Wall Street: Δυναμική εκκίνηση για τον Φεβρουάριο με μίνι ράλι στον Dow Jones
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση για τον Φεβρουάριο με μίνι ράλι στον Dow Jones
Ισχυρά κέρδη στην αγορά, με τον Dow Jones να ξεχωρίζει και τον S&P 500 να πλησιάζει σε νέα υψηλά, καθώς τα θετικά στοιχεία για τη μεταποίηση και το σχέδιο δημιουργίας αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών αντιστάθμισαν τις ανησυχίες για τα επιτόκια και τη Fed
Τα ισχυρότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τη μεταποίηση αντιστάθμισαν τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες γύρω από την πορεία των επιτοκίων, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει τον Κέβιν Γουόρς ως επόμενο πρόεδρο της Fed. Έτσι, η Wall Street αντιστάθηκε στις αρχικές πιέσεις με τον Dow Jones να καταγράφει τα μεγαλύτερα κέρδη και τον S&P 500 να φτάνει σε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκανε άλμα ύψους 1,05% αγγίζοντας τις 49.407 μονάδες. Ο S&P 500 έφτασε μια… ανάσα από τα υψηλά του, στις 6.976 μονάδες, αυξημένος κατά 0,54% και ο Nasdaq κέρδισε 0,56% στις 23.592 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,27% και του 2ετούς στο 3,56%.
Η άνοδος ήρθε μετά την απροσδόκητη επέκταση της μεταποιητικής δραστηριότητας τον Ιανουάριο, με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022. Ο δείκτης μεταποίησης του Institute for Supply Management αυξήθηκε στις 52,6 μονάδες από 47,9, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα.
«Η ισχυρότερη μέτρηση του δείκτη ISM μεταποίησης των τελευταίων 41 μηνών ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, ωθώντας ανοδικά τις μετοχές, τις αποδόσεις και το δολάριο», σχολίασε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers.
«Η μεταποίηση φαίνεται να βγαίνει από έναν “βαρύ χειμώνα. Έχουμε ξαναδεί σημάδια ζωής στο παρελθόν, για να ακολουθήσει νέα κάμψη. Όμως, με τις νέες παραγγελίες να αυξάνονται, ίσως αυτή τη φορά η ανάκαμψη να είναι πραγματική» συμφώνησε Μπράιαν Τζέικομπσεν, επικεφαλής στρατηγικός οικονομολόγος της Annex Wealth Management.
Η έκθεση του ISM έδειξε άλμα σχεδόν 10 μονάδων στον δείκτη νέων παραγγελιών και ισχυρή άνοδο στον δείκτη παραγωγής, με αμφότερους να καταγράφουν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών. Τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών αυξήθηκαν για πρώτη φορά από το 2022, ενώ ενίσχυση σημείωσαν και οι εξαγωγικές παραγγελίες.
Παρά τη θετική εικόνα της οικονομίας, η επιλογή του Γουόρς για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ θεωρείται από την αγορά περιοριστικός παράγοντας για τις μετοχές. Παρότι ο Τραμπ έχει πιέσει για πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων, η Wall Street αντιμετωπίζει τον Γουόρς ως «γεράκι», λόγω της θητείας του ως διοικητή της Fed, όταν είχε εκφράσει ανησυχίες ότι η χαλαρή νομισματική πολιτική θα ενίσχυε τον πληθωρισμό.
«Οι συντηρητικοί προβληματισμοί γύρω από την επιλογή Γουόρς παραμένουν», υποστήριξε ο Ντάρελ Κρονκ, της Wells Fargo. «Εκτιμούμε ότι ο Γουόρς θα στηρίξει μια πιο ήπια στάση, με δυσκολία όμως στη σημαντική συρρίκνωση του ισολογισμού της Fed. Εξακολουθούμε να βλέπουμε δύο μειώσεις επιτοκίων από τη FOMC το 2026».
Η στάση της Wall Street απέναντι στον Γουόρς επηρέασε αρνητικά μετοχές και πολύτιμα μέταλλα την Παρασκευή και συνέχισε να ασκεί πίεση και τη Δευτέρα. Μάλιστα, αν και η πτώση στα πολύτιμα μέταλλα σήμερα περιορίστηκε, ο χρυσός και ο άργυρος εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα μετά το έντονο sell-off της Παρασκευής.
Πάντως, οι μετοχές των εταιρειών μετάλλων και πρώτων υλών έλαβαν απρόσμενη ώθηση από την σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης να διοχετεύσει 12 δισ. δολάρια για τη δημιουργία αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από το αλουμίνιο έως τον ψευδάργυρο και τις σπάνιες γαίες.
Το επονομαζόμενο σχέδιο του Project Vault, που προβλέπει τον συνδυασμό 1,67 δισ. δολαρίων ιδιωτικών κεφαλαίων με δάνειο 10 δισ. δολαρίων από την US Export-Import Bank, πυροδότησε μίνι ράλι σε εταιρείες όπως η MP Materials, η USA Rare Earth Inc. η Antimony Corp. και η Aclara Resources Inc.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκανε άλμα ύψους 1,05% αγγίζοντας τις 49.407 μονάδες. Ο S&P 500 έφτασε μια… ανάσα από τα υψηλά του, στις 6.976 μονάδες, αυξημένος κατά 0,54% και ο Nasdaq κέρδισε 0,56% στις 23.592 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,27% και του 2ετούς στο 3,56%.
Η άνοδος ήρθε μετά την απροσδόκητη επέκταση της μεταποιητικής δραστηριότητας τον Ιανουάριο, με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022. Ο δείκτης μεταποίησης του Institute for Supply Management αυξήθηκε στις 52,6 μονάδες από 47,9, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα.
«Η ισχυρότερη μέτρηση του δείκτη ISM μεταποίησης των τελευταίων 41 μηνών ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, ωθώντας ανοδικά τις μετοχές, τις αποδόσεις και το δολάριο», σχολίασε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers.
«Η μεταποίηση φαίνεται να βγαίνει από έναν “βαρύ χειμώνα. Έχουμε ξαναδεί σημάδια ζωής στο παρελθόν, για να ακολουθήσει νέα κάμψη. Όμως, με τις νέες παραγγελίες να αυξάνονται, ίσως αυτή τη φορά η ανάκαμψη να είναι πραγματική» συμφώνησε Μπράιαν Τζέικομπσεν, επικεφαλής στρατηγικός οικονομολόγος της Annex Wealth Management.
Η έκθεση του ISM έδειξε άλμα σχεδόν 10 μονάδων στον δείκτη νέων παραγγελιών και ισχυρή άνοδο στον δείκτη παραγωγής, με αμφότερους να καταγράφουν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών. Τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών αυξήθηκαν για πρώτη φορά από το 2022, ενώ ενίσχυση σημείωσαν και οι εξαγωγικές παραγγελίες.
Παρά τη θετική εικόνα της οικονομίας, η επιλογή του Γουόρς για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ θεωρείται από την αγορά περιοριστικός παράγοντας για τις μετοχές. Παρότι ο Τραμπ έχει πιέσει για πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων, η Wall Street αντιμετωπίζει τον Γουόρς ως «γεράκι», λόγω της θητείας του ως διοικητή της Fed, όταν είχε εκφράσει ανησυχίες ότι η χαλαρή νομισματική πολιτική θα ενίσχυε τον πληθωρισμό.
«Οι συντηρητικοί προβληματισμοί γύρω από την επιλογή Γουόρς παραμένουν», υποστήριξε ο Ντάρελ Κρονκ, της Wells Fargo. «Εκτιμούμε ότι ο Γουόρς θα στηρίξει μια πιο ήπια στάση, με δυσκολία όμως στη σημαντική συρρίκνωση του ισολογισμού της Fed. Εξακολουθούμε να βλέπουμε δύο μειώσεις επιτοκίων από τη FOMC το 2026».
