Το γεωπολιτικό… χάος του 2026 έχει δώσει ώθηση σε ασήμι και χρυσό

Οι τιμές του κασσίτερου, του χαλκού, του αλουμινίου, του λιθίου και του ψευδαργύρου σημειώνουν επίσης άνοδο από τις αρχές του έτους