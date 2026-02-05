ĒNSOFI: Η επόμενη μέρα για τον όμιλο Κωνσταντακόπουλου και την ΤΕΜΕΣ

Στη νέα φάση της επιχειρηματικής του εξέλιξης περνά ο όμιλος ΤΕΜΕΣ, με τη σύσταση της ĒNSOFI Α.Ε., νέας μητρικής holding που συγκεντρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του, από την Costa Navarino έως τις μεγάλες αστικές αναπλάσεις σε Αθήνα και Ριβιέρα