Η στάση της Wall Street απέναντι στον Γουόρς επηρέασε αρνητικά μετοχές και πολύτιμα μέταλλα την Παρασκευή και συνέχισε να ασκεί πίεση και τη Δευτέρα. Μάλιστα, αν και η πτώση στα πολύτιμα μέταλλα σήμερα περιορίστηκε, ο χρυσός και ο άργυρος εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα μετά το έντονο sell-off της Παρασκευής.
Πάντως, οι μετοχές των εταιρειών μετάλλων και πρώτων υλών έλαβαν απρόσμενη ώθηση από την σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης να διοχετεύσει 12 δισ. δολάρια για τη δημιουργία αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από το αλουμίνιο έως τον ψευδάργυρο και τις σπάνιες γαίες.
Το επονομαζόμενο σχέδιο του Project Vault, που προβλέπει τον συνδυασμό 1,67 δισ. δολαρίων ιδιωτικών κεφαλαίων με δάνειο 10 δισ. δολαρίων από την US Export-Import Bank, πυροδότησε μίνι ράλι σε εταιρείες όπως η MP Materials, η USA Rare Earth Inc. η Antimony Corp. και η Aclara Resources Inc.
Υψηλά κέρδη αποκόμισε και ο κλάδος των μεταφορών, με τον Dow Jones Transportation να κάνει άλμα-ρεκόρ κοντά στο 3% με οδηγό τις United Airlines, Delta Air, American Airlines και Old Dominion.
Στον αντίποδα οι ενεργειακές μετοχές, όπως η Exxon Mobil και η Chevron, κινήθηκαν χαμηλότερα μαζί με τις τιμές του πετρελαίου που κατρακύλησαν πάνω από 4%, καθώς υποχώρησε το γεωπολιτικό risk premium μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον συνομιλεί με το Ιράν.
Υπό πίεση βρέθηκαν, επίσης, μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα, όπως η Strategy, μετά τη διολίσθηση του Bitcoin, ενώ απώλειες κατέγραψε η Walt Disney μετά τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, τα οποία δεν ικανοποίησαν την αγορά, καθώς ο τομέας πάρκων και κρουαζιέρων ενισχύθηκε, ενώ τα κέρδη στον τομέα ψυχαγωγίας υποχώρησαν.
Όσον αφορά τον τεχνολογικό κλάδο, οι Big Tech έμειναν σχετικά πίσω παρουσιάζοντας μεικτή εικόνα, καθώς στην αγορά συντηρούνται τα ερωτηματικά για τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεικτικά Nvidia, Microsoft, Meta και Tesla κατέγραψαν απώλειες, σε αντίθεση με την Apple, την Alphabet και την Amazon, που ενισχύθηκαν, με τις δύο τελευταίες να ετοιμάζονται για τη ανακοίνωση στοιχείων τριμήνου την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη αντιστοίχως.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Στον αντίποδα οι ενεργειακές μετοχές, όπως η Exxon Mobil και η Chevron, κινήθηκαν χαμηλότερα μαζί με τις τιμές του πετρελαίου που κατρακύλησαν πάνω από 4%, καθώς υποχώρησε το γεωπολιτικό risk premium μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον συνομιλεί με το Ιράν.
Υπό πίεση βρέθηκαν, επίσης, μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα, όπως η Strategy, μετά τη διολίσθηση του Bitcoin, ενώ απώλειες κατέγραψε η Walt Disney μετά τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, τα οποία δεν ικανοποίησαν την αγορά, καθώς ο τομέας πάρκων και κρουαζιέρων ενισχύθηκε, ενώ τα κέρδη στον τομέα ψυχαγωγίας υποχώρησαν.
Όσον αφορά τον τεχνολογικό κλάδο, οι Big Tech έμειναν σχετικά πίσω παρουσιάζοντας μεικτή εικόνα, καθώς στην αγορά συντηρούνται τα ερωτηματικά για τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεικτικά Nvidia, Microsoft, Meta και Tesla κατέγραψαν απώλειες, σε αντίθεση με την Apple, την Alphabet και την Amazon, που ενισχύθηκαν, με τις δύο τελευταίες να ετοιμάζονται για τη ανακοίνωση στοιχείων τριμήνου την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη αντιστοίχως.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα