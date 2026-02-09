Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Sell off στις τράπεζες ενόψει MSCI

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στη «ζώνη» των 2.330 μονάδων - Απώλειες άνω του 2% για τις τραπεζικές μετοχές - Μέσω 21 πακέτων έγινε το deal των 32,9 εκατ. ευρώ στη Real Consulting