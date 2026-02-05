ĒNSOFI: Η επόμενη μέρα για τον όμιλο Κωνσταντακόπουλου και την ΤΕΜΕΣ
ĒNSOFI: Η επόμενη μέρα για τον όμιλο Κωνσταντακόπουλου και την ΤΕΜΕΣ
Στη νέα φάση της επιχειρηματικής του εξέλιξης περνά ο όμιλος ΤΕΜΕΣ, με τη σύσταση της ĒNSOFI Α.Ε., νέας μητρικής holding που συγκεντρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του, από την Costa Navarino έως τις μεγάλες αστικές αναπλάσεις σε Αθήνα και Ριβιέρα
Στη νέα φάση της επιχειρηματικής του εξέλιξης περνά ο όμιλος ΤΕΜΕΣ με τη δημιουργία της ĒNSOFI Α.Ε., της νέας μητρικής εταιρείας συμμετοχών στην οποία εντάσσεται το σύνολο του χαρτοφυλακίου και των δραστηριοτήτων του ομίλου.
Το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για την ΤΕΜΕΣ, έχοντας ξεκινήσει πρiν από πολλά χρόνια από το όραμα του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου για τη Μεσσηνία με τη δημιουργία της Costa Navarino, μέχρι το σήμερα όπου ο όμιλος, με τη σύμπραξη και του Olayan Group, έχει μεγαλώσει και πλέον εκτός από το εμβληματικό συγκρότημα της Πελοποννήσου «τρέχει» και τις μεγάλες επενδύσεις για το The Ilisian στο πρώην Hilton της Αθήνας αλλά και τα υπόλοιπα projects στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Το όνομα ĒNSOFI προκύπτει από τους τρεις βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης – Περιβάλλον (Environment), Κοινωνία (Society) και Οικονομία (Finance) –που χαρακτηρίζουν «διαχρονικά τις δραστηριότητες του ομίλου», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται από τους επιτελείς του.
