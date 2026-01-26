Νέα άκαρπη δημοπρασία στον Κάθετο Διάδρομο, οριακή η ζήτηση για Φεβρουάριο

Απογοητευτικά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα ήταν τα αποτελέσματα των δημοπρασιών δυναμικότητας του Κάθετου Διαδρόμου, επιβεβαιώνοντας τις χαμηλές προσδοκίες της αγοράς και αναδεικνύοντας τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων διαδρομών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συνολική διαθέσιμη δυναμικότητα που άγγιζε τις 72 GWh για τον μήνα Φεβρουάριο, μέσω των τριών προβλεπόμενων routes, αξιοποιήθηκε πρακτικά μηδαμινό μέρος. Η μοναδική δέσμευση καταγράφηκε στο «Route 1», με μόλις 48 MWh, ποσότητα που θεωρείται αμελητέα σε σχέση με το προσφερόμενο μέγεθος.



Το συγκεκριμένο προϊόν αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ουκρανία μέσω των υποδομών της Ρεβυθούσας και του FSRU Αλεξανδρούπολης. Η περιορισμένη ζήτηση προήλθε από δύο συμμετέχοντες – έναν ελληνικό και έναν αλλοδαπό – οι οποίοι, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, πραγματοποίησαν περισσότερο μια διερευνητική κίνηση, καθώς πρόκειται για νέους χρήστες του διαδρόμου.



Αντίθετα, πλήρης απουσία ενδιαφέροντος καταγράφηκε τόσο στο «Route 2», που συνδέει το FSRU Αλεξανδρούπολης με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB, όσο και στο «Route 3», μέσω του οποίου φυσικό αέριο από τον TAP, στην περιοχή της Κομοτηνής, διοχετεύεται επίσης στον IGB.



Σημαντικό ρόλο στη χαμηλή συμμετοχή διαδραμάτισε και η μη παρουσία της ΔΕΠΑ στις δημοπρασίες. Η ελληνική εταιρεία, που θεωρείται βασικός δυνητικός χρήστης του Κάθετου Διαδρόμου, φέρεται να απείχε καθώς ο κύριος πελάτης της, η ουκρανική Naftogaz, δεν αποδέχθηκε την προσφορά της, επιλέγοντας εναλλακτική οδό προμήθειας με χαμηλότερο κόστος, όπως αυτή μέσω Πολωνίας.



Τα αποτελέσματα ενισχύουν τους προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα και την εμπορική ελκυστικότητα του Κάθετου Διαδρόμου στη σημερινή συγκυρία, καθώς η αγορά συνεχίζει να αναζητά φθηνότερες και πιο ανταγωνιστικές λύσεις για τη διασυνοριακή μεταφορά φυσικού αερίου.