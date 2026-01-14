Ο Κ.Μ με την ατέρμονη υπομονή, το πόρισμα-σοκ και οι ευθύνες, οι δημοσκόποι και η πρόεδρος Μαρία, ο Τζιμ Αλεν στην Αθήνα, το σίριαλ της «Εγνατία Ασφαλιστική»
Χαίρετε, πάνω από τρεισήμισι ώρες ο Μητσοτάκης άκουγε καμία 25αριά εκπροσώπους των αγροτών ή κάποιων εξ αυτών να λένε τα θέματά τους, ας πούμε -με την καλή έννοια- τον πόνο τους στον Μητσοτάκη
Δεν θα σχολιάσω την ουσία της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, αν και δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει με τον Χατζηδάκη ή τον Τσιάρα που ασχολούνται με τα αγροτικά, αλλά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθημερινά εδώ και μήνες. Είναι αντιληπτό όμως ότι ο καθένας θα ήθελε να συνομιλεί και να τον ακούει ο Μητσοτάκης ή ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Και προσωπικά δεν θυμάμαι κανέναν πρωθυπουργό να έχει καθίσει στο ίδιο τραπέζι για κοντά 4 ώρες να συζητήσει και να ακούσει συνδικαλιστές οποιοδήποτε κλάδου, οποιαδήποτε περίοδο και μάλιστα όχι προεκλογικά. Τα έγραφα και χθες, η υπομονή και η επιμονή αλλά και η «διάθεση ευελιξίας» του Κ.Μ είναι παροιμιώδης σ’ όλα τα θέματα και φυσικά του έχει βγει αρκετά (έως πολύ) καλά. Γι’ αυτό και το έκανε και χθες, παρά το γεγονός ότι όλη αυτή την περίοδο η συμπεριφορά των περισσοτέρων εκπροσώπων των αγροτών ήταν προσβλητική ως προς την κυβέρνηση γενικά.
Τι διημείφθη εντός…
-Η συνάντηση κράτησε λοιπόν τουλάχιστον 3,5 ώρες και όντως έγινε μια σοβαρή συζήτηση, καθώς οι άνθρωποι που κάθισαν στο τραπέζι του Μ.Μ ξέρουν τα θέματα και δεν πετούσαν πυροτεχνήματα στον αέρα. Ο καθένας που έπαιρνε τον λόγο από τους 25 παραγωγούς έθετε και ένα αρκετά ουσιαστικό ζήτημα, με τον Μητσοτάκη σε αρκετά σημεία να παρεμβαίνει στη συζήτηση, να κάνει παρατηρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις να συνιστά αυτό ή το άλλο θέμα να συζητηθεί με τους αρμόδιους υπουργούς, δείχνοντας κυρίως προς τη μεριά του Χατζηδάκη και του Τσιάρα. Η πηγή μου μού έλεγε ότι μπορεί από μόνοι τους αυτοί οι αγρότες να μην μπορούν να λύσουν τα μπλόκα, με δεδομένο όμως ότι σε μια συνάντηση έφυγαν με ένα πακέτο που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια επιπλέον από αυτό που είχε δοθεί, δείχνει ότι αν είχαν έρθει οι «σκληροί» θα είχαν βγει κερδισμένοι. Και αυτό μπορεί να έχει αντανάκλαση στη σύνθεση των μπλόκων το επόμενο διάστημα, καθώς διάφοροι που καλύπτονται μπορεί προοδευτικά να αποχωρήσουν. Πάντως, στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση ο Κ.Μ δεν φάνηκε ιδιαίτερα διατεθειμένος να συζητήσει με τους… εκτός αιθούσης που αγνόησαν για τρίτη φορά ένα ραντεβού μαζί του.
Η συνάντηση με τους Βορειοελλαδίτες
-Οι αγρότες πάντως δεν φεύγουν από σήμερα από την Αθήνα. Και αυτό γιατί κατά τις 11:30 τους έχουν νέα συνάντηση με τον Χατζηδάκη και τον Τσιάρα, ειδικά για το θέμα του ΑΤΑΚ που αφορά τα χωράφια σε νομούς της Βορείου Ελλάδος. Το θέμα ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο στη διαδικασία πληρωμών και βαίνει προς επίλυση. Γενικά, στο Μ.Μ εκτιμούν ότι η χθεσινή εικόνα, με μια κανονική συζήτηση, δημιουργεί διλήμματα για τους σκληρούς. Να σας πω ότι επαφές με όσους ήρθαν έκαναν ο Τσιάρας, το επιτελείο Χατζηδάκη, ο Μυλωνάκης, ο σύμβουλος του Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας κ.ά.
Από τη «Φάρμα» στο Μαξίμου
-Ενδεχομένως το όνομα του κτηνοτρόφου Νίκου Παρλάντζα από τη Λάρισα να μη λέει σε πολλούς κάτι, ο άνθρωπος όμως είναι στους "25" που πήγαν χθες να δουν τον Κ.Μ στο Μαξίμου. Κάποιος πιο παρατηρητικός από μένα θυμήθηκε ότι ο Παρλάντζας, που είναι κανονικός κτηνοτρόφος, είχε πάει το 2023 στο ριάλιτι "Φάρμα" του Star. Δεν κέρδισε βέβαια και μετά επέστρεψε στη ζωή και στη μονάδα του, μέχρι που τον βρήκε η ευλογιά.
Πόρισμα-σοκ
-Αυτή η υπόθεση με το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες των αεροδρομίων γίνεται ολοένα και χειρότερη. Χθες έδωσε το πόρισμά της η αρμόδια Επιτροπή διερεύνησης του συμβάντος, η οποία -μέσα από «τεχνικότητες» και βερμπαλισμούς- λέει ότι το σύστημα είναι μπάχαλο λόγω παλαιότητας. Γράφει επίσης ότι δεν φτάνει που τα συστήματα είναι… αρχαία, αλλά δεν συνεννοούνται καλά μεταξύ τους ούτε η ΥΠΑ με τον ΟΤΕ. Επειδή, λοιπόν, ο ΟΤΕ δεν ανήκει στο κράτος αλλά ανήκει η ΥΠΑ, αλλά και ο υπουργός, καλά θα κάνουν να μας πουν τι θα γίνει με τη διοίκηση της ΥΠΑ, τι με τον Δήμα και, κυρίως, πότε θα πάρουν καινούργια μηχανήματα. Από εδώ και στο εξής ο χρόνος μετράει ανάποδα για όλους, ειδικά μετά τις επισημάνσεις του πορίσματος. Και ναι μεν οι αρμόδιες αρχές υποστηρίζουν ότι δεν εγείρονται θέματα ασφαλείας των πτήσεων, αλλά αν πάρουν το πόρισμα τρία μεγάλα media της Ευρώπης και της Αμερικής… άντε δες τουρίστα με το κιάλι!
Ξεκινούν οι μετρήσεις
-Αυτή την εβδομάδα οι δημοσκόποι πιάνουν δουλειά, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν το σκηνικό που διαμορφώνεται στην αρχή του νέου έτους και βεβαίως θέλουν να μετρήσουν και τη δυνητική επιρροή των νέων κομμάτων στην πολιτική ζωή, ειδικά του κόμματος Καρυστιανού αλλά και του αγαπημένου μας Αλέξη που έπεσε πάνω στην πρόεδρο Μαρία. Πάντως, η δημοσκοπική πηγή μου που μίλησα χθες, μου είπε ότι «χρειάζεται υπομονή και προσεκτική ανάλυση των στοιχείων, για να αποφεύγονται οι υπερβολές και αποτυπώσεις που δεν είναι ρεαλιστικές». Και συνέχισε λέγοντας: "Όταν κάποιος σου λέει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσύ πού τον βάζεις;", για να καταλήξει ότι η εκλογική δεξαμενή των δύο κυοφορούμενων σχηματισμών έχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη. Οπότε λίγο υπομονή γιατί το άθροισμα θα πάει στο 140%... αλλά και του αγαπημένου μας Αλέξη που έπεσε πάνω στην πρόεδρο Μαρία.
Βιομήχανοι σε αναμμένα κάρβουνα
Τι διημείφθη εντός…
Η συνάντηση με τους Βορειοελλαδίτες
Από τη «Φάρμα» στο Μαξίμου
Πόρισμα-σοκ
Ξεκινούν οι μετρήσεις
Βιομήχανοι σε αναμμένα κάρβουνα
-Tόσο στην ηγεσία του ΣΕΒ, όσο και στα επιτελεία των μεγάλων βιομηχανικών ομίλων, είναι διάχυτη η ανησυχία και η απογοήτευση για την αδυναμία να βρεθεί ικανοποιητική λύση για την τιμή του βιομηχανικού ρεύματος. Η αναμονή συνεχίζεται, οι συζητήσεις που έγιναν και οι υποσχέσεις που δόθηκαν δεν τηρήθηκαν, χωρίς αυτή τη στιγμή να φαίνεται πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, καθώς τα αγροτικά μπλόκα -που προφανώς αποτελούν κυβερνητική προτεραιότητα και οι τιμές της ενέργειας που είναι στο τραπέζι- δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Το ιταλικό μοντέλο, που ήταν η πρόταση του ΣΕΒ, ναυάγησε χωρίς να υπάρχει πλέον σαφής κατεύθυνση, παρά μόνον εικασίες.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τo πακέτο της Dimand
-Νωρίς το πρωί, στο ξεκίνημα της συνεδρίασης κι ενώ η μετοχή της Dimand είχε ξεκινήσει από τα 11 ευρώ, στην αγορά πραγματοποιήθηκε μια συναλλαγή 100.000 μετοχών αξίας στα 1,16 εκατ. ευρώ. Στο τέλος της συνεδρίασης η μετοχή έκλεισε στο 1,2 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση να ανεβαίνει στα 209,2 εκατ. ευρώ. Τώρα που ξεμπέρδεψε με το ΜΙΝΙΟΝ, η Dimand βρήκε αγοραστή την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες απέκτησε το πακέτο. Στην αγορά κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες και σενάρια με αφορμή το πακέτο και τον Ομιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αλλά το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για κινήσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Πάνω από μήνα καθυστέρηση για μια βεβαίωση ποινικού μητρώου
-Oλο και πυκνώνουν τα παράπονα για τον χρόνο ανταπόκρισης του Gov.gr όσον αφορά τις βεβαιώσεις ποινικού μητρώου. Τα παράπονα προέρχονται κυρίως από επιχειρήσεις που χρειάζονται βεβαιώσεις για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αδειοδοτήσεις, μητρώα κ.λπ.) καταθέτουν αιτήσεις στο Gov.gr, αλλά το αρχείο με τις βεβαιώσεις ποινικού μητρώου έχει πήξει και υπάρχουν αιτήσεις σε εκκρεμότητα από τις αρχές Δεκεμβρίου, χωρίς ακόμη να έχουν απαντηθεί. Δηλαδή, περισσότερο από έναν μήνα καθυστέρηση για μια βεβαίωση, ενώ παλαιότερα η σχετική διαδικασία ολοκληρωνόταν σε 2-3 ημέρες και στις πιο ακραίες περιπτώσεις σε πέντε εργάσιμες. Ωραίος ο αυτοματισμός στην κατάθεση της αίτησης, αλλά οι απαντήσεις είναι ακόμα με τον φάκελο και το χέρι οπότε η ψηφιοποίηση του κράτους έχει μπροστά της πεδίο δόξης λαμπρόν.
O Τζιμ Αλεν στην Αθήνα
-Ο CEO της Hard Rock έρχεται στην Αθήνα για να ελέγξει το μεγάλο στοίχημα του Ελληνικού. Ο Τζιμ Αλεν, πρόεδρος της Hard Rock International και CEO της Seminole Gaming, θα επισκεφθεί την ερχόμενη Δευτέρα το εργοτάξιο του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος στο Ελληνικό. Το μεγαλύτερο τουριστικό project της δεκαετίας στην Ελλάδα αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και επιτέλους προσελκύει το βλέμμα της διεθνούς gaming βιομηχανίας. Το Hard Rock Athens IRC, η επένδυση των 1,8 δισ. ευρώ που κατασκευάζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε κοινοπραξία με τον αμερικανικό κολοσσό, έχει ξεφύγει από τη φάση των υποσχέσεων. Στον πύργο των 197 μέτρων και 42 ορόφων, ένα από τα ψηλότερα κτήρια της χώρας επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, ολοκληρώθηκε η φάση της θεμελίωσης και τώρα οι γερανοί των 100 μέτρων δουλεύουν ακατάπαυστα για να ορθώσουν το κτήριο. Στόχος είναι να αποκτήσει η Αθήνα στα τέλη του 2027, αρχές 2028, το μοναδικό Integrated Resort Casino της ηπειρωτικής Ευρώπης. Με 1.100 δωμάτια, καζίνο 15.000 τ.μ., θέατρο 3.000 θέσεων και 15 εστιατόρια, το IRC στοχεύει σε έσοδα που θα μεταφράζονται σε €200 εκατ. ετησίως για το Δημόσιο επί 30 χρόνια.
Οι δίκες των Κουτσολιούτσων
-Η δικαστική σκιά που εξακολουθεί να βαραίνει την υπόθεση της Folli Follie απλώθηκε και πάλι χθες στην Ευελπίδων, με δύο παράλληλες διαδικασίες να υπενθυμίζουν ότι οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλές. Η δίκη του Δημήτρη Κουτσολιούτσου για την κακουργηματική υπεξαίρεση ποσού 2,75 εκατ. ευρώ, κατόπιν έγκλησης της εταιρείας, ήταν προγραμματισμένο να συζητηθεί χθες, αλλά δεν υπήρξε πρόοδος καθώς… λόγω ωραρίου αναβλήθηκε για τις 23 Νοεμβρίου 2026. Η υπόθεση αφορά έγκληση της Folli Follie κατά του Δ. Κουτσολιούτσου για κακουργηματική υπεξαίρεση ποσού 2,75 εκατ. ευρώ από το ταμείο και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας το 2018. Ενδεικτικό της βραδύτητας με την οποία προχωρά το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης είναι πως υπήρξε διακοπή στην αρχική της δικάσιμο (στις 8 Δεκεμβρίου 2025) και τώρα μετατίθεται έναν ολόκληρο χρόνο αργότερα… Η άλλη δίκη χθες αφορούσε το εφετείο για τις πολυετείς καθείρξεις που είχαν επιβληθεί. Εκεί, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν όλες οι ενστάσεις της οικογένειας Κουτσολιούτσου κατά μικρομετόχων, Υπερταμείου, ΕΟΠΠΥ και ΕΦΚΑ προς υποστήριξη της κατηγορίας. Με τον τρόπο αυτόν, η εισαγγελέας τάχθηκε κατά της ένστασης των κατηγορουμένων, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκλειστούν οι μικρομέτοχοι από τη διαδικασία, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν με την ίδια τη Folli Follie. Η στάση αυτή άνοιξε τον δρόμο για μια ουσιαστική παρουσία των μικροεπενδυτών στη δίκη αναγνωρίζοντας τον ρόλο και το έννομο συμφέρον τους. Αμέσως μετά την εισαγγελική εισήγηση, οι μικρομέτοχοι δια του συνηγόρου τους προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας την αποδέσμευση ποσού 4 εκατ. ευρώ από λογαριασμό του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, προκειμένου τα χρήματα αυτά να τους αποδοθούν. Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αγορεύσεις.
Είκοσι χρόνια κρατά το σήριαλ της «Εγνατία Ασφαλιστική»
-Ήταν Φεβρουάριος του 2007 όταν η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης, αποφάσιζε την ανάκληση της άδειας της «Εγνατία Ασφαλιστική». Η εταιρεία λόγω οικονομικών προβλημάτων αδυνατούσε να καλύψει το περιθώριο φερεγγυότητας και τα απαιτούμενα αποθεματικά και έβαλε λουκέτο. Η Εγνατία ΑΕΓΑ, παρότι είχε βεβαρημένο παρελθόν, είχε καταφέρει την εποχή εκείνη να κερδίσει – με δέλεαρ τα πολύ χαμηλά ασφάλιστρα που προσέφερε – πολύ μεγάλο μερίδιο στις ασφάλειες αυτοκινήτων. Ωστόσο, αποδείχθηκε πως τηρούσε τα προβλεπόμενα σε επίπεδο φερεγγυότητας, μπήκε σε πρόγραμμα εξυγίανσης, αναζητήθηκαν επενδυτές και τελικά δεν τα κατάφερε και έβαλε λουκέτο αφήνοντας τεράστιες οφειλές στο Δημόσιο που ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ. Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, το 2016, εξοφλήθηκαν οι αποζημιώσεις στους εργαζομένους της και σήμερα, έπειτα από μια ακόμη δεκαετία, αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ οι ισολογισμοί εκκαθάρισης για να προχωρήσει η διαδικασία.
BYLOT έπειτα από σχεδόν 27 χρόνια η ΙΝΛΟΤ
-Αλλάζει ο χρηματιστηριακός κωδικός ΙΝΛΟΤ για την Ballys Intralot, όπως είναι η νέα ονομασία της, έπειτα από σχεδόν 27 χρόνια διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο, αφού ο όμιλος μπήκε στο Χ.Α. στις 03/11/1999. Μετά το deal με την Bally’s Interactive αποφασίστηκε η αλλαγή επωνυμίας και με απόφαση της εταιρείας από αύριο, 15/01/2026, η επωνυμία της στα συστήματα του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γίνει Bally’s Intralot Α.Ε. και ο κωδικός OASIS θα αλλάξει σε BYLOT (με λατινικούς χαρακτήρες), από τον υφιστάμενο INΛOT.
Νέο στέλεχος στον όμιλο Διβάνη
-Νέα άφιξη στον ξενοδοχειακό όμιλο Διβάνη, όπου ο Πολυχρόνης Γριβέας αναλαμβάνει τη θέση του Chief Strategy & Business Officer και Group Hotel General Manager. Ο Π. Γριβέας έχει περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στη φιλοξενία και τον τουρισμό, σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος στον Αστέρα Βουλιαγμένης και τη Μαρίνα του εμβληματικού συγκροτήματος, εκτελεστικό στέλεχος σε κορυφαίους διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους, όπως οι Foxwoods Resorts, Fairmont Hotels & Resorts και Sofitel Hotels. Στο νέο του ρόλο, θα έχει την ευθύνη της στρατηγικής κατεύθυνσης του ομίλου Διβάνη, της λειτουργίας των ξενοδοχείων και της μελλοντικής του ανάπτυξης.
Το ΤΙΜΕ για τον Τσάκο (και πώς παρακολουθεί ταυτοχρόνως 110 πλοία)
-Η Tsakos Energy Navigation (TEN) εισάγει την καινοτομία σε κάθε πτυχή των λειτουργιών της, αξιοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση του στόλου της. Στο κέντρο ελέγχου της εταιρείας, επισκέπτες και συνεργάτες έχουν συχνά συγκρίνει την τεχνολογική υποδομή με το Κέντρο Διαστημικών Ερευνών του Χιούστον, όπως σχολιάζει το περιοδικό TIME σε ειδικό αφιέρωμα για την ΑΙ και την παγκόσμια βιομηχανία. Από εκεί, τα στελέχη της TEN παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο πάνω από 110 πλοία, καταγράφοντας την απόδοση, την ταχύτητα και τις εκπομπές αερίων, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα ακριβείας στη διαχείριση και τον συντονισμό των μεταφορών. Πρόσφατες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων της εταιρείας συμφερόντων του Νίκου Τσάκου, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του στόλου και της κατανάλωσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η TEN δημιουργεί ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, όπου η τεχνολογία και η καινοτομία γίνονται βασικά εργαλεία για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ναυτιλίας.
O dottore, τα πράσινα δάνεια, το πολιτικό κεφάλαιο
-Στο παρασκήνιο της ναυτιλίας, τα δάνεια μιλούν συχνά πιο καθαρά από τις ανακοινώσεις. Και τα πάνω από 270 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε ο Όμιλος Grimaldi δεν είναι απλώς τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για νεότευκτα πλοία, αλλά ένα σαφές πολιτικο-οικονομικό μήνυμα: όποιος θέλει να παραμείνει στο παιχνίδι, πρέπει να πρασινίσει και γρήγορα. Οι τρεις συμφωνίες με Intesa Sanpaolo, Bank of China και Crédit Agricole Italia δείχνουν ότι οι μεγάλες τράπεζες έχουν διαλέξει στρατόπεδο. Η πράσινη ναυτιλία δεν είναι πια ωραία ιδέα για συνέδρια και ESG reports, αλλά προϋπόθεση χρηματοδότησης. Με άλλα λόγια, χωρίς μπαταρίες, cold ironing και εναλλακτικά καύσιμα, ούτε ευρώ. Στην πιάτσα λέγεται πως ο Εμάνουελ Γκριμάλντι δεν επενδύει μόνο σε πλοία, αλλά και σε πολιτικό κεφάλαιο. Σε μια Ευρώπη που σφίγγει συνεχώς τον περιβαλλοντικό κλοιό και σε έναν ΙΜΟ που ανεβάζει τον πήχη, ο ιταλικός όμιλος φροντίζει να είναι ένα βήμα μπροστά, με την υπογραφή μάλιστα μεγάλων διεθνών τραπεζών, από το Μιλάνο μέχρι το Πεκίνο. Και αν τα νέα PCTC-πλοία μεταφοράς οχημάτων, τα λεγόμενα Pure Car & Truck Carrier, μειώνουν τις εκπομπές έως 50%, στο παρασκηνιακό επίπεδο μειώνουν και το ρίσκο. Γιατί όποιος έχει πράσινα πλοία, έχει και πρόσβαση σε πράσινο χρήμα. Και ο dottore Γκριμάλντι, απ’ ο,τι φαίνεται, έχει ήδη πάρει κεφάλι στην κούρσα της πράσινης μετάβασης.
Η Ισμήνη Παναγιωτίδη, το split και το μετοχικό της prestige στη Νέα Υόρκη
-Η Ισμήνη Παναγιωτίδη έκανε την κίνηση που όλοι οι παίκτες της ναυτιλιακής αγοράς περίμεναν: ένα reverse stock split one-for-five για την Icon Energy. Με λίγα λόγια, οι 3,46 εκατ. μετοχές έγιναν 692.000, η τιμή ανά μετοχή εκτινάχθηκε στα $3,22, και η εταιρεία έμεινε… στο παιχνίδι του Nasdaq. Στην πράξη, η κίνηση αυτή σημαίνει δύο πράγματα: διασφαλίζει ότι η Icon συμμορφώνεται με τον κανόνα του Nasdaq για ελάχιστη τιμή $1 και ταυτόχρονα κάνει τη μετοχή πιο ελκυστική σε επενδυτές που μέχρι τώρα κοιτούσαν από μακριά. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Ισμήνη ακολουθεί την ίδια συνταγή που χρησιμοποίησε ο αδελφός της στη Robin Energy: stock splits και buybacks για να κρατούν τις εταιρείες του ομίλου ψηλά στα αμερικανικά ραντάρ. Η Icon με αυτήν την τακτική κρατάει ζωντανή την παρουσία της στην αμερικανική κεφαλαιαγορά.
Ποια ελληνική μετοχή ανέβηκε 1.300% σε διάστημα 27 μηνών;
-Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η διοίκηση της ΟΝΥΞ θα ανακοινώσει την ολοκλήρωση του Term Sheet Agreement για τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου επενδυτικού της σχεδίου στη Σάνη Χαλκιδικής, με 100 εκατ. ευρώ από ελληνικό τραπεζικό όμιλο. Η ΟΝΥΞ έχει ανακοινώσει μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό και το real estate, σε ιδιόκτητη έκταση 650 στρεμμάτων στη Χαλκιδική, εκ των οποίων τα 433 έχουν ήδη ενταχθεί στη διαδικασία των Στρατηγικών Επενδύσεων και στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΟΝΥΞ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις (έχει υπογράψει συμφωνία εχεμύθειας) με μεγάλο διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο για τη διαχείριση του project αλλά και την προαγορά βιλών από τον όμιλο, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα και θα επιταχύνει τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του σχεδίου. Το όνομα του μεγάλου Ξενοδοχειακού Ομίλου παραμένει προς το παρόν εμπιστευτικό, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για «global player με footprint στη Μεσόγειο». Η μετοχή της Θεσσαλονικιάς «ΟΝΥΞ Τουριστική» καταγράφει μία εντυπωσιακή επίδοση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Από την είσοδό της στην Εναλλακτική Αγορά τον Ιούλιο 2023 ως MED (εταιρεία εσωρούχων) με κεφαλαιοποίηση μόλις €10,2 εκατ., η μετοχή έχει εκτοξευτεί στα €143 εκατ., σημειώνοντας +1.300% σε διάστημα 27 μηνών. Η ανοδική πορεία επιταχύνθηκε μετά τη μεταστροφή σε τουριστικό όχημα το 2024, με τη συγχώνευση τριών εταιρειών real estate και την αλλαγή επωνυμίας σε ΟΝΥΞ. Τον Οκτώβριο 2025, η μετάταξη στην Κύρια Αγορά με τιμή εισαγωγής €2,50 έδωσε νέα ώθηση, με την κεφαλαιοποίηση να φτάνει τα €170 εκατ. στις πρώτες συνεδριάσεις.
Όλοι περιμένουν τη διόρθωση αλλά…
-Φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε ως «χαμηλή» την αξία συναλλαγών των 280,5 εκατ. ευρώ που συνόδευσε τη χθεσινή διορθωτική κίνηση του Γενικού Δείκτη (-0,21% στις 2.206,3 μονάδες). Περιμένοντας το κλείσιμο των παραγώγων Ιανουαρίου την Παρασκευή, στην αγορά παρατηρούνται αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων στα βαριά χαρτιά με τα μεγάλα κέρδη και τις ακόμη μεγαλύτερες υποσχέσεις. Η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών σε πακέτα ξεπέρασε τα 46,5 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα φυσικά στις τράπεζες. Όλοι μιλούν για την απαραίτητη διόρθωση που «έρχεται», όλοι όμως παραμένουν στην αγορά από τον φόβο μήπως χάσουν τη συναρπαστική συνέχεια. Η εξάμηνη παράταση που έδωσε η διοίκηση του Χρηματιστηρίου σε έξι εισηγμένες -προκειμένου να «διορθώσουν» το Free Float, ανάλογα με την κεφαλαιοποίησή τους- αφαίρεσε ένα μέρος της πίεσης για γρήγορες μεταβιβάσεις πακέτων στις συγκεκριμένες μετοχές.
Ποιες μετοχές πήραν τη «σκυτάλη» από τις τράπεζες στο ΧΑ
-Ουσιαστικά ήταν μια στάση για ανάσες του ΧΑ διορθώνοντας ελαφρώς χθες από τα υψηλά 16 ετών, χωρίς όμως να πέφτει κάτω από το σημείο στήριξης των 2.200 μονάδων. Ωστόσο, οι αγοραστές συνέχισαν να υποστηρίζουν τις τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ανεβαίνει σε νέο ρεκόρ 10ετίας (Νοέμβριος 2015), ενώ η Τρ. Πειραιώς έκλεισε σε υψηλό 5ετίας (Μάρτιος 2021). Υπήρχαν, δε, ορισμένες μετοχές που παρείχαν ισχυρότερη στήριξη σε σχέση με τις τράπεζες, περιορίζοντας δραστικά την αφομοίωση των κερδών. Χθες ήταν η σειρά της HELLENiQ ENERGY να πρωταγωνιστήσει με όχημα την επαναλειτουργία του Vardax, του πετρελαϊκού αγωγού Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας. Η μετοχή αναρριχήθηκε κατά 3,75%, στην καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Πλησίασε επίσης το πρόσφατο ρεκόρ των 8,83 ευρώ. Επόμενος στόχος είναι τα 9 ευρώ, μία τιμή που έχει να δει από τον Σεπτέμβριο του 2019. Στο «άρμα» των ρεκόρ παρέμεινε η Titan, η οποία έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τα 55 ευρώ. Παράλληλα, η ΑΒΑΞ έπιασε ενδοσυνεδριακά τα 3,2 ευρώ και βρέθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 και πλέον ετών (Δεκέμβριος 2009).
Οι Αμερικανοί δεν βάζουν μυαλό με τα κρυπτονομίσματα
-Είναι μία ακόμη περίπτωση που οι πολιτικοί παίζουν με το κρυπτό-καζίνο. H ιστορία είναι απλή και πολυπαιγμένη: Ένα memecoin (κρυπτονόμισμα-μιμίδιο) εκδίδεται από ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, εκτοξεύεται σε $580 εκατ. κεφαλαιοποίηση και μετά από λίγα λεπτά καταρρέει κατά -80%, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια 500 εκατ. δολαρίων. Πρωταγωνιστής, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς, ένας πολιτικός που αντιμετωπίζει ήδη ποινικές κατηγορίες για δωροδοκία και απάτη και τώρα δραστηριοποιείται στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Ακολουθώντας τα βήματα του Τραμπ και της συζύγου του, δημιούργησε ένα memecoin (κρυπτονόμισμα χωρίς θεμελιώδη αξία, που δημιουργείται γύρω από ένα viral μιμίδιο) το οποίο διέγραψε ακριβώς την ίδια πορεία: Εκρηκτική άνοδος στην αρχή, με μεγάλα κέρδη για τους «μυημένους» και καταστροφή γι’ αυτούς που μπήκαν τελευταίοι. Χιλιάδες μικροεπενδυτές άφησαν τις αποταμιεύσεις τους στο blockchain. Τα celebrity memecoins φαίνεται πως καθιερώνονται ως το νέο -οδυνηρό για πολλούς- Ελ Ντοράντο του διαδικτύου. Είναι μια αγορά που δεν έχει κανόνες, δεν ελέγχεται, λειτουργεί απλά με προσφορά και ζήτηση. Δεν υπάρχει εσωτερική αξία, δεν υπάρχει εποπτεία, παρά μόνο ο ίλιγγος του εύκολου γρήγορου κέρδους. Είναι «νομίσματα» που έχουν μόνο ένα όνομα, αλλά μηδενική ουσιαστική αξία.
Πηγή: newmoney.gr
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τo πακέτο της Dimand
Πάνω από μήνα καθυστέρηση για μια βεβαίωση ποινικού μητρώου
O Τζιμ Αλεν στην Αθήνα
Οι δίκες των Κουτσολιούτσων
Είκοσι χρόνια κρατά το σήριαλ της «Εγνατία Ασφαλιστική»
BYLOT έπειτα από σχεδόν 27 χρόνια η ΙΝΛΟΤ
Νέο στέλεχος στον όμιλο Διβάνη
Το ΤΙΜΕ για τον Τσάκο (και πώς παρακολουθεί ταυτοχρόνως 110 πλοία)
O dottore, τα πράσινα δάνεια, το πολιτικό κεφάλαιο
Η Ισμήνη Παναγιωτίδη, το split και το μετοχικό της prestige στη Νέα Υόρκη
Ποια ελληνική μετοχή ανέβηκε 1.300% σε διάστημα 27 μηνών;
Όλοι περιμένουν τη διόρθωση αλλά…
Ποιες μετοχές πήραν τη «σκυτάλη» από τις τράπεζες στο ΧΑ
Οι Αμερικανοί δεν βάζουν μυαλό με τα κρυπτονομίσματα
