Wall Street: Τα megacaps πίεσαν την αγορά καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για την AI

Περιορίστηκαν, πάντως, οι απώλειες στο φώτο φίνις, με τον Dow να περνά σε θετικό έδαφος - Βαρίδι για την αγορά η Microsoft, που κατέγραψε τη χειρότερη συνεδρίαση από το 2020 - Τις επιδόσεις της Apple περιμένει η αγορά