Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά το τριήμερο ράλι και τα υψηλά 16 ετών
Οπισθοχωρεί κάτω από τις 2.400 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Στο επίκεντρο οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Metlen και Aktor λόγω ΒΟΑΚ, η Jumbo μετά την ΓΣ και τις δηλώσεις Βακάκη και η Lamda Development μετά την πώληση οικοπέδων στο Ελληνικό
Μέρος των εντυπωσιακών κερδών του προηγουμένου τριημέρου κατοχυρώνουν σήμερα οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης κινείται κάτω από το πρόσφατο κεκτημένο των 2.400 μονάδων, διατηρώντας ωστόσο επαφή με τα υψηλά 16ετίας (Δεκέμβριος 2009). Οι traders εστιάζουν επίσης στις ετυμηγορίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια, όπου αμφότερες οι κεντρικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα κρατήσουν αμετάβλητη τη νομισματική τους πολιτική.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (5/2), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1% και διαπραγματεύεται στις 2.382,94 μονάδες. Σε περίπου 18 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.379,49 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.397,72 μονάδες.
Δυναμικά εισήλθε στον Φεβρουάριο η Λεωφόρος Αθηνών, καταγράφοντας άνοδο τουλάχιστον +1% σε κάθε μία από τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα. Αθροιστικά έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν +4% το τελευταίο τριήμερο. Παράλληλα, κατέκτησε τις 2.400 μονάδες για πρώτη φορά μετά από 16 και πλέον χρόνια, με το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 2 Δεκεμβρίου 2009 και τις 2.433,24 μονάδες. Η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026 αγγίζει το +13,5%.
