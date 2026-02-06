Jefferies: Ισχυρό story η Ελλάδα – Πώς αξιολογεί την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές
Jefferies: Ισχυρό story η Ελλάδα – Πώς αξιολογεί την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές
Η Ελλάδα παραμένει το καλύτερο equity story στην Ευρώπη - Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παραμένουν βασική επενδυτική επιλογή - Ωστόσο, η εικόνα στην εγχώρια αγορά εμφανίζει δύο διαφορετικές όψεις
Σε διαφορετική οπτική από την κλασική αισιοδοξία για την ελληνική αγορά, η Jefferies προειδοποιεί ότι το μεγάλο γεγονός της επόμενης περιόδου, η μετάβαση στους δείκτες αναπτυγμένων αγορών, μπορεί βραχυπρόθεσμα να λειτουργήσει αρνητικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο κίνδυνος είναι η αναβάθμιση να αποδειχθεί downgrade στην πράξη σημειώνουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές, εξηγώντας ότι τα παθητικά κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών θα αναγκαστούν να πουλήσουν ελληνικές μετοχές, ενώ τα funds των αναπτυγμένων αγορών πιθανότατα δεν θα αγοράσουν στον ίδιο βαθμό λόγω της πολύ μικρής στάθμισης της χώρας στους δείκτες. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου 0,61% στον MSCI Emerging Markets αλλά μόλις 0,07% στον παγκόσμιο δείκτη MSCI ACWI.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο κίνδυνος είναι η αναβάθμιση να αποδειχθεί downgrade στην πράξη σημειώνουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές, εξηγώντας ότι τα παθητικά κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών θα αναγκαστούν να πουλήσουν ελληνικές μετοχές, ενώ τα funds των αναπτυγμένων αγορών πιθανότατα δεν θα αγοράσουν στον ίδιο βαθμό λόγω της πολύ μικρής στάθμισης της χώρας στους δείκτες. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου 0,61% στον MSCI Emerging Markets αλλά μόλις 0,07% στον παγκόσμιο δείκτη MSCI ACWI.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα