Το ελληνικό σουβλάκι γίνεται επενδυτικός προορισμός – Ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς
Το ελληνικό σουβλάκι γίνεται επενδυτικός προορισμός – Ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς
Το ελληνικό σουβλάκι, από προϊόν γειτονιάς, αρχίζει να τραβά το βλέμμα θεσμικών κεφαλαίων - Η ανθεκτικότητα παρά την ακρίβεια και η έναρξη του κύκλου συγκέντρωσης - Τι αποτυπώνουν τα στοιχεία του κλάδου
Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια έχει γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της καθημερινότητας και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης πιέζεται όσο ποτέ, η ελληνική αγορά street food δεν καταρρέει. Αντίθετα, μετασχηματίζεται. Τα τελευταία στοιχεία της ICAP που έχει στη διάθεσή του το «business stories» δείχνουν ότι η εστίαση βρίσκεται σε φάση σιωπηρής συγκέντρωσης: λιγότερα μαγαζιά, περισσότερος τζίρος, περισσότερη απασχόληση, μεγαλύτεροι και πιο οργανωμένοι παίκτες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα