Χρηματιστήριο: Συνεχίζει να σπάει τα «κοντέρ» με οδηγούς τις τράπεζες και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Νέο υψηλό 16 ετών για τον Γενικό Δείκτη, βάζει «πλώρη» για τις 2.250 μονάδες - Στα επίπεδα Νοεμβρίου 2015 ο τραπεζικός κλάδος - Ολοταχώς για τα 30 ευρώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, νέο ρεκόρ 26ετίας και αποτίμηση 3 δισ. ευρώ - Ισχυρές απώλειες για Jumbo και CrediaBank