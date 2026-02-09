Blοomberg: H Κίνα ζήτησε από τις τράπεζες να μειώσουν θέσεις σε αμερικανικά ομόλογα
Η κίνηση παρουσιάστηκε ως προσπάθεια διαφοροποίησης απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο και όχι ως αποτέλεσμα γεωπολιτικών κινήτρων ή απώλειας εμπιστοσύνης
Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα υποχώρησαν μετά από πληροφορίες ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ζήτησαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να περιορίσουν τις τοποθετήσεις τους σε τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου.
Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν έως και κατά τέσσερις μονάδες βάσης μέσα στην ημέρα, φθάνοντας στο 4,25%, από περίπου 4,22% νωρίτερα. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε κατά 0,1%.
Κινέζοι αξιωματούχοι φέρονται να προέτρεψαν τις τράπεζες να περιορίσουν τις αγορές αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενώ ζήτησαν από εκείνες με υψηλή έκθεση να μειώσουν τις θέσεις τους, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές τις οποίες επικαλείται το Bloomberg. Η κίνηση παρουσιάστηκε ως προσπάθεια διαφοροποίησης απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο και όχι ως αποτέλεσμα γεωπολιτικών κινήτρων ή απώλειας εμπιστοσύνης στην πιστοληπτική ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Exclusive: China advises some of its biggest banks to limit purchases of US Treasuries and urges those with high exposure to pare holdings https://t.co/xvhWrQ5KNS— Bloomberg (@business) February 9, 2026
