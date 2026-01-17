Νίκος Καραφλός, Dexamenes: “Τι κάνεις με αυτό που ο κόσμος θεωρεί τελειωμένο” – Η ιστορία μιας case-study μεταμόρφωσης στην Ηλεία
Στην Κουρούτα της Ηλείας, εκεί που το 1910 η σταφιδική κρίση ανάγκασε τους παραγωγούς να μετατρέψουν το αδιάθετο προϊόν τους σε κρασί, σήμερα ένα εγκαταλελειμμένο οινοποιείο ξαναγράφει την ιστορία του
Το Dexamenes Seaside Hotel δεν είναι άλλο ένα boutique ξενοδοχείο με θέα τη θάλασσα. Είναι ένα πείραμα. Πώς κρατάς ζωντανή την πατίνα ενός αιώνα χωρίς να τη μετατρέψεις σε νοσταλγικό σκηνικό; Πώς μένεις πιστός στη σκουριά, τη ρωγμή, τον λεκέ του χρόνου, όταν ο επισκέπτης περιμένει την τέλεια λευκή πετσέτα; Ο άνθρωπος πίσω από αυτό το project αποκαλεί τον εαυτό του “Imagineer” και είναι μισός μηχανικός, μισός οραματιστής.
Μεγάλωσε με τους ρυθμούς του τρύγου και του εκκλησιαστικού ημερολογίου στην Πελοπόννησο. Σήμερα σερβίρει “παράνομες” γεύσεις της γιαγιάς του σε τραπεζομάντιλα που λεκιάζουν επίτηδες και προσπαθεί να μετατρέψει ένα πολυτελές ξενοδοχείο σε θεματοφύλακα μιας περιοχής που απειλείται από το επόμενο κύμα τουρισμού. Μιλήσαμε μαζί του για τη σιωπή, την κρίση και τη γεύση που κινδυνεύει να χαθεί.
