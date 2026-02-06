Jefferies: Ισχυρό story η Ελλάδα – Πώς αξιολογεί την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές

Η Ελλάδα παραμένει το καλύτερο equity story στην Ευρώπη - Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παραμένουν βασική επενδυτική επιλογή - Ωστόσο, η εικόνα στην εγχώρια αγορά εμφανίζει δύο διαφορετικές όψεις