιο καχύποπτοι λένε ότι δεν πρόκειται μόνο για εμπόριο, αλλά για γεωπολιτική πρόβα τζενεράλε: λιμάνια, ποτάμια, ναυπηγεία και στόλος σε ένα ενιαίο αφήγημα ισχύος. Άλλωστε, όταν βάζεις στόχο να γίνεις top-5 στη ναυπηγική μέχρι το 2047, δεν μιλάμε απλώς για logistics.
Ένα Game of Thrones χωρίς δράκους
-Ενώ στις ΗΠΑ μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών παίζεται ένα Game of Thrones χωρίς δράκους. Μαθαίνω από ανθρώπους της ναυτιλίας που πηγαινοέρχονται στο Τέξας όπου φορτώνουν στα πλοία LNG, τις συζητήσεις που γίνονται στο State για τον εκεί κυβερνήτη. Έχουμε και λέμε. Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στη δεύτερη και τελευταία του θητεία. Αυτό είναι δεδομένο. Η διαδοχή, όχι. Το αφήγημα λέει Τζέι Ντι Βανς. Ο «φυσικός» διάδοχος. Όμως προς την ίδια κατεύθυνση κινείται ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ. Όχι ως πρόσωπο, αλλά ως σύστημα. Οι φιλοδοξίες του δεν χωράνε πια στον ήλιο και τη σκόνη του Τέξας.
Το σχολείο και η holding
-Τον περασμένο Μάιο έγινε γνωστό ότι, στο πλαίσιο του… κύματος εξαγορών ιδιωτικών σχολείων από ξένους ομίλους, τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου πέρασαν στον έλεγχο του διεθνούς εκπαιδευτικού οργανισμού ISP (International Schools Partnership). Πρόκειται για ένα από τα ιστορικά ιδιωτικά σχολεία της Δυτικής Αττικής, που λειτουργεί από το 1949 στο Περιστέρι. Σήμερα, το σχολείο απασχολεί πάνω από 330 εργαζόμενους – εκπαιδευτικούς, διοικητικό και λοιπό προσωπικό – και καλύπτει όλες τις βαθμίδες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Από την άλλη, ο βρετανικός εκπαιδευτικός όμιλος ISP που στη χώρα μας κατέχει επίσης την Ελληνογερμανική Αγωγή και το σχολείο «Ο Πλάτων», διαθέτει 107 σχολεία σε 25 χώρες, φιλοξενώντας περισσότερους από 90.000 μαθητές παγκοσμίως. Όλες οι μετοχές της «Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου Α.Ε.» έχουν συγκεντρωθεί στην PIL Europe Holdings Limited με έδρα στο Λονδίνο, η οποία πλέον είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας. Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων ήταν και παραμένει ο Γεώργιος Λιναρδάτος, γιος της ιδρύτριας Σταυρούλας Αυγουλέα – Λιναρδάτου. Επιπλέον συστάθηκε η εταιρεία “Gisep Linvestments A.E.”, με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), άλλες βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις, υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών, παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, αλλά και υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 4 εκατ. ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση και το έχουν βάλει, ως επί το πλείστον, μέλη της οικογένειας Λιναρδάτου. Συγκεκριμένα, ο Γεώργιος Λιναρδάτος, η Ιζαμπέλλα Νικολέτα Φιλιππάκη, η Σταυρούλα Λιναρδάτου, η Ελευθερία-Αλεξάνδρα Λιναρδάτου και η Φοίβη Λιναρδάτου έχουν καταβάλει ο καθένας από 800.000 ευρώ, αποκτώντας ποσοστό 20% στην εταιρεία, ενώ το πρώτο ΔΣ αποτελούν ο Γεώργιος Λιναρδάτος (πρόεδρος & διευθ. σύμβουλος), η Ιζαμπέλλα Νικολέτα Φιλιππάκη (αναπληρωτής πρόεδρος), καθώς και οι Σταυρούλα Λιναρδάτου και Ελευθερία-Αλεξάνδρα Λιναρδάτου (μέλη). Τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν και στη διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα – Λιναρδάτου.
Οι Αμερικανοί ζουν με δανεικά, ο Τραμπ δεν τήρησε την υπόσχεση του 10%
-Τα επίσημα στοιχεία της FED δείχνουν μια εκρηκτική αύξηση του καταναλωτικού χρέους στις ΗΠA κατά 24 δισ. δολ. τον Δεκέμβριο. Είναι η μεγαλύτερη από το 2023 και αποκαλύπτει μια οικονομία που «πολεμάει» την ακρίβεια με πιστωτικές κάρτες που χορηγούν ρευστότητα με επιτόκιο 22,2%. Το ιδιωτικό καταναλωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε ύψη ρεκόρ $5,11 τρισ. και είναι σίγουρο ότι οι Αμερικανοί δανείζονται για να επιβιώσουν, όχι για να επενδύσουν. Πριν από ακριβώς έναν μήνα, στις 10 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος Τραμπ είχε εξαγγείλει ότι θα «επιβάλλει» (;) ανώτατο όριο το 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών, με ισχύ από τις 20 Ιανουαρίου 2026. Η προθεσμία εξέπνευσε και καμία τράπεζα δεν συμμορφώθηκε, κανένας νόμος δεν ψηφίστηκε. Ο Πρόεδρος δεν έχει εκτελεστική εξουσία να επιβάλει τέτοιο όριο. Χρειάζεται νόμο από το Κογκρέσο, όπου υπάρχει το S.381 «10% Credit Card Interest Rate Cap Act» των Sanders-Hawley, αλλά κανείς δεν το προωθεί. Ακόμα και η Elizabeth Warren - που υποστηρίζει την ιδέα - κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «ικετεύει τις τράπεζες να είναι ευγενικές» αντί να ασκήσει πολιτική πίεση για νομοθετική αλλαγή. Η American Bankers Association απάντησε αμέσως ότι αν επιβληθεί το όριο του 10% «οι καταναλωτές θα έχουν λιγότερο ρυθμιζόμενες, πιο ακριβές εναλλακτικές». Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να δανείζονται με 22,2% - παρότι η Fed έχει κόψει τα επιτόκια του δολαρίου κατά 175 bps από τον Σεπτέμβριο.
Πηγή: newmoney.gr
Η Credia Bank δρομολογεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
-Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, μεθαύριο Πέμπτη θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Credia Bank προκειμένου να συζητήσει διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην περίμετρο των 300 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της Ελένης Βρεττού προετοίμασε το έδαφος από τον Ιανουάριο με την ανακοίνωση ότι «εξετάζει επιλογές ενίσχυσης παρουσίας στις κεφαλαιαγορές». Ταυτόχρονα, η CEO της Credia Bank χαρτογραφεί την αγορά για πιθανές ευκαιρίες εξαγορών.
Ξεκίνησε η ρύθμιση του ελβετικού
-Από το τέλος του περασμένου μήνα είναι σε ισχύ η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο για την τέταρτη κατηγορία δανειοληπτών, δηλαδή για τους δανειολήπτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τους υπόλοιπους η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη στις 19 Φεβρουαρίου. Στην πρώτη κατηγορία, σε αυτήν δηλαδή που το κούρεμα στο πλαίσιο της ισοτιμίας είναι της τάξεως του 50% εντάσσονται πλέον και τα ΑΜΕΑ, ενώ στις 26 Φεβρουαρίου είναι ημερομηνία καταληκτική για τις προσφορές του Φορέα Διαχείρισης Ακινήτων που θα διαχειρίζεται επίσης τα σπίτια των ευάλωτων.
