Το γεωπολιτικό… χάος του 2026 έχει δώσει ώθηση σε ασήμι και χρυσό
Οι τιμές του κασσίτερου, του χαλκού, του αλουμινίου, του λιθίου και του ψευδαργύρου σημειώνουν επίσης άνοδο από τις αρχές του έτους
Ο Τραμπ απειλεί να λάβει «αυστηρά μέτρα» κατά του Ιράν λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας. Η κυβέρνησή του διεξάγει ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και υιοθετεί μια πολιτική «καμένης γης» όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα, απειλώντας βασικούς παράγοντες κέρδους για τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές. Το 2026 ξεκίνησε χαοτικά.
Θα περίμενε κανείς ότι αυτό θα ήταν αρκετό για να οδηγήσει τη χρηματιστηριακή αγορά σε μια καθοδική πορεία. Ωστόσο, οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τις περισσότερες από αυτές τις ειδήσεις με ψυχραιμία: οι μετοχές έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα πρόσφατα και έκτοτε έχουν υποχωρήσει ελαφρώς.
Αντίθετα, άλλοι έχουν εκφράσει τους φόβους τους πυροδοτώντας την αγορά των μετάλλων. Η τιμή του αργύρου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 6% την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια την ουγγιά, και έχει σημειώσει άνοδο 29% φέτος. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι οι τιμές του αργύρου αυξήθηκαν κατά 141% το 2025, σημειώνοντας την καλύτερη απόδοσή τους από το 1979.
Ο χρυσός σημείωσε άνοδο σχεδόν 1% την Τετάρτη, ξεπερνώντας τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ έχει σημειώσει άνοδο 22% φέτος. Όπως και ο άργυρος, ο χρυσός σημείωσε επίσης την καλύτερη χρονιά του από το 1979 το 2025, σημειώνοντας άνοδο 65%.
Οι τιμές του κασσίτερου, του χαλκού, του αλουμινίου, του λιθίου και του ψευδαργύρου σημειώνουν επίσης άνοδο το 2026.
