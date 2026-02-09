Άναψε «πράσινο» το ΥΠΠΟ για την επέκταση του One & Only στην Τζιά – Οι όροι
Άναψε «πράσινο» το ΥΠΠΟ για την επέκταση του One & Only στην Τζιά – Οι όροι

Στην απόφαση του ΥΠΠΟ και στις προϋποθέσεις που τίθενται αναφέρεται ότι «η έγκριση δίδεται από πλευράς αρχαιολογικού νόμου και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές, κτηριοδομικές ή άλλες διατάξεις»

«Πράσινο φως» άναψαν οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Πολιτισμού αναφορικά με την επέκταση του τουριστικού συγκροτήματος του One & Only Kea Island που λειτουργεί ήδη από το 2024 στην Τζια.

Πρόκειται για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει υποβληθεί ήδη από πέρυσι, από την ιδιοκτήτρια εταιρεία «Ειδικού Σκοπού 24 Α.Ε.» για την αύξηση της δυναμικότητας του 5άστερου συγκροτήματος στο νησί από τις 330 σε 565 κλίνες με παράλληλο «ανασχεδιασμό της διάταξης των υφιστάμενων βιλών/bungalows» και «ομαδοποίηση της φιλοξενίας σε μικρότερες «συστάδες» κατοικιών».

