Χρηματιστήριο: Απορροφήθηκαν οι αρχικές πιέσεις – Στους αγοραστές τα ηνία
Επιβεβαιώνεται το January Effect στην εγχώρια αγορά - Πυκνές οι εταιρικές εξελίξεις με τις τράπεζες στο επίκεντρο - Με το βλέμμα στη Fed οι διεθνείς αγορές
Με εναλλαγές στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο διατηρείται πάνω από τις 2.260 μονάδες. Οι πωλητές είχαν αρχικά τον πρώτο λόγο, ωστόσο οι «κραδασμοί» έχουν ήδη απορροφηθεί εμποδίζοντας τη διόρθωση για δεύτερη διαδοχική μέρα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (26/1), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,11% και διαπραγματεύεται στις 2.267,60 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.258,17 (χαμηλό ημέρας) και των 2.268,99 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το January Effect δείχνει να επιβεβαιώνεται και φέτος στην εγχώρια αγορά, διανύοντας πλέον την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, καθώς τα κέρδη φτάνουν κοντά στο +7% μέσα στον μήνα.
Μίνι διόρθωση από τα υψηλά 16 ετών (Ιανουάριος 2010) σημειώθηκε την Παρασκευή (23/1) στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για τον Γενικό Δείκτη προκειμένου να πετύχει την έκτη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου. Τα κέρδη του ΧΑ διαμορφώθηκαν σε +0,9% στο πενθήμερο, ενώ η απόδοση από την έναρξη της φετινής χρονιάς αγγίζει το +6,8%.
