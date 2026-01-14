Ο Κ.Μ με την ατέρμονη υπομονή, το πόρισμα-σοκ και οι ευθύνες, οι δημοσκόποι και η πρόεδρος Μαρία, ο Τζιμ Αλεν στην Αθήνα, το σίριαλ της «Εγνατία Ασφαλιστική»

Κλείσιμο

Δεν θα σχολιάσω την ουσία της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, αν και δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει με τον Χατζηδάκη ή τον Τσιάρα που ασχολούνται με τα αγροτικά, αλλά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθημερινά εδώ και μήνες. Είναι αντιληπτό όμως ότι ο καθένας θα ήθελε να συνομιλεί και να τον ακούει ο Μητσοτάκης ή ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Και προσωπικά δεν θυμάμαι κανέναν πρωθυπουργό να έχει καθίσει στο ίδιο τραπέζι για κοντά 4 ώρες να συζητήσει και να ακούσει συνδικαλιστές οποιοδήποτε κλάδου, οποιαδήποτε περίοδο και μάλιστα όχι προεκλογικά. Τα έγραφα και χθες, η υπομονή και η επιμονή αλλά και η «διάθεση ευελιξίας» του Κ.Μ είναι παροιμιώδης σ’ όλα τα θέματα και φυσικά του έχει βγει αρκετά (έως πολύ) καλά. Γι’ αυτό και το έκανε και χθες, παρά το γεγονός ότι όλη αυτή την περίοδο η συμπεριφορά των περισσοτέρων εκπροσώπων των αγροτών ήταν προσβλητική ως προς την κυβέρνηση γενικά.Τι διημείφθη εντός…-Η συνάντηση κράτησε λοιπόν τουλάχιστον 3,5 ώρες και όντως έγινε μια σοβαρή συζήτηση, καθώς οι άνθρωποι που κάθισαν στο τραπέζι του Μ.Μ ξέρουν τα θέματα και δεν πετούσαν πυροτεχνήματα στον αέρα. Ο καθένας που έπαιρνε τον λόγο από τους 25 παραγωγούς έθετε και ένα αρκετά ουσιαστικό ζήτημα, με τον Μητσοτάκη σε αρκετά σημεία να παρεμβαίνει στη συζήτηση, να κάνει παρατηρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις να συνιστά αυτό ή το άλλο θέμα να συζητηθεί με τους αρμόδιους υπουργούς, δείχνοντας κυρίως προς τη μεριά του Χατζηδάκη και του Τσιάρα. Η πηγή μου μού έλεγε ότι μπορεί από μόνοι τους αυτοί οι αγρότες να μην μπορούν να λύσουν τα μπλόκα, με δεδομένο όμως ότι σε μια συνάντηση έφυγαν με ένα πακέτο που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια επιπλέον από αυτό που είχε δοθεί, δείχνει ότι αν είχαν έρθει οι «σκληροί» θα είχαν βγει κερδισμένοι. Και αυτό μπορεί να έχει αντανάκλαση στη σύνθεση των μπλόκων το επόμενο διάστημα, καθώς διάφοροι που καλύπτονται μπορεί προοδευτικά να αποχωρήσουν. Πάντως, στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση ο Κ.Μ δεν φάνηκε ιδιαίτερα διατεθειμένος να συζητήσει με τους… εκτός αιθούσης που αγνόησαν για τρίτη φορά ένα ραντεβού μαζί του.Η συνάντηση με τους Βορειοελλαδίτες-Οι αγρότες πάντως δεν φεύγουν από σήμερα από την Αθήνα. Και αυτό γιατί κατά τις 11:30 τους έχουν νέα συνάντηση με τον Χατζηδάκη και τον Τσιάρα, ειδικά για το θέμα του ΑΤΑΚ που αφορά τα χωράφια σε νομούς της Βορείου Ελλάδος. Το θέμα ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο στη διαδικασία πληρωμών και βαίνει προς επίλυση. Γενικά, στο Μ.Μ εκτιμούν ότι η χθεσινή εικόνα, με μια κανονική συζήτηση, δημιουργεί διλήμματα για τους σκληρούς. Να σας πω ότι επαφές με όσους ήρθαν έκαναν ο Τσιάρας, το επιτελείο Χατζηδάκη, ο Μυλωνάκης, ο σύμβουλος του Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας κ.ά.Από τη «Φάρμα» στο Μαξίμου-Ενδεχομένως το όνομα του κτηνοτρόφου Νίκου Παρλάντζα από τη Λάρισα να μη λέει σε πολλούς κάτι, ο άνθρωπος όμως είναι στους "25" που πήγαν χθες να δουν τον Κ.Μ στο Μαξίμου. Κάποιος πιο παρατηρητικός από μένα θυμήθηκε ότι ο Παρλάντζας, που είναι κανονικός κτηνοτρόφος, είχε πάει το 2023 στο ριάλιτι "Φάρμα" του Star. Δεν κέρδισε βέβαια και μετά επέστρεψε στη ζωή και στη μονάδα του, μέχρι που τον βρήκε η ευλογιά.Πόρισμα-σοκ-Αυτή η υπόθεση με το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες των αεροδρομίων γίνεται ολοένα και χειρότερη. Χθες έδωσε το πόρισμά της η αρμόδια Επιτροπή διερεύνησης του συμβάντος, η οποία -μέσα από «τεχνικότητες» και βερμπαλισμούς- λέει ότι το σύστημα είναι μπάχαλο λόγω παλαιότητας. Γράφει επίσης ότι δεν φτάνει που τα συστήματα είναι… αρχαία, αλλά δεν συνεννοούνται καλά μεταξύ τους ούτε η ΥΠΑ με τον ΟΤΕ. Επειδή, λοιπόν, ο ΟΤΕ δεν ανήκει στο κράτος αλλά ανήκει η ΥΠΑ, αλλά και ο υπουργός, καλά θα κάνουν να μας πουν τι θα γίνει με τη διοίκηση της ΥΠΑ, τι με τον Δήμα και, κυρίως, πότε θα πάρουν καινούργια μηχανήματα. Από εδώ και στο εξής ο χρόνος μετράει ανάποδα για όλους, ειδικά μετά τις επισημάνσεις του πορίσματος. Και ναι μεν οι αρμόδιες αρχές υποστηρίζουν ότι δεν εγείρονται θέματα ασφαλείας των πτήσεων, αλλά αν πάρουν το πόρισμα τρία μεγάλα media της Ευρώπης και της Αμερικής… άντε δες τουρίστα με το κιάλι!Ξεκινούν οι μετρήσεις-Αυτή την εβδομάδα οι δημοσκόποι πιάνουν δουλειά, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν το σκηνικό που διαμορφώνεται στην αρχή του νέου έτους και βεβαίως θέλουν να μετρήσουν και τη δυνητική επιρροή των νέων κομμάτων στην πολιτική ζωή, ειδικά του κόμματος Καρυστιανού αλλά και του αγαπημένου μας Αλέξη που έπεσε πάνω στην πρόεδρο Μαρία. Πάντως, η δημοσκοπική πηγή μου που μίλησα χθες, μου είπε ότι «χρειάζεται υπομονή και προσεκτική ανάλυση των στοιχείων, για να αποφεύγονται οι υπερβολές και αποτυπώσεις που δεν είναι ρεαλιστικές». Και συνέχισε λέγοντας: "Όταν κάποιος σου λέει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσύ πού τον βάζεις;", για να καταλήξει ότι η εκλογική δεξαμενή των δύο κυοφορούμενων σχηματισμών έχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη. Οπότε λίγο υπομονή γιατί το άθροισμα θα πάει στο 140%... αλλά και του αγαπημένου μας Αλέξη που έπεσε πάνω στην πρόεδρο Μαρία.Βιομήχανοι σε αναμμένα κάρβουνα