Intesa Sanpaolo: Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε έναν νέο κύκλο επιτάχυνσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες τιμές - στόχοι για τις τραπεζικές μετοχές με σύσταση αγορά - Τι αναφέρει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Νίκος Μελαχροινός
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν περάσει οριστικά από τη φάση της επιβίωσης στη φάση της κανονικότητας και της απόδοσης κεφαλαίου, εκτιμούν οι αναλυτές της Intesa Sanpaolo στη νέα τους ανάλυση για τον κλάδο. Κατά την άποψή τους, το τραπεζικό σύστημα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο επιτάχυνσης, όπου η πιστωτική ανάπτυξη, η ποιότητα κερδών και οι αυξανόμενες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά.

Οι τιμές στόχοι της Intesa Sanpaolo είναι για την Τράπεζα Πειραιώς τα 10,6 ευρώ, για τη Eurobank τα 4,9 ευρώ και για την Alpha Bank τα 4,7 ευρώ με τη σύσταση «αγορά» και για τις τρεις τράπεζες. Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή στόχος είναι τα 15,4 ευρώ με ουδέτερη σύσταση.
