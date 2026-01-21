Το ισχυρό «αποτύπωμα» των Ελλήνων leaders της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά

Οι «παίκτες» που «συνυπογράφουν» τις εξελίξεις στον χώρο της AI, εντός και εκτός συνόρων - Startups κάθε μεγέθους, όμιλοι πληροφορικής, καινοτόμες ψηφιακές εταιρείες - Τα πρόσωπα, οι κλάδοι, τα projects