Οι υπεραξίες της LAMDA
-Σημαντικές υπεραξίες εξασφαλίζει η LAMDA από την πώληση οικοπέδων στο Ελληνικό σε τρίτους επενδυτές, οι οποίοι φαίνεται τώρα ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα. Η αναφορά στα νούμερα του 2024 και του 2026, σε διάστημα λιγότερο της διετίας, είναι ενδεικτική. Τον Ιούλιο 2024, ο όμιλος πούλησε πέντε διαφορετικά οικόπεδα εντός του έργου στο Ελληνικό (πλησίον του επιχειρηματικού πάρκου και του μεγάλου εμπορικού κέντρου στη Λ. Βουλιαγμένης), συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 51 χιλ. τ.μ, σε 4 αγοραστές τότε, την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων TEN Brinke (θυγατρική του φερώνυμου ολλανδικού ομίλου), την επενδυτική Brook Lane Capital (η οποία ετοιμάζει εντός του project και τον Πύργο Μικτής Χρήσης), τη Hellenic Ergon (που συνδέεται με την κατασκευαστική Euroergo, με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη Γονέο) και η Daedalus Development (η οποία συνδέεται μετοχικά και επιχειρηματικά με τον γνωστό στο εγχώριο επιχειρείν και ειδικά στον κατασκευαστικό κλάδο Δημήτρη Κούτρα). Το συνολικό τίμημα της πώλησης των πέντε (5) ακινήτων ανήλθε τότε σε περίπου 106 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα περίπου 2.100 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Τώρα, η LAMDA προχώρησε, όπως ανακοινώθηκε κι επισήμως την περασμένη εβδομάδα, στην πώληση δύο ακόμη οικοπέδων κοντά στα 21 στρέμματα έναντι τιμήματος 41,5 εκατ. ευρώ, με αγοραστές την TEN Brinke με τη CENTRIC, ενώ το μέσο τίμημα ανά οικοδομήσιμη επιφάνεια για τη LAMDA αντιστοιχεί σε 2.650 ανά τ.μ. Όσο κι αν τα δύο οικόπεδα που χτίζουν κοντά στα 16.000 είναι σε καλό σημείο, δίπλα στο υπό κατασκευή ΙRC, η διαφορά της υπεραξίας των 550 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας δεν παύει να είναι σημαντική και μάλιστα μέσα σε διάστημα λιγότερο των δύο ετών. Σημειωτέον ότι το ‘’The Ellinikon’’ και η ομάδα πωλήσεων της LAMDA ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη MIPIM 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση real estate παγκοσμίως, που πραγματοποιείται φέτος το διάστημα από 9 έως 13 Μαρτίου. Το ‘’The Ellinikon’’ και τα οικιστικά συγκροτήματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί θα παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Greek National Pavilion, που διοργανώνεται από την Enterprise Greece, παρουσιάζοντας τη δυναμική της ελληνικής αγοράς ακινήτων και τις στρατηγικές επενδυτικές ευκαιρίες σε ένα διεθνές κοινό.
Η στρατηγική της ΔΕΗ στην αποθήκευση ενέργειας
-Τα 20 εκατ. ευρώ που διαθέτει η ΔΕΗ για την απόκτηση μεριδίου στη γερμανική CMBlu είναι ένα σχετικά μικρό ποσό που χάνεται μέσα στο τεράστιο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 10 δισ. ευρώ του ομίλου. H κίνηση αυτή αποκαλύπτει ωστόσο περισσότερα για τη στρατηγική της διοίκησης. Είναι μια επένδυση R&D με σαφή στόχευση, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει την οικονομική εξίσωση των ΑΠΕ. Η CMBlu ειδικεύεται σε οργανικές μπαταρίες ρεύματος, ένα εντελώς διαφορετικό concept από τις συμβατικές μπαταρίες λιθίου. Αντί για σπάνια μέταλλα (λίθιο, κοβάλτιο, νικέλιο), χρησιμοποιεί υδατικά διαλύματα οργανικών μορίων. Το πλεονέκτημα δεν είναι μόνο γεωπολιτικό (ανεξαρτησία από κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού) αλλά και τεχνικό. Εξασφαλίζουν μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης ανά μονάδα κόστους, μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης και δυνατότητα κλιμάκωσης χωρίς τους περιορισμούς των στερεών μπαταριών. Η διοίκηση της ΔΕΗ βλέπει το «μποτιλιάρισμα» που δημιουργείται στις ΑΠΕ, γιατί ζητούμενο δεν είναι πλέον η παραγωγή αλλά η αποθήκευση ενέργειας. Η επιλογή της CMBlu, και όχι κάποιου μεγάλου παραγωγού, δείχνει ότι η διοίκηση της ΔΕΗ αναζητά τη λύση της επόμενης μέρας. Δεν θέλει απλά να αγοράσει έτοιμη τεχνολογία, θέλει να συμμετάσχει στην ανάπτυξή της, να επηρεάσει το design για τις δικές της ανάγκες. Τα 20 εκατ. ευρώ είναι το εισιτήριο εισόδου σε μια δραστηριότητα που θα κρίνει αν η Ελλάδα θα εξελιχθεί από καταναλωτής πράσινης ενέργειας ή πρωταγωνιστής της τεχνολογίας της.
Πού οφείλεται η διόρθωση των τραπεζών
-Πολλά σενάρια κυκλοφορούν στην αγορά για τη χθεσινή έντονη υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών, η οποία έθεσε το ταμπλό σε κατάσταση αυξημένης μεταβλητότητας λίγο πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις του MSCI. Με την αναθεώρηση των δεικτών προ των πυλών, το ΧΑ δείχνει να αναζητά νέες ισορροπίες. Οι τράπεζες, που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του MSCI Greece Standard, δέχθηκαν πιέσεις, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές προσαρμόζουν τις θέσεις τους ενόψει των αυριανών αλλαγών στις σταθμίσεις. Η πιο σοβαρή ερμηνεία για τη χθεσινή πτώση είναι ότι λόγω και των υψηλών αποδόσεων του ΧΑ εκδηλώθηκε ένα profit taking που πυροδότησε αφενός η επικείμενη αναθεώρηση του MSCI και αφετέρου η σύγχυση που επικρατεί σε σχέση με τις επιπτώσεις της πρόσφατης δικαστικής απόφασης για τον νόμο Κατσέλη. Οι συγκεκριμένοι επιβαρυντικοί παράγοντες διαμόρφωσαν αρνητικό κλίμα, σε μια στιγμή που η αγορά αναζητούσε καταλύτες. Οι πιέσεις δείχνουν να είναι κυρίως τεχνικής φύσεως και συνδεδεμένες με τη ροή κεφαλαίων, παρά με δομικές αλλαγές στα θεμελιώδη των τραπεζών. Εξάλλου, οι τράπεζες συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή άνοδο εντός του 2026, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά 20%. Επιπλέον, παρά τη διόρθωση, οι μετοχές των συστημικών συνεχίζουν να βρίσκονται κοντά στα πολυετή ρεκόρ τους.
Η Hoist Finance ξαναμετράει τα δεδομένα για το «Mirror»
-Πριν από 2 μήνες, τον περασμένο Νοέμβριο, ανακοινώθηκε επισήμως η πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων «Mirror» από την Carval στη Hoist Finance. Η Hoist Finance είναι το «Η» στην εταιρεία PQH. Το χαρτοφυλάκιο Mirror περιλαμβάνει ανεξασφάλιστα καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Το 2019, το είχε πουλήσει η Εθνική στην Carval έναντι 90 εκατ. ευρώ. To 2025, η Carval συμφώνησε να το πουλήσει στη Hoist, η Hoist όμως μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας για τον εκτοκισμό των δανείων του «Νόμου Κατσέλη», ξαναμετράει τα δεδομένα (και τη σχέση κόστους/οφέλους). Το χαρτοφυλάκιο Mirror περιλαμβάνει πάρα πολλά καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και ανοιχτά δάνεια που προστατεύονται από τον Ν. Κατσέλη. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου μεταβάλλει τα οικονομικά δεδομένα του χαρτοφυλακίου. Σε μια τυπική ρύθμιση 60.000 ευρώ, η συνολική επιβάρυνση τόκων μειώνεται από 34.500 ευρώ σε 7.600 ευρώ. Αυτή είναι μια εκτιμώμενη απώλεια εσόδων της τάξης 70% έως 80%. Επισήμως, το τίμημα της μεταβίβασης στη Hoist δεν έχει γνωστοποιηθεί, όταν όμως συμφωνήθηκε η συναλλαγή, οι πληροφορίες της αγοράς για την πορεία της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο ήταν πολλές.
Οι… Αέρηδες του Μαρτίνου
-Στη σύσταση δύο νέων εταιρειών προχώρησε χθες η οικογένεια του εφοπλιστή Αθανάσιου Μαρτίνου. Οι εν λόγω εταιρείες δεν αφορούν τις… business της θάλασσας, αλλά της στεριάς, όπου η οικογένεια είναι (επίσης) ιδιαίτερα δραστήρια. Οι εταιρείες -η πρώτη με την επωνυμία «Αέρηδες Κτηματική» και η δεύτερη «Ηπίτη Κτηματική»- έχουν σκοπό την κατασκευή και εμπορία ακινήτων, ενώ εδρεύουν σε κτήριο επί της Γρηγόρη Λαμπράκη στη Γλυφάδα. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος, Αντιπρόεδρος η σύζυγός του Μαρίνα και μέλη οι δύο κόρες τους Μαρίνα-Ματθίλδη και Γεωργία Μαρτίνου. Η «Αέρηδες Κτηματική» έχει μετοχικό κεφάλαιο 5,51 εκατ. ευρώ που διαιρείται σε 551.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας 10 ευρώ, που μοιράζεται ισομερώς κατά 1.377.500 ευρώ (137.750 μετοχές) στα παραπάνω πρόσωπα. Αυτό προέρχεται από την εισφορά επαγγελματικού ακινήτου που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα και στη φημισμένη συνοικία «Αέρηδες». Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο μπροστά στο «Ωρολόγιο του Κυρρήστου», γνωστό και ως Πύργος των Ανέμων ή Αέρηδες, που έδωσε το όνομα στην περιοχή. Είναι το οκταγωνικό μαρμάρινο κτίσμα του 1ου αιώνα -που βλέπουμε μπαίνοντας στην Πλάκα- το οποίο θεωρείται ο αρχαιότερος μετεωρολογικός και ωρομετρικός σταθμός στον κόσμο. Το ακίνητο είναι τριώροφο και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μάρκου Αυρηλίου, Κυρρήστου και Λυσίου. Η «Ηπίτη Κτηματική», με την ίδια διοίκηση, αλλά μοναδικό μέτοχο τον Αθανάσιο Μαρτίνο, έχει μετοχικό κεφάλαιο 3.260.000 ευρώ που προέρχεται από την εισφορά εξαώροφου επαγγελματικού κτηρίου επίσης στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ηπίτου, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Απόλλωνος, Βουλής, Ηπίτου, Θουκιδίδου, Ναυάρχου Νικοδήμου.
