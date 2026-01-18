Goldman Sachs: Aυτές είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες της επόμενης 5ετίας
Goldman Sachs: Aυτές είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες της επόμενης 5ετίας
Η Goldman έλαβε υπόψη την αύξηση των κερδών, τις αποδόσεις των μερισμάτων και τις αναμενόμενες μεταβολές στις αποτιμήσεις για να καταλήξει στις προβλέψεις της
Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Goldman Sachs, το καλύτερο μέρος για να επενδύσετε τα χρήματά σας την επόμενη χρονιά και τα επόμενα πέντε χρόνια δεν είναι οι ΗΠΑ.
Αντίθετα, είναι οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών, όπως ανέφερε η τράπεζα σε πρόσφατη έκθεση.
«Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών έχουν την υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση, 8%, στην οποία αποδίδουμε πιθανότητα 55%. Αποδίδουμε πιθανότητα 20% στις αποδόσεις των αναδυόμενων αγορών που υπερβαίνουν τις προσδοκίες μας και πιθανότητα 25% σε αρνητική απόδοση της τάξης του 15%», ανέφερε η Σαρμίν Μοσαβάρ-Ραχμάνι, διευθυντής επενδύσεων της Goldman Sachs Wealth Management, στην έκθεση σχετικά με τις προβλέψεις της για το επόμενο έτος. «Η μεταβλητότητα στο βασικό σενάριο για τις αναδυόμενες αγορές είναι η μεγαλύτερη μεταξύ όλων των αγορών».
Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα που δείχνει τις προοπτικές της αναλυτή και της ομάδας της για τους επόμενους 12 μήνες και τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι αριθμοί στην κορυφή κάθε ράβδου αντιπροσωπεύουν στρογγυλοποιημένες εκτιμήσεις ετήσιας απόδοσης.
