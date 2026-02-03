ΕΤΕπ: Προς νέο ρεκόρ χρηματοδοτήσεων κοντά στα 4 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία
ΕΤΕπ: Προς νέο ρεκόρ χρηματοδοτήσεων κοντά στα 4 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία
Ενέργεια, κοινωνική συνοχή και ΜμΕ στο επίκεντρο – Τσακίρης: «Η Ελλάδα χώρα-πυλώνας για την ΕΤΕπ» – Στουρνάρας για το επενδυτικό κενό και τον ρόλο των επενδύσεων στην ανάπτυξη, Πιερρακάκης για το νέο παραγωγικό μοντέλο
Περίπου στα 4 δισ. ευρώ αναμένεται να φθάσουν οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) φέτος στην ελληνική οικονομία, καταγράφοντας νέο ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας το στρατηγικό ρόλο της ΕΤΕπ στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Όπως εκτίμησε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Γιάννης Τσακίρης στο περιθώριο της χθεσινής ετήσιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην ΤτΕ, η πληθώρα των νέων projects στους στρατηγικούς τομείς που εστιάζει η Τράπεζα καθώς και τα μεγάλα έργα υποδομών ήδη δείχνουν πως θα ανέβει ο πήχης κατά πολύ σε σχέση με το 2025, που ήταν χρονιά ρεκόρ.
Την περυσινή χρονιά το συνολικό ποσό επενδύσεων του Ομίλου ΕΤΕπ στη χώρα μας έφθασαν τα 3,472 δις ευρώ, ποσό που συμπεριλαμβάνει 878 εκατ. ευρώ απ’ το RRF που διαχειρίστηκε εκ μέρους της ελληνικής Δημοκρατίας η ΕΤΕπ καθώς και άλλα 271 εκατ. ευρώ απ’ το EIF.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΤΕπ το 96% των επενδύσεων που έκανε πέρυσι στην Ελλάδα είχαν αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και σχεδόν το 51% στην ενεργειακή αυτονομία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας. Πρόκειται για τους δύο στρατηγικούς άξονες, όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Τσακίρης στην εκδήλωση κατά την οποία προσκλήθηκαν και μίλησαν επίσης ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο υπ. Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερακάκης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Την περυσινή χρονιά το συνολικό ποσό επενδύσεων του Ομίλου ΕΤΕπ στη χώρα μας έφθασαν τα 3,472 δις ευρώ, ποσό που συμπεριλαμβάνει 878 εκατ. ευρώ απ’ το RRF που διαχειρίστηκε εκ μέρους της ελληνικής Δημοκρατίας η ΕΤΕπ καθώς και άλλα 271 εκατ. ευρώ απ’ το EIF.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΤΕπ το 96% των επενδύσεων που έκανε πέρυσι στην Ελλάδα είχαν αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και σχεδόν το 51% στην ενεργειακή αυτονομία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας. Πρόκειται για τους δύο στρατηγικούς άξονες, όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Τσακίρης στην εκδήλωση κατά την οποία προσκλήθηκαν και μίλησαν επίσης ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο υπ. Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερακάκης.
Με συνολικά πάνω από 16 δις ευρώ σε επενδύσεις, η @EIB αποτελεί καταλύτη στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι απλώς μια σχέση χρηματοδότησης. Είναι σχέση στρατηγικής σύμπραξης. pic.twitter.com/KOQIjM7bik— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) February 3, 2026
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα