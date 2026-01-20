Ella Resorts: Ετσι θα είναι το νέο 5άστερο συγκρότημα των 805 κλινών στην Αθηνών-Σουνίου
Ella Resorts: Ετσι θα είναι το νέο 5άστερο συγκρότημα των 805 κλινών στην Αθηνών-Σουνίου
Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του επενδυτικού βραχίονα της ΗIG για το πλάνο αποπεράτωσης του πρώην ξενοδοχείου «Ηλιος» που παραμένει ημιτελές από το 1970
Ένα τουριστικό θέρετρο που θα λειτουργεί σε 12μηνη βάση και θα έχει δυναμικότητα 805 κλινών περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για το πρώην ξενοδοχείο Ηλιος στο 36ο χλμ. της Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου Αθηνών -Σουνίου το οποίο προχωρά τώρα αδειοδοτικά η Ella Resorts.
Πρόκειται για το πλέον φιλόδοξο project του επενδυτικού βραχίονα στον τουριστικό τομέα του ομίλου HIG Capital στην Αττική με στόχο την ολοκλήρωση της κατασκευής του ημιτελούς συγκροτήματος που ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970 χωρίς όμως να λειτουργήσει ποτέ. Τώρα, στο πλαίσιο των αδειοδοτικών διαδικασιών, θα «τρέξει» έως τις 3 Μαρτίου η δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο, το οποίο από την έναρξη των εργασιών κατασκευής υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί περί τους 18 μήνες για την ολοκλήρωσή του με τον ορίζοντα ολοκλήρωσής του να παραπέμπει, ως προς το χρονοδιάγραμμα από το 2028 και μετά. Σημειώνεται ότι η Ella Resorts έχοντας ήδη παρουσία σε κορυφαίους προορισμούς, σε Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη, έχει ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ έως το 2029 στην Ελλάδα και ευρύτερα στη Μεσόγειο. Για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος ο όμιλος έχει δρομολογήσει και την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου έως του ποσού των 710 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρόκειται για το πλέον φιλόδοξο project του επενδυτικού βραχίονα στον τουριστικό τομέα του ομίλου HIG Capital στην Αττική με στόχο την ολοκλήρωση της κατασκευής του ημιτελούς συγκροτήματος που ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970 χωρίς όμως να λειτουργήσει ποτέ. Τώρα, στο πλαίσιο των αδειοδοτικών διαδικασιών, θα «τρέξει» έως τις 3 Μαρτίου η δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο, το οποίο από την έναρξη των εργασιών κατασκευής υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί περί τους 18 μήνες για την ολοκλήρωσή του με τον ορίζοντα ολοκλήρωσής του να παραπέμπει, ως προς το χρονοδιάγραμμα από το 2028 και μετά. Σημειώνεται ότι η Ella Resorts έχοντας ήδη παρουσία σε κορυφαίους προορισμούς, σε Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη, έχει ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ έως το 2029 στην Ελλάδα και ευρύτερα στη Μεσόγειο. Για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος ο όμιλος έχει δρομολογήσει και την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου έως του ποσού των 710 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα