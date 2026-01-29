Wall Street: Τα megacaps πίεσαν την αγορά καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για την AI
Περιορίστηκαν, πάντως, οι απώλειες στο φώτο φίνις, με τον Dow να περνά σε θετικό έδαφος - Βαρίδι για την αγορά η Microsoft, που κατέγραψε τη χειρότερη συνεδρίαση από το 2020 - Τις επιδόσεις της Apple περιμένει η αγορά
Στα κόκκινα «ντύθηκε» μεγάλο μέρος Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με κυρίαρχο στοιχείο την πτώση των περισσότερων τεχνολογικών megacaps, οι οποίες δεν έδειξαν κανένα σημάδι επιβράδυνσης των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, παρά τις αυξανόμενες αμφιβολίες για το αν η ζήτηση θα δικαιολογήσει το τεράστιο ύψος των επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί.
Πάντως, κοντά στο τέλος της συνεδρίασης οι απώλειες στους δείκτες περιορίστηκαν αρκετά, με τον Dow Jones να καταφέρνει να περάσει σε θετικό έδαφος στο φώτο φίνις.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones «έκλεισε» τελικά με μικρή άνοδο 0,11% στις 49.071 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,13% στις 6.969 μονάδες και ο Nasdaq (που ενδοσυνεδριακά βρέθηκε να χάνει σχεδόν 2,5%) διολίσθησε σε ποσοστό 0,72% πέφτοντας στις 23.685 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς μειώθηκε κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,23% και του 2ετούς έπεσε στο 3,56%. Το δολάριο κινήθηκε οριακά, αλλά κατευθύνεται προς τον χειρότερο μήνα του από τον περασμένο Ιούνιο, παραμένοντας σε χαμηλά τεσσάρων ετών.
Παρότι τα κέρδη σε κυκλικές μετοχές περιόρισαν τελικά τις απώλειες του S&P 500, οι τεχνολογικοί κολοσσοί οδήγησαν τον Nasdaq σε πτώση άνω του 1%.
Η Microsoft Corp. κατέρρευσε έως και 12%, ήτοι τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 2020, με την αξία της να μειώνεται κατά 430 δισ. δολάρια, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αποδώσουν οι επενδύσεις της στην AI.
Αν και ο τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε θετικές, άνω του αναμενόμενου, επιδόσεις για το δ’ τρίμηνο, οι επενδυτές προβληματίστηκαν από την υπερβολική εξάρτηση της Microsoft από την OpenAI, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι το 45% του χαρτοφυλακίου μελλοντικών συμβολαίων cloud της Microsoft, ύψους 625 δισ. δολαρίων, προέρχεται από την OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT. Η εξέλιξη αυτή φούντωσε τους φόβους για την υπερβολική εξάρτηση από την ΑΙ και τις αποδόσεις από τις υπέρογκες επενδύσεις στον κλάδο.
Βέβαια, η Meta Platforms λειτούργησε ως ένα βαθμό σαν αντίβαρο, καθώς το θετικό outlook που εξέδωσε περιόρισε τις ανησυχίες για τις δαπάνες της. Ωστόσο, οι επενδυτές θα περιμένουν και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα ανακοινώσει απόψε η Apple, μετά το πέρας της συνεδρίασης, για να διαμορφώσει μια καλύτερη εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο.
«Έχουμε εισέλθει σε ένα νέο στάδιο στο αφήγημα της ΑΙ. Μετακινηθήκαμε από ένα “αυξανόμενο κύμα” στη φάση της καταγραφής των κερδισμένων και των χαμένων (του κλάδου), καθώς η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει ποιο επιχειρηματικό μοντέλο έχει προβάδισμα» σχολίασε ο Μάνις Κάμπρα της Societe Generale.
Οι λεγόμενες «Υπέροχες Επτά» είχαν οδηγήσει την άνοδο της αγοράς για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τριών ετών. Η τάση αυτή, ωστόσο, αντιστράφηκε στα τέλη του 2025, καθώς η Wall Street άρχισε να αμφισβητεί τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύονται στην AI και το πότε ή κυρίως το αν θα αποδώσουν.
«Το μονόπλευρο στοίχημα στην ηγεσία της AI αρχίζει πλέον να δείχνει υπερφορτωμένο», υποστήριξε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Υπάρχει φόβος ότι το αφήγημα της AI δεν θα αποδειχθεί τόσο άμεσα κερδοφόρο όσο είχε ελπίσει η αγορά».
Ο ίδιος, ωστόσο, τόνισε ότι είναι ακόμη πρόωρο να γίνει λόγος για κορύφωση της τεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι η υποχώρηση του Nasdaq από τα υψηλά του δεν συνιστά απαραιτήτως δομική αλλαγή τάσης.
Εξάλλου, η αγορά προετοιμάζεται για ένα σημαντικό κύμα εταιρικού δανεισμού, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων τεχνητής νοημοσύνης, που θα μπορούσε να οδηγήσει τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων του Φεβρουαρίου σε ιστορικό ρεκόρ. Η IΒΜ ήδη έκανε την αρχή προχωρώντας σε πωλήσεις ομολόγων σε δολάρια και ευρώ, μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων.
Καθώς η περίοδος αποτελεσμάτων μπαίνει σε πλήρη εξέλιξη, οι επενδυτές αναζητούν πλέον κάτι περισσότερο από απλούς τίτλους και guidance.
Όπως επισημαίνουν αναλυτές της Ned Davis Research, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επιπτώσεις του μεταβαλλόμενου εμπορικού περιβάλλοντος και στην πορεία των επενδύσεων κεφαλαίου στην AI.
Παρότι τα κέρδη των «Magnificent Seven» αναμένεται να συνεχίσουν να υπερτερούν των υπόλοιπων μετοχών του S&P 500 και το 2026, το χάσμα εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Έτσι, πολλοί διαχειριστές κεφαλαίων οδηγούνται σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, επηρεάζοντας και τις ισορροπίες στη Wall Street.
Πέρα από τις παραδοσιακές Big Tech, σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν και οι μετοχές λογισμικού. Η ServiceNow υποχώρησε κατά 12%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αποτελέσματα και έσοδα τέταρτου τριμήνου καλύτερα των εκτιμήσεων. Οι μετοχές της Oracle και της Salesforce κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα, με απώλειες 4% και 7% αντίστοιχα.
Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, το οποίο παρακολουθεί την πορεία του κλάδου λογισμικού, πέρασε την Πέμπτη σε περιοχή bear market, καθώς η ημερήσια πτώση 5% το έφερε 22% χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό του. Η κίνηση αυτή θέτει επίσης το ETF σε τροχιά για τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του περασμένου έτους, όταν οι αγορές είχαν ταραχθεί από τους δασμούς Τραμπ.
Την επομένη της απόφασης της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, τα μακροοικονομικά στοιχεία κινήθηκαν χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει την επιλογή του για τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ «την επόμενη εβδομάδα», επαναλαμβάνοντας την προσδοκία του ότι ο νέος επικεφαλής θα μειώσει τα επιτόκια.
Όσον αφορά την πολιτική κόντρα στην Ουάσιγκτον για το κρίσιμο ζήτημα της χρηματοδότησης του Δημοσίου, η Γερουσία των ΗΠΑ δεν κατάφερε να περάσει απόψε μια κρίσιμη διαδικαστική ψηφοφορία για ένα νέο πακέτο χρηματοδότησης της κυβέρνησης, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο να τεθεί εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος του ομοσπονδιακού κράτους εντός της εβδομάδας.
Αν δεν βρεθεί λύση με διακομματικό συμβιβασμό, ο κρατικός μηχανισμός θα βρεθεί και πάλι σε καθεστώς shutdown από τα μεσάνυχτα του ερχόμενου Σαββάτου, 31/1.
Στην πλατφόρμα στοιχημάτων και προβλέψεων Kalshi, πλέον οι πιθανότητες οι ΗΠΑ να οδηγηθούν σε νέο shutdown έχουν ανέβει στο 79%!
