Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά το τριήμερο ράλι και τα υψηλά 16 ετών

Οπισθοχωρεί κάτω από τις 2.400 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Στο επίκεντρο οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Metlen και Aktor λόγω ΒΟΑΚ, η Jumbo μετά την ΓΣ και τις δηλώσεις Βακάκη και η Lamda Development μετά την πώληση οικοπέδων στο Ελληνικό