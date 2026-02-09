Blοomberg: H Κίνα ζήτησε από τις τράπεζες να μειώσουν θέσεις σε αμερικανικά ομόλογα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κίνα Ομόλογα

Blοomberg: H Κίνα ζήτησε από τις τράπεζες να μειώσουν θέσεις σε αμερικανικά ομόλογα

Η κίνηση παρουσιάστηκε ως προσπάθεια διαφοροποίησης απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο και όχι ως αποτέλεσμα γεωπολιτικών κινήτρων ή απώλειας εμπιστοσύνης

Blοomberg: H Κίνα ζήτησε από τις τράπεζες να μειώσουν θέσεις σε αμερικανικά ομόλογα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα υποχώρησαν μετά από πληροφορίες ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ζήτησαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να περιορίσουν τις τοποθετήσεις τους σε τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν έως και κατά τέσσερις μονάδες βάσης μέσα στην ημέρα, φθάνοντας στο 4,25%, από περίπου 4,22% νωρίτερα. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε κατά 0,1%.

Κινέζοι αξιωματούχοι φέρονται να προέτρεψαν τις τράπεζες να περιορίσουν τις αγορές αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενώ ζήτησαν από εκείνες με υψηλή έκθεση να μειώσουν τις θέσεις τους, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές τις οποίες επικαλείται το Bloomberg. Η κίνηση παρουσιάστηκε ως προσπάθεια διαφοροποίησης απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο και όχι ως αποτέλεσμα γεωπολιτικών κινήτρων ή απώλειας εμπιστοσύνης στην πιστοληπτική ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης