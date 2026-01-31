Το ελληνικό σουβλάκι γίνεται επενδυτικός προορισμός – Ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς
Το ελληνικό σουβλάκι, από προϊόν γειτονιάς, αρχίζει να τραβά το βλέμμα θεσμικών κεφαλαίων - Η ανθεκτικότητα παρά την ακρίβεια και η έναρξη του κύκλου συγκέντρωσης - Τι αποτυπώνουν τα στοιχεία του κλάδου

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια έχει γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της καθημερινότητας και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης πιέζεται όσο ποτέ, η ελληνική αγορά street food δεν καταρρέει. Αντίθετα, μετασχηματίζεται. Τα τελευταία στοιχεία της ICAP που έχει στη διάθεσή του το «business stories» δείχνουν ότι η εστίαση βρίσκεται σε φάση σιωπηρής συγκέντρωσης: λιγότερα μαγαζιά, περισσότερος τζίρος, περισσότερη απασχόληση, μεγαλύτεροι και πιο οργανωμένοι παίκτες.

