Το ελληνικό σουβλάκι γίνεται επενδυτικός προορισμός – Ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς

Το ελληνικό σουβλάκι, από προϊόν γειτονιάς, αρχίζει να τραβά το βλέμμα θεσμικών κεφαλαίων - Η ανθεκτικότητα παρά την ακρίβεια και η έναρξη του κύκλου συγκέντρωσης - Τι αποτυπώνουν τα στοιχεία του κλάδου