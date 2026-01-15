Χρηματιστήριο: Συνεχίζει να σπάει τα «κοντέρ» με οδηγούς τις τράπεζες και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Χρηματιστήριο: Συνεχίζει να σπάει τα «κοντέρ» με οδηγούς τις τράπεζες και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Νέο υψηλό 16 ετών για τον Γενικό Δείκτη, βάζει «πλώρη» για τις 2.250 μονάδες - Στα επίπεδα Νοεμβρίου 2015 ο τραπεζικός κλάδος - Ολοταχώς για τα 30 ευρώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, νέο ρεκόρ 26ετίας και αποτίμηση 3 δισ. ευρώ - Ισχυρές απώλειες για Jumbo και CrediaBank
Νέα πειστική άνοδο κατέγραψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο διεύρυνε τα πολυετή ρεκόρ του, μετρώντας μόλις δύο πτωτικές συνεδριάσεις εντός του 2026. Οι αγοραστές είχαν ξανά τον πρώτο λόγο, ανεβάζοντας σταδιακά στροφές και οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη προς τις 2.250 μονάδες, σε νέο υψηλό 16 ετών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (15/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 28,37 μονάδες ή +1,28% και έκλεισε στις 2.247,69 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.218,47 μονάδες. Το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο βρίσκεται στις 11 Ιανουαρίου 2010 και τις 2.315,31 μονάδες.
Αντίστοιχα, οι τράπεζες διεύρυναν το ρεκόρ 10ετίας, με τον κλαδικό δείκτη να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από τις 18 Νοεμβρίου 2015 (2.713,40 μονάδες). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ΧΑ να ενισχύεται κατά σχεδόν +6% και οι τράπεζες πάνω από +13% μέσα στο 2026. Με κέρδη άνω του +2% ξεχώρισαν σήμερα η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, με την πρώτη να κατακτά την κορυφή των 15 ευρώ.
Ράλι έκανε και σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία «σκαρφάλωσε» κατά τουλάχιστον +6% -μετά το χθεσινό +8%- πιάνοντας τα 29 ευρώ και διευρύνοντας το ρεκόρ 26ετίας (Δεκέμβριος 1999). Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση του ομίλου αγγίζει πλέον τα 3 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η CrediaBank διολίσθησε κατά περίπου -6% μετά την ανακοίνωσή της ότι διερευνά τις επιλογές της για την ενίσχυση του free float, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και την έκδοση νέων μετοχών. Πιέσεις δέχθηκε και η Jumbo, η οποία έχασε -3% μετά τη μείωση της τιμής στόχου από την Citi, σε 27 ευρώ από 32 ευρώ προηγουμένως, υποβαθμίζοντας παράλληλα τη σύσταση σε «neutral» από «buy».
Το free float των Alpha Bank-CrediaBank, το μέρισμα της HELLENiQ ENERGY και η αλλαγή της Intralot
Από αύριο μειώνεται η στάθμιση της Alpha Bank στους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω αύξησης της συμμετοχής της UniCredit, εξέλιξη που περιορίζει το free float και επηρεάζει την εμπορευσιμότητα της τραπεζικής μετοχής. Ειδικότερα, ο δείκτης ελεύθερης διασποράς της Alpha Bank θα προσαρμοστεί στο 71%, από 89% προηγουμένως. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ κατά την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης.
Τις επιλογές της για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές διερευνά η CrediaBank. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, «στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατηγικών πρωτοβουλιών που επιδιώκει και λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευσή της να βελτιστοποιήσει τη διασπορά της, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η CrediaBank εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης έκδοσης και προσφοράς νέων μετοχών. Επί του παρόντος, δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση και δεν έχει προσδιοριστεί η μορφή και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ενδεχόμενης συναλλαγής στις αγορές κεφαλαίου».
Τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διανομή του προσωρινού μερίσματος ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2025 γνωστοποίησε η HELLENiQ ENERGY. Η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης ορίστηκε για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και η πληρωμή του μερίσματος θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.
Άλλαξε και επίσημα σήμερα η επωνυμία της Intralot, η οποία θα ονομάζεται πλέον «Bally’s Intralot», κατόπιν της από 19 Δεκεμβρίου 2025 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Παράλληλα, ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής αλλάζει σε «BYLOT» από «ΙΝΛΟΤ» προηγουμένως.
Rebound για τη Wall Street – Μεικτή εικόνα στην Ευρώπ
Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών μετρά η Wall Street, για πρώτη φορά μέσα στη φετινή χρονιά. Με αυτό τον τρόπο, απομακρύνθηκε από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τραπεζικά αποτελέσματα, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις λόγω της πιθανής εμπλοκής των ΗΠΑ στο Ιράν και την Γροιλανδία. Σήμερα οι βασικοί δείκτες ανακάμπτουν, κινούμενοι μεταξύ +0,5% και +0,8%, με τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης να ξεχωρίζουν.
Μεικτά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους traders να επιδεικνύουν ψυχραιμία λόγω της χαλάρωσης των βραχυπρόθεσμων γεωπολιτικών ανησυχιών. Ράλι κάνουν οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη με ώθηση από τα κέρδη ρεκόρ της TSMC. Σε αυτό το πλαίσιο, η ολλανδική ASML καταγράφει «άλμα» άνω του +6%. Κέρδη +0,4% σημειώνει ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά +0,5%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,1% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -0,2%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (15/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 28,37 μονάδες ή +1,28% και έκλεισε στις 2.247,69 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.218,47 μονάδες. Το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο βρίσκεται στις 11 Ιανουαρίου 2010 και τις 2.315,31 μονάδες.
Αντίστοιχα, οι τράπεζες διεύρυναν το ρεκόρ 10ετίας, με τον κλαδικό δείκτη να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από τις 18 Νοεμβρίου 2015 (2.713,40 μονάδες). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ΧΑ να ενισχύεται κατά σχεδόν +6% και οι τράπεζες πάνω από +13% μέσα στο 2026. Με κέρδη άνω του +2% ξεχώρισαν σήμερα η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, με την πρώτη να κατακτά την κορυφή των 15 ευρώ.
Ράλι έκανε και σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία «σκαρφάλωσε» κατά τουλάχιστον +6% -μετά το χθεσινό +8%- πιάνοντας τα 29 ευρώ και διευρύνοντας το ρεκόρ 26ετίας (Δεκέμβριος 1999). Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση του ομίλου αγγίζει πλέον τα 3 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η CrediaBank διολίσθησε κατά περίπου -6% μετά την ανακοίνωσή της ότι διερευνά τις επιλογές της για την ενίσχυση του free float, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και την έκδοση νέων μετοχών. Πιέσεις δέχθηκε και η Jumbo, η οποία έχασε -3% μετά τη μείωση της τιμής στόχου από την Citi, σε 27 ευρώ από 32 ευρώ προηγουμένως, υποβαθμίζοντας παράλληλα τη σύσταση σε «neutral» από «buy».
Το free float των Alpha Bank-CrediaBank, το μέρισμα της HELLENiQ ENERGY και η αλλαγή της Intralot
Από αύριο μειώνεται η στάθμιση της Alpha Bank στους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω αύξησης της συμμετοχής της UniCredit, εξέλιξη που περιορίζει το free float και επηρεάζει την εμπορευσιμότητα της τραπεζικής μετοχής. Ειδικότερα, ο δείκτης ελεύθερης διασποράς της Alpha Bank θα προσαρμοστεί στο 71%, από 89% προηγουμένως. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ κατά την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης.
Τις επιλογές της για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές διερευνά η CrediaBank. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, «στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατηγικών πρωτοβουλιών που επιδιώκει και λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευσή της να βελτιστοποιήσει τη διασπορά της, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η CrediaBank εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης έκδοσης και προσφοράς νέων μετοχών. Επί του παρόντος, δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση και δεν έχει προσδιοριστεί η μορφή και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ενδεχόμενης συναλλαγής στις αγορές κεφαλαίου».
Τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διανομή του προσωρινού μερίσματος ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2025 γνωστοποίησε η HELLENiQ ENERGY. Η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης ορίστηκε για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και η πληρωμή του μερίσματος θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.
Άλλαξε και επίσημα σήμερα η επωνυμία της Intralot, η οποία θα ονομάζεται πλέον «Bally’s Intralot», κατόπιν της από 19 Δεκεμβρίου 2025 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Παράλληλα, ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής αλλάζει σε «BYLOT» από «ΙΝΛΟΤ» προηγουμένως.
Rebound για τη Wall Street – Μεικτή εικόνα στην Ευρώπ
Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών μετρά η Wall Street, για πρώτη φορά μέσα στη φετινή χρονιά. Με αυτό τον τρόπο, απομακρύνθηκε από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τραπεζικά αποτελέσματα, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις λόγω της πιθανής εμπλοκής των ΗΠΑ στο Ιράν και την Γροιλανδία. Σήμερα οι βασικοί δείκτες ανακάμπτουν, κινούμενοι μεταξύ +0,5% και +0,8%, με τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης να ξεχωρίζουν.
Μεικτά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους traders να επιδεικνύουν ψυχραιμία λόγω της χαλάρωσης των βραχυπρόθεσμων γεωπολιτικών ανησυχιών. Ράλι κάνουν οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη με ώθηση από τα κέρδη ρεκόρ της TSMC. Σε αυτό το πλαίσιο, η ολλανδική ASML καταγράφει «άλμα» άνω του +6%. Κέρδη +0,4% σημειώνει ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά +0,5%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,1% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -0,2%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα