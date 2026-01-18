Από το LinkedIn στο Tinder – Nέοι βρίσκουν δουλειές στις εφαρμογές γνωριμιών
Γιατί η Gen Z χρησιμοποιεί Tinder, Grindr και Bumble ως εναλλακτικές πλατφόρμες για να βρίσκει θέσεις εργασίας και να κάνει επαγγελματικές γνωριμίες;
Αγγελίες με εκατοντάδες αιτήσεις, συνεντεύξεις που δεν οδηγούν πουθενά και αυτοματοποιημένα συστήματα επιλογής που βασίζονται στο ΑΙ και «κόβουν» υποψηφίους πριν καν διαβαστεί το βιογραφικό τους. Αυτή είναι η εικόνα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, η οποία γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, ενώ παράλληλα η εύρεση δουλειάς μοιάζει ασταθής και απρόβλεπτη. Μέσα σε αυτό το τοπίο απογοήτευσης, εκεί δηλαδή όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι αναζήτησης εργασίας φαίνεται συχνά να μην επαρκούν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν σε απρόσμενες λύσεις: τις εφαρμογές γνωριμιών.
Το Tinder, το Hinge, το Grindr και το Bumble, χρησιμοποιούνται έτσι όχι μόνο για ραντεβού και γνωριμία με ερωτικούς συντρόφους, αλλά και για επαγγελματικές γνωριμίες και ευκαιρίες. Το φαινόμενο μπορεί να ακούγεται παράδοξο, όμως αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη πραγματικότητα, όπως εξηγούν πολλοί χρήστες των εφαρμογών: όταν οι επίσημες πόρτες κλείνουν, οι ανεπίσημες γίνονται πιο ελκυστικές. Εκεί οι εφαρμογές γνωριμιών, με τη δομή, τη γεωγραφική στόχευση και την αμεσότητά τους, προσφέρουν σύμφωνα με πολλούς κάτι που συχνά λείπει από την αγορά εργασίας: την ανθρώπινη επαφή.