Το παρασκήνιο στη διοίκηση της ΕΕΤΤ
-Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η δεύτερη διαδοχική θητεία του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνου Μασσέλου. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τις Ανεξάρτητες Αρχές, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία του ίδιου προέδρου, εκτός αν υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση όπως συνέβη στην περίπτωση Γ. Πιτσιλή της ΑΑΔΕ. Στην κυβέρνηση δεν φαίνεται να εκφράζουν ιδιαίτερη θλίψη για την αποχώρηση του Κ. Μασσέλου, ο οποίος εξελέγη τον Φεβρουάριο του 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και επανεξελέγη το 2022. Στην ΕΕΤΤ πιστεύουν ότι φυσικός και ικανός διάδοχος είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος Δημήτρης Βαρουτάς, που διορίστηκε τον Φεβρουάριο 2020 για να καλύψει την κενή θέση της τότε αντιπροέδρου που παραιτήθηκε και επανεκλέχθηκε το 2022. Ο Δ. Βαρουτάς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΚΠΑ με εμπειρία στον ευρωπαϊκό ρυθμιστικό χώρο, θα αντιμετωπίσει όμως το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με τον Κ. Μασσέλο, αφού έχει συμπληρώσει… μιάμιση θητεία. Η αναζήτηση της ηγεσίας της ΕΕΤΤ σε μια ιδιαίτερη περίοδο, με την ανάπτυξη δικτύων 5G stand alone, την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών κανονισμών για τις τηλεπικοινωνίες, είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο για την κυβέρνηση που θα πρέπει να εισηγηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής νέα πρόσωπα κοινής αποδοχής.
Η ελληνική ναυτιλία, η Κίνα και το «wake-up call»
-Δεν είναι απλώς μια αλλαγή στην κατάταξη των στόλων. Είναι μια μετατόπιση ισχύος και αυτό ακριβώς είναι που απασχολεί τα κέντρα λήψης αποφάσεων διεθνώς, όχι ως ναυτιλιακό trivia, αλλά ως στρατηγικό καμπανάκι. Ο λόγος για την άνοδο του κινεζικού εμπορικού στόλου στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Η Κίνα δεν βρέθηκε στην κορυφή επειδή «έτυχε», αλλά γιατί το κράτος το αποφάσισε. Με σχεδόν το 44% του ενεργού στόλου και το 64% των νέων παραγγελιών να ανήκουν σε κρατικές εταιρείες, η ναυτιλία λειτουργεί ως εργαλείο εθνικής πολιτικής. Εξασφάλιση εφοδιαστικών αλυσίδων, γεωπολιτική επιρροή, στρατηγική αυτονομία. Και όταν οι στόλοι αποκτούν κρατικό DNA, ο ανταγωνισμός παύει να είναι αμιγώς εμπορικός. Δεν είναι τυχαία η αναφορά που έκανε για την εξέλιξη αυτή η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Το παραπολιτικό βάθος της παρέμβασής της βρίσκεται αλλού. Την ώρα που το Πεκίνο χτίζει στόλο με σαφές πολιτικό πρόσημο, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη ναυτιλία περισσότερο ως ρυθμιστικό πονοκέφαλο παρά ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Αντί να συζητά πώς θα προστατεύσει έναν κλάδο που εγγυάται την ενεργειακή και επισιτιστική της ασφάλεια, εγκλωβίζεται σε περιφερειακά μέτρα και πράσινα έσοδα, χωρίς παγκόσμια ανταπόδοση. Η πρωτιά της Κίνας είναι «wake-up call» όχι γιατί απειλεί άμεσα, αλλά γιατί δείχνει πώς παίζεται πλέον το παιχνίδι. Και σε ένα περιβάλλον όπου η ναυτιλία μετατρέπεται σε γεωοικονομικό όπλο, όποιος επιμένει να τη βλέπει μόνο μέσα από το πρίσμα της συμμόρφωσης, ρισκάρει να βρεθεί εκτός στρατηγικού χάρτη.
Στο παιχνίδι θαλάσσιας αυτονομίας και η Ινδία
-Ταυτόχρονα, ένας άλλος οικονομικός γίγαντας ξυπνάει και μέσω της κυβέρνησής του διεκδικεί ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές. Στο Νέο Δελχί λένε πως αν δεν έχεις δικό σου εμπορικό στόλο, είσαι απλώς πελάτης. Κάπως έτσι, η κυβέρνηση Μόντι αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να σηκώσει άγκυρα για τα καλά και να μπει δυναμικά στο κλαμπ των «ναυτικών δυνάμεων». Κρατικών συμφερόντων εταιρεία με container vessels, κρατική χρηματοδότηση λιμένων, και ποτάμια που μετατρέπονται σε υδάτινες λεωφόρους. Όλα μαζί, πακέτο με επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Στα παρασκήνια, η ατάκα που κυκλοφορεί είναι ότι η Ινδία κουράστηκε να πληρώνει τους λογαριασμούς των άλλων σε περιόδους κρίσεων και «τρελών» ναύλων. Οι μνήμες της πανδημίας και των supply shocks είναι ακόμη νωπές και κάποιοι ψιθυρίζουν ότι «δεν γίνεται τέταρτη οικονομία στον κόσμο χωρίς σημαία στα κουτιά». Η ίδρυση της Bharat Container Shipping Line δεν είναι απλώς business. Είναι πολιτικό μήνυμα, εσωτερικά και διεθνώς. Η κυβέρνηση του Νέου Δελχί το παρουσιάζει ως κομμάτι του Atmanirbhar Bharat – της αυτάρκειας με… ναυτιλιακό μανδύα. Και κάπως έτσι, εκεί που οι Ινδοί έβλεπαν τα containerships να περνούν απέξω, τώρα θέλουν να κρατούν και το τιμόνι. Οι πιο καχύποπτοι λένε ότι δεν πρόκειται μόνο για εμπόριο, αλλά για γεωπολιτική πρόβα τζενεράλε: λιμάνια, ποτάμια, ναυπηγεία και στόλος σε ένα ενιαίο αφήγημα ισχύος. Άλλωστε, όταν βάζεις στόχο να γίνεις top-5 στη ναυπηγική μέχρι το 2047, δεν μιλάμε απλώς για logistics.
Ένα Game of Thrones χωρίς δράκους
-Ενώ στις ΗΠΑ μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών παίζεται ένα Game of Thrones χωρίς δράκους. Μαθαίνω από ανθρώπους της ναυτιλίας που πηγαινοέρχονται στο Τέξας όπου φορτώνουν στα πλοία LNG, τις συζητήσεις που γίνονται στο State για τον εκεί κυβερνήτη. Έχουμε και λέμε. Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στη δεύτερη και τελευταία του θητεία. Αυτό είναι δεδομένο. Η διαδοχή, όχι. Το αφήγημα λέει Τζέι Ντι Βανς. Ο «φυσικός» διάδοχος. Όμως προς την ίδια κατεύθυνση κινείται ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ. Όχι ως πρόσωπο, αλλά ως σύστημα. Οι φιλοδοξίες του δεν χωράνε πια στον ήλιο και τη σκόνη του Τέξας.
Το σχολείο και η holding
-Τον περασμένο Μάιο έγινε γνωστό ότι, στο πλαίσιο του… κύματος εξαγορών ιδιωτικών σχολείων από ξένους ομίλους, τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου πέρασαν στον έλεγχο του διεθνούς εκπαιδευτικού οργανισμού ISP (International Schools Partnership). Πρόκειται για ένα από τα ιστορικά ιδιωτικά σχολεία της Δυτικής Αττικής, που λειτουργεί από το 1949 στο Περιστέρι. Σήμερα, το σχολείο απασχολεί πάνω από 330 εργαζόμενους – εκπαιδευτικούς, διοικητικό και λοιπό προσωπικό – και καλύπτει όλες τις βαθμίδες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Από την άλλη, ο βρετανικός εκπαιδευτικός όμιλος ISP που στη χώρα μας κατέχει επίσης την Ελληνογερμανική Αγωγή και το σχολείο «Ο Πλάτων», διαθέτει 107 σχολεία σε 25 χώρες, φιλοξενώντας περισσότερους από 90.000 μαθητές παγκοσμίως. Όλες οι μετοχές της «Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου Α.Ε.» έχουν συγκεντρωθεί στην PIL Europe Holdings Limited με έδρα στο Λονδίνο, η οποία πλέον είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας. Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων ήταν και παραμένει ο Γεώργιος Λιναρδάτος, γιος της ιδρύτριας Σταυρούλας Αυγουλέα – Λιναρδάτου. Επιπλέον συστάθηκε η εταιρεία “Gisep Linvestments A.E.”, με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), άλλες βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις, υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών, παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, αλλά και υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 4 εκατ. ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση και το έχουν βάλει, ως επί το πλείστον, μέλη της οικογένειας Λιναρδάτου. Συγκεκριμένα, ο Γεώργιος Λιναρδάτος, η Ιζαμπέλλα Νικολέτα Φιλιππάκη, η Σταυρούλα Λιναρδάτου, η Ελευθερία-Αλεξάνδρα Λιναρδάτου και η Φοίβη Λιναρδάτου έχουν καταβάλει ο καθένας από 800.000 ευρώ, αποκτώντας ποσοστό 20% στην εταιρεία, ενώ το πρώτο ΔΣ αποτελούν ο Γεώργιος Λιναρδάτος (πρόεδρος & διευθ. σύμβουλος), η Ιζαμπέλλα Νικολέτα Φιλιππάκη (αναπληρωτής πρόεδρος), καθώς και οι Σταυρούλα Λιναρδάτου και Ελευθερία-Αλεξάνδρα Λιναρδάτου (μέλη). Τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν και στη διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα – Λιναρδάτου.
Οι Αμερικανοί ζουν με δανεικά, ο Τραμπ δεν τήρησε την υπόσχεση του 10%
-Τα επίσημα στοιχεία της FED δείχνουν μια εκρηκτική αύξηση του καταναλωτικού χρέους στις ΗΠA κατά 24 δισ. δολ. τον Δεκέμβριο. Είναι η μεγαλύτερη από το 2023 και αποκαλύπτει μια οικονομία που «πολεμάει» την ακρίβεια με πιστωτικές κάρτες που χορηγούν ρευστότητα με επιτόκιο 22,2%. Το ιδιωτικό καταναλωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε ύψη ρεκόρ $5,11 τρισ. και είναι σίγουρο ότι οι Αμερικανοί δανείζονται για να επιβιώσουν, όχι για να επενδύσουν. Πριν από ακριβώς έναν μήνα, στις 10 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος Τραμπ είχε εξαγγείλει ότι θα «επιβάλλει» (;) ανώτατο όριο το 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών, με ισχύ από τις 20 Ιανουαρίου 2026. Η προθεσμία εξέπνευσε και καμία τράπεζα δεν συμμορφώθηκε, κανένας νόμος δεν ψηφίστηκε. Ο Πρόεδρος δεν έχει εκτελεστική εξουσία να επιβάλει τέτοιο όριο. Χρειάζεται νόμο από το Κογκρέσο, όπου υπάρχει το S.381 «10% Credit Card Interest Rate Cap Act» των Sanders-Hawley, αλλά κανείς δεν το προωθεί. Ακόμα και η Elizabeth Warren - που υποστηρίζει την ιδέα - κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «ικετεύει τις τράπεζες να είναι ευγενικές» αντί να ασκήσει πολιτική πίεση για νομοθετική αλλαγή. Η American Bankers Association απάντησε αμέσως ότι αν επιβληθεί το όριο του 10% «οι καταναλωτές θα έχουν λιγότερο ρυθμιζόμενες, πιο ακριβές εναλλακτικές». Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να δανείζονται με 22,2% - παρότι η Fed έχει κόψει τα επιτόκια του δολαρίου κατά 175 bps από τον Σεπτέμβριο.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα