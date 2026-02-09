Blοomberg: H Κίνα ζήτησε από τις τράπεζες να μειώσουν θέσεις σε αμερικανικά ομόλογα

Η κίνηση παρουσιάστηκε ως προσπάθεια διαφοροποίησης απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο και όχι ως αποτέλεσμα γεωπολιτικών κινήτρων ή απώλειας εμπιστοσύνης