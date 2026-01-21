Το ισχυρό «αποτύπωμα» των Ελλήνων leaders της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά
Οι «παίκτες» που «συνυπογράφουν» τις εξελίξεις στον χώρο της AI, εντός και εκτός συνόρων - Startups κάθε μεγέθους, όμιλοι πληροφορικής, καινοτόμες ψηφιακές εταιρείες - Τα πρόσωπα, οι κλάδοι, τα projects
Η ανάπτυξη των λύσεων ΑΙ και η αξιοποίησή τους σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα της έχει ήδη βάλει σε μια νέα εποχή την τεχνολογική αγορά σε παγκόσμια κλίμακα.
Από τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται δεν «απουσιάζουν» οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας. Τόσο αυτές οι οποίες έχουν ως επίκεντρο της δραστηριότητάς τους κυρίως την Ελλάδα, όσο και οι πιο διεθνοποιημένες, με την συντριπτική πλειοψηφία αυτών πάντως να επιδιώκουν την περαιτέρω γεωγραφική επέκτασή τους.
Startups κάθε μεγέθους με ξεκάθαρο «ελληνικό DNA», μικρότερες ή μεγαλύτερες, κάποιες καθιερωμένες προ πολλού στο εξωτερικό, όμιλοι πληροφορικής ειδικευόμενοι και στις τηλεπικοινωνίες και άλλες καινοτόμες ψηφιακές εταιρείες δημιουργούν μια ισχυρή «ομάδα», ικανή να αφήσει ένα «βαρύ αποτύπωμα» για τους Έλληνες επιστήμονες της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε σειρά κλάδων.
