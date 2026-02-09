Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Sell off στις τράπεζες ενόψει MSCI
Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Sell off στις τράπεζες ενόψει MSCI
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στη «ζώνη» των 2.330 μονάδων - Απώλειες άνω του 2% για τις τραπεζικές μετοχές - Μέσω 21 πακέτων έγινε το deal των 32,9 εκατ. ευρώ στη Real Consulting
Σε κλοιό ρευστοποιήσεων βρέθηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική του πτώση. Με αυτό τον τρόπο απομακρύνθηκε από το πολυετές ρεκόρ των 2.400+ μονάδων και υποχώρησε σε επίπεδα λίγο κάτω από τις 2.330 μονάδες. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, περίπου ένα 24ωρο πριν την ανακοίνωση του MSCI για τις αλλαγές στους δείκτες του, οι οποίες ενδεχομένως να φέρουν νέες ισορροπίες και στην στάθμιση του βασικού δείκτη για την Ελλάδα, MSCI Greece Standard.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/2), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 33,89 μονάδες ή -1,43% και έκλεισε στις 2.328,46 μονάδες. Σε περίπου 69 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.311,57 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.380,89 μονάδες. Εύλογο θεωρείται από τους αναλυτές το profit taking, από τη στιγμή μάλιστα που ο ΓΔ καταγράφει απόδοση +9,8% φέτος, με τις τράπεζες να ξεχωρίζουν σημειώνοντας άνοδο +19,5% από την έναρξη του 2026.
Όσον αφορά τη σημερινή εικόνα που παρουσίασε η εγχώρια αγορά, αν και ξεκίνησε σε θετικό έδαφος, υπερβαίνοντας προσωρινά τις 2.380 μονάδες, το ΧΑ παρέμεινε σε πτωτική τροχιά για τρίτη συνεχόμενη μέρα και δεν κατάφερε να επωφεληθεί από τον «ούριο άνεμο» στις διεθνείς αγορές και τα ρεκόρ σε Wall Street και Ασία. Μετά τις 11:00 οι πωλητές πήραν τα ηνία και ανέβαζαν ταχύτητα όσο περνούσε η ώρα. Στα ύψη η μεταβλητότητα, καθώς η Αθήνα ισορροπεί μεταξύ της ανάγκης για κατοχύρωση κερδών και του ευνοϊκού κλίματος που επικρατεί στο εξωτερικό.
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής πτώσης, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει πάνω από -2%. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και σε ορισμένα χαρτιά της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, υπήρχαν και εξαιρέσεις, με τη Σαράντης να σημειώνει αξιόλογα κέρδη. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η ΕΧΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ και η Κρι Κρι στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Ράλι έκανε η Εκτέρ -με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ- και έφτασε πάνω από τα 4,1 ευρώ, σε υψηλό 26 ετών (Ιούνιος 2000).
Μεγάλος όγκος πακέτων πέρασε στη Real Consulting κατά την έναρξη των συναλλαγών, με 21 πακέτα συνολικής αξίας 32,9 εκατ. ευρώ να αλλάζουν χέρια. Οι εν λόγω προσυμφωνημένες πράξεις αφορούν σε 7 εκατ. τεμάχια, ήτοι στο 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting, το οποίο τέθηκε προς πώληση σε διάφορους σημαντικούς επενδυτές έναντι 4,7 ευρώ ανά μετοχή.
ΟΠΑΠ-Allwyn, MSCI και Coca-Cola στην ατζέντα της εβδομάδας
Σήμερα λήγει η προθεσμία για όσους μετόχους του ΟΠΑΠ επιλέξουν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, έναντι μικτού ποσού 19,04 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του deal ενοποίησης με την Allwyn. Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι αναμένεται να λάβουν το χρηματικό ποσό σε περίπου έναν μήνα από την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής και στο διάστημα που μεσολαβεί οι μετοχές για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα εξαγοράς δεν μπορούν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ, ενώ δεν θα δικαιούνται και μέρισμα 0,8 ευρώ ανά μετοχή.
Την Τρίτη (10/2) θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης MSCI Greece Standard απαρτίζεται από 8 μετοχές και συγκεκριμένα την Εθνική Τράπεζα, την Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank, τη ΔΕΗ, τον OTE, τον ΟΠΑΠ και την Jumbo. Οι αλλαγές στους δείκτες θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 27ης Φεβρουαρίου (σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης της 2ας Μαρτίου). Υποψήφιες για πιθανή ένταξη στον MSCI Greece είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Titan, η Motor Oil και η Τράπεζα Κύπρου.
Αύριο το πρωί ανοίγει η αυλαία των ετήσιων αποτελεσμάτων για την χρήση 2025, με την Coca-Cola HBC να ανακοινώνει τις οικονομικές της επιδόσεις πριν την έναρξη των συναλλαγών. Όσον αφορά το πρόγραμμα των ανακοινώσεων άλλων εισηγμένων για τον Φεβρουάριο, έχει ως εξής: Τετάρτη 18/2 Τράπεζα Κύπρου, ΕΧΑΕ – Πέμπτη 26/2 Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΤΕ, HELLENiQ ENERGY, Ideal Holdings – Παρασκευή 27/2 Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Premia Properties.
Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, στο επίκεντρο βρέθηκε σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου, ΤΕΡΝΑ, ορίστηκε οριστικός ανάδοχος σε δύο σιδηροδρομικά projects ύψους 1 δισ. ευρώ στη Ρουμανία. Οι επενδυτές έδωσαν επίσης έμφαση στη Real Consulting, η οποία συμφώνησε για την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο και παράλληλα προχώρησε στην εξαγορά του 100% της OTS. Intracom, Motor Oil, Blue Oak και Red Arrow Holdings βρίσκονται ανάμεσα στους επενδυτές, που αποκτούν το 32,5% της Real Consulting, μέσω της βασικής μετόχου, OneDealer Holdings του Νικόλαου Βαρδινογιάννη.
Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές
Ένα ιστορικό ορόσημο κατάφερε να κατακτήσει η Wall Street, καθώς ο Dow Jones έπιασε για πρώτη φορά τις 50.000 μονάδες. Μετά την τριήμερη διόρθωση ακολούθησε θεαματική ανάκαμψη στην αμερικανική αγορά, με ισχυρά κέρδη για όλους τους δείκτες. Το κλίμα βοήθησε η απρόσμενη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ, που έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών. Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι βασικοί δείκτες. Ο Dow Jones διορθώνει κατά -0,3%, ο S&P 500 ενισχύεται οριακά και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη +0,2%.
Με το ευνοϊκό κλίμα στη Wall Street ευθυγραμμίζονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Stoxx 600 να ενισχύεται κατά +0,3%, ενώ οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,2% και +0,7%. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,2%, με το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει ολοένα και πιο αβέβαιο. Ράλι έκαναν οι ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei σε νέο ιστορικό υψηλό μετά την ιστορική νίκη της Σαναέ Τακαΐτσι. «Άλμα» και για τον νοτιοκορεάτικο Kospi, που επωφελήθηκε από την επαναφορά του θετικού μομέντουμ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/2), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 33,89 μονάδες ή -1,43% και έκλεισε στις 2.328,46 μονάδες. Σε περίπου 69 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.311,57 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.380,89 μονάδες. Εύλογο θεωρείται από τους αναλυτές το profit taking, από τη στιγμή μάλιστα που ο ΓΔ καταγράφει απόδοση +9,8% φέτος, με τις τράπεζες να ξεχωρίζουν σημειώνοντας άνοδο +19,5% από την έναρξη του 2026.
Όσον αφορά τη σημερινή εικόνα που παρουσίασε η εγχώρια αγορά, αν και ξεκίνησε σε θετικό έδαφος, υπερβαίνοντας προσωρινά τις 2.380 μονάδες, το ΧΑ παρέμεινε σε πτωτική τροχιά για τρίτη συνεχόμενη μέρα και δεν κατάφερε να επωφεληθεί από τον «ούριο άνεμο» στις διεθνείς αγορές και τα ρεκόρ σε Wall Street και Ασία. Μετά τις 11:00 οι πωλητές πήραν τα ηνία και ανέβαζαν ταχύτητα όσο περνούσε η ώρα. Στα ύψη η μεταβλητότητα, καθώς η Αθήνα ισορροπεί μεταξύ της ανάγκης για κατοχύρωση κερδών και του ευνοϊκού κλίματος που επικρατεί στο εξωτερικό.
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής πτώσης, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει πάνω από -2%. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και σε ορισμένα χαρτιά της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, υπήρχαν και εξαιρέσεις, με τη Σαράντης να σημειώνει αξιόλογα κέρδη. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η ΕΧΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ και η Κρι Κρι στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Ράλι έκανε η Εκτέρ -με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ- και έφτασε πάνω από τα 4,1 ευρώ, σε υψηλό 26 ετών (Ιούνιος 2000).
Μεγάλος όγκος πακέτων πέρασε στη Real Consulting κατά την έναρξη των συναλλαγών, με 21 πακέτα συνολικής αξίας 32,9 εκατ. ευρώ να αλλάζουν χέρια. Οι εν λόγω προσυμφωνημένες πράξεις αφορούν σε 7 εκατ. τεμάχια, ήτοι στο 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting, το οποίο τέθηκε προς πώληση σε διάφορους σημαντικούς επενδυτές έναντι 4,7 ευρώ ανά μετοχή.
ΟΠΑΠ-Allwyn, MSCI και Coca-Cola στην ατζέντα της εβδομάδας
Σήμερα λήγει η προθεσμία για όσους μετόχους του ΟΠΑΠ επιλέξουν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, έναντι μικτού ποσού 19,04 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του deal ενοποίησης με την Allwyn. Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι αναμένεται να λάβουν το χρηματικό ποσό σε περίπου έναν μήνα από την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής και στο διάστημα που μεσολαβεί οι μετοχές για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα εξαγοράς δεν μπορούν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ, ενώ δεν θα δικαιούνται και μέρισμα 0,8 ευρώ ανά μετοχή.
Την Τρίτη (10/2) θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης MSCI Greece Standard απαρτίζεται από 8 μετοχές και συγκεκριμένα την Εθνική Τράπεζα, την Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank, τη ΔΕΗ, τον OTE, τον ΟΠΑΠ και την Jumbo. Οι αλλαγές στους δείκτες θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 27ης Φεβρουαρίου (σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης της 2ας Μαρτίου). Υποψήφιες για πιθανή ένταξη στον MSCI Greece είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Titan, η Motor Oil και η Τράπεζα Κύπρου.
Αύριο το πρωί ανοίγει η αυλαία των ετήσιων αποτελεσμάτων για την χρήση 2025, με την Coca-Cola HBC να ανακοινώνει τις οικονομικές της επιδόσεις πριν την έναρξη των συναλλαγών. Όσον αφορά το πρόγραμμα των ανακοινώσεων άλλων εισηγμένων για τον Φεβρουάριο, έχει ως εξής: Τετάρτη 18/2 Τράπεζα Κύπρου, ΕΧΑΕ – Πέμπτη 26/2 Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΤΕ, HELLENiQ ENERGY, Ideal Holdings – Παρασκευή 27/2 Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Premia Properties.
Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, στο επίκεντρο βρέθηκε σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου, ΤΕΡΝΑ, ορίστηκε οριστικός ανάδοχος σε δύο σιδηροδρομικά projects ύψους 1 δισ. ευρώ στη Ρουμανία. Οι επενδυτές έδωσαν επίσης έμφαση στη Real Consulting, η οποία συμφώνησε για την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο και παράλληλα προχώρησε στην εξαγορά του 100% της OTS. Intracom, Motor Oil, Blue Oak και Red Arrow Holdings βρίσκονται ανάμεσα στους επενδυτές, που αποκτούν το 32,5% της Real Consulting, μέσω της βασικής μετόχου, OneDealer Holdings του Νικόλαου Βαρδινογιάννη.
Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές
Ένα ιστορικό ορόσημο κατάφερε να κατακτήσει η Wall Street, καθώς ο Dow Jones έπιασε για πρώτη φορά τις 50.000 μονάδες. Μετά την τριήμερη διόρθωση ακολούθησε θεαματική ανάκαμψη στην αμερικανική αγορά, με ισχυρά κέρδη για όλους τους δείκτες. Το κλίμα βοήθησε η απρόσμενη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ, που έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών. Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι βασικοί δείκτες. Ο Dow Jones διορθώνει κατά -0,3%, ο S&P 500 ενισχύεται οριακά και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη +0,2%.
Με το ευνοϊκό κλίμα στη Wall Street ευθυγραμμίζονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Stoxx 600 να ενισχύεται κατά +0,3%, ενώ οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,2% και +0,7%. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,2%, με το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει ολοένα και πιο αβέβαιο. Ράλι έκαναν οι ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei σε νέο ιστορικό υψηλό μετά την ιστορική νίκη της Σαναέ Τακαΐτσι. «Άλμα» και για τον νοτιοκορεάτικο Kospi, που επωφελήθηκε από την επαναφορά του θετικού μομέντουμ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα