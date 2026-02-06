Jefferies: Ισχυρό story η Ελλάδα – Πώς αξιολογεί την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Ελλάδα παραμένει το καλύτερο equity story στην Ευρώπη - Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παραμένουν βασική επενδυτική επιλογή - Ωστόσο, η εικόνα στην εγχώρια αγορά εμφανίζει δύο διαφορετικές όψεις

Νίκος Μελαχροινός
Σε διαφορετική οπτική από την κλασική αισιοδοξία για την ελληνική αγορά, η Jefferies προειδοποιεί ότι το μεγάλο γεγονός της επόμενης περιόδου, η μετάβαση στους δείκτες αναπτυγμένων αγορών, μπορεί βραχυπρόθεσμα να λειτουργήσει αρνητικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο κίνδυνος είναι η αναβάθμιση να αποδειχθεί downgrade στην πράξη σημειώνουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές, εξηγώντας ότι τα παθητικά κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών θα αναγκαστούν να πουλήσουν ελληνικές μετοχές, ενώ τα funds των αναπτυγμένων αγορών πιθανότατα δεν θα αγοράσουν στον ίδιο βαθμό λόγω της πολύ μικρής στάθμισης της χώρας στους δείκτες. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου 0,61% στον MSCI Emerging Markets αλλά μόλις 0,07% στον παγκόσμιο δείκτη MSCI ACWI